Neymar revela por que ele não assinou um contrato de longo prazo com Santos

A estrela brasileira assinou um acordo de seis meses com o clube.

Neymar deu uma explicação de por que ele apenas concordou com um acordo de seis meses com Santos no meio dos rumores de que ele retornará a Barcelona.

Depois de decidir terminar seu contrato com o Clube da Arábia Saudita Al-Hilal, o atacante brasileiro retornou a Santos em 31 de janeiro e assinou um acordo que durará até junho de 2025.

Com apenas sete aparições para a equipe no meio de uma lesão de ruptura de LCA e Menisco que o manteve fora de ação por mais de um ano, o tempo de Neymar com Al Hilal se tornou um pesadelo. Um novo problema no tendão em novembro de 2024 adiou ainda mais seu retorno, mesmo depois que ele se recuperou.

Mas depois de alcançar uma penalidade na vitória de Santos por 3-1 em Santa Agua no campeonato estadual de São Paulo na noite de segunda-feira, Neymar encontrou sua pontuação se forma novamente. Ele mostrou flashes de seu talento não apenas encontrando a rede, mas também ajudando a pontuação de Guilherme.

Após a festa de segunda -feira, Neymar falou sobre seu motivo para o contrato de Santos, dizendo:

“Vamos fazer com calma. É um contrato que fizemos não apenas entre os dois. Um está ajudando o outro. Santos abriu as portas para me familiarizar com o futebol, com minha alegria. Não assinei um contrato longo porque não sabia como iria voltar, como me sentiria naqueles meses. Tudo pode acontecer. “

O atacante de 33 anos está tentando restaurar sua nitidez e condicionamento de seu partido usando seu tempo em Santos para alcançar sua aptidão total.

Segundo relatos, Neymar quer usar esses meses no Brasil para estabelecer sua forma antes de retornar à Europa para a próxima campanha. Seu contrato de curto prazo e suas aspirações de jogar na Europa alimentaram os rumores de que ele voltaria a Barcelona, ​​onde teve alguns de seus melhores anos.

Agora que há rumores de que o diretor de esportes de Barcelona, ​​Deco, está procurando um atacante esquerdo, Neymar pode ser uma boa opção, se ele permanecer saudável e continuar produzindo em Santos. Um retorno espetacular ao Camp Nou poderia eventualmente acontecer se as circunstâncias financeiras forem favoráveis ​​aos gigantes da Laliga.

