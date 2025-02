Neymar saluta Santos muove “salvataggio”; vuole riguadagnare fiducia

Neymar suggerito di muoversi Santos Era un “salvataggio” per lui e disse che sperava di riprendere la sua fiducia nella parte brasiliana.

Il 32 anni ha cucito il suo ritorno al suo club di stile per la fanciullezza dopo essere stato svelato 20.000 fan allo stadio Villa Belmiro venerdì sera.

Questo passo ha concluso il periodo di 18 mesi dimenticato di Neymar in Al Hilal, mentre gli infortuni lo hanno limitato a sole sette esibizioni e un goal.

Solo pochi mesi dopo essere entrati in Al Hillal nell’estate del 2023, l’attaccante ha sofferto in un servizio internazionale con il Brasile in servizio internazionale con il Brasile nell’ottobre 2023.

Lo ha tenuto per più di un anno e due partite al suo ritorno, nel novembre 2024 ha suscitato lesioni da muscoli posteriori della coscia contro Esteghhlal nell’élite della AFC Champions League. Si è scoperto che era la sua ultima partita per il club.

Mentre ammetteva che la sua famiglia ed era felice in Arabia Saudita, disse che voleva riscoprire la sua gioia di giocare con Santos.

Neymar è stato presentato venerdì sera come giocatore di Santos in una ricca cerimonia. Getty

“È un salvataggio per me, felicità, calcio. È passato molto tempo da quando ho giocato perché ho fatto ciò che amo tanto nel mondo che gioca a calcio”, ha detto Neymar in una conferenza stampa di venerdì.

“Quindi oggi è più un salvataggio per me, lo vedo in senso personale. Sono contento che tutti dicano che è un salvataggio del calcio brasiliano, sono felice per l’affetto, non solo dai fan di Santos, ma da fan di altre squadre che mi incoraggiano.

L’ex attaccante di Barcellona e Paris Saint-Germain, che indosserà l’iconica Jersey 10 di Pele per Santos, ha anche parlato della sua ambizione di tornare in Brasile della squadra nazionale.

Da SelezioneTra i quarti di finale della Coppa del Mondo 2022, Neymar è stato eseguito per solo quattro esibizioni. L’ultimo dei suoi 128 cappelli arrivò nell’ottobre 2023 nella Coppa del Mondo che si qualificava contro l’Uruguay, una partita fatale in cui il suo ACL si è infortunato.

“È ovvio che la squadra nazionale brasiliana è qualcosa a cui voglio tornare. Ho molto da realizzare, ho una missione che penso sia la mia ultima e andrò in qualsiasi modo. Quindi ho obiettivi e obiettivi da guardare “, ha detto.

Le informazioni da ESPN Brasil hanno contribuito a questo rapporto.