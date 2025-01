NFL AFC, rapporto sulle scommesse del campionato NFC: “Ci sono molti che odiano i Chiefs quest’anno”

Patrick Everson Analista di scommesse sportive FOX

Le probabilità del titolo della conferenza NFL di solito fanno emergere un maggiore interesse per gli high roller. Caesars Sports lo ha notato quasi immediatamente questa settimana.

Lunedì, il grande scommettitore al Caesars Palace ha vinto 1,3 milioni di dollari sulla money line -130 dei Kansas City Chiefs per la partita del campionato AFC di domenica contro i Buffalo Bills. Se Kansas City vincesse la partita, indipendentemente dal margine, lo scommettitore si assicurerebbe una vincita di 1 milione di dollari, per un totale di 2,3 milioni di dollari.

Per la maggior parte di noi osservatori occasionali, una scommessa di queste dimensioni è scioccante. Ma non per Joey Feazel, direttore del merchandising calcistico di Caesars Sports, soprattutto considerando questo particolare gioco in questo particolare periodo dell’anno.

“Non sorprende che siano i Chiefs. Se guardi ai precedenti degli ultimi due anni, i Chiefs hanno battuto i Bills in questo punto”, ha detto Feazel.

Oddsmaker e scommettitori esperti offrono le loro opinioni su Bills-Chiefs e Commanders-Eagles mentre ci immergiamo nelle scommesse sul campionato NFL Conference.

Quando conta di più

Dalla stagione regolare del 2020, i Bills and Chiefs – e quindi Josh Allen e Patrick Mahomes – si sono incontrati otto volte. La serie è in parità 4-4, ma come alludeva Feazel, non tutte le vittorie sono uguali.

Le quattro vittorie di Buffalo sono arrivate tutte nella stagione regolare. Al contrario, tre vittorie di Kansas City sono arrivate nei playoff quando contava davvero.

Nella partita del campionato AFC 2020-21, il KC ha vinto in casa 38-20.

Poi è arrivato un finale spettacolare nel turno di divisione 2021-22, sempre all’Arrowhead Stadium. Allen guidò i Bills verso un touchdown che li portò sul 36-33 a soli 13 secondi dalla fine della partita. Ma Mahomes e i Chiefs hanno risposto rapidamente con un field goal che ha pareggiato la partita a 36, ​​e KC ha vinto 42-36 ai tempi supplementari.

Nel turno di divisione della scorsa stagione, i Bills erano finalmente in casa contro i Chiefs. Ma il risultato fu lo stesso: Kansas City vinse 27-24.

“Questi giochi sono sempre dei classici, e questo probabilmente lo sarà”, ha detto Feazel.

Caesars ha aperto il calcio d’inizio di domenica alle 18:30 ET a Chiefs -1, è salito rapidamente a -1,5, poi lunedì a -2, dove lo spread di punti è rimasto mercoledì sera.

“A parte questa grande scommessa, probabilmente l’azione è 50-50 in questo gioco. Quest’anno ci sono molti che odiano i Chiefs”, ha detto Feazel. “Josh Allen sta giocando il suo miglior calcio e queste sono le due squadre con il punteggio più alto del campionato.

“Questa sarà sicuramente una delle partite con la posta in gioco più alta dell’anno. E abbiamo bisogno dei conti.”

Se il punteggio più recente conta – cosa che potrebbe non essere – i Bills and Chiefs si sono incontrati nella settimana 11 di questa stagione a Buffalo. I Bills erano in vantaggio per 16-14 all’intervallo, sono andati a reti inviolate nel terzo quarto e Buffalo si è allontanato nel quarto quarto vincendo 30-21 come favorito di casa con 2,5 punti.

Tom Brady parla di consegne e capi

Nemici familiari si scontrano su FOX

Proprio come i Bills and Chiefs, gli Eagles e i Commanders si conoscono molto bene come rivali dell’NFC East. Philly ospita Washington nella partita del campionato NFC domenica alle 15:00 ET su FOX.

Nella settimana 11, gli Eagles erano in svantaggio sui Commanders per 10–6 all’inizio del quarto quarto. Ma Jalen Hurts & Co. poi ha segnato i successivi 20 punti e tre touchdown sulla strada verso una vittoria per 26-16 come favorito di casa per 4,5 punti.

Nella settimana 16, gli Eagles entrarono nel quarto quarto con un vantaggio di 27-14 a Washington. Ma Hurts ha subito una commozione cerebrale nel primo quarto e ha saltato la partita.

Filadelfia avrebbe potuto usarlo tardi visto che i Commanders hanno vinto 36-33 con 4 punti di homer.

Per il terzo incontro di questa stagione, i Caesars hanno aperto gli Eagles con un -5. La prima mossa è stata in realtà Philadelphia -4,5, ma ha portato a forti scommesse per gli Eagles.

Da allora lo spread è salito a Philadelphia -6.

“Ovviamente, i Commanders vengono da una vittoria davvero sorprendente contro i Lions”, ha detto Feazel, riferendosi alla sconfitta per 45-31 di Washington per la testa di serie numero 1. “Finora i soldi sono arrivati ​​da persone che hanno piazzato sei punti sugli Eagles o scommesso sulla moneyline dei Commanders.”

Quindi ai sostenitori di Washington – almeno tra gli scommettitori pubblici – piacciono circa +230 di probabilità che i Chiefs vadano dall’altra parte in caso di ribaltamento.

Una scommessa di $ 100 sulla linea di denaro Commanders frutterebbe $ 230, per una vincita totale di $ 330.

Ma uno scommettitore è andato ben oltre, piazzando $160.000 sulla moneyline di Washington a +228 Caesars. Se i Commanders vincono domenica, lo scommettitore intascherà l’enorme cifra di $ 364.800 per un totale di $ 524.800.

Con l’avvicinarsi del fine settimana, il rischio di Caesar è radicato in quella che gli esperti chiamano la metà del Super Bowl.

“Una vittoria degli Eagles e una copertura dei Commanders”, ha detto Feazel.

Il lato tagliente della NFL

Lo scommettitore professionista Randy McKay ha puntato solo su una delle partite di domenica: Bills vs. Capi.

Come lo scommettitore da un milione di dollari al Caesars, McKay accetta la moneyline di Kansas City, anche se aveva una quotazione migliore a -120. Nella settimana 11, McKay ha scommesso +3 sui Chiefs in trasferta contro i Bills – la già citata sconfitta per 30-21 KC – quindi non ha potuto resistere alla tentazione di prendere Mahomes & Co. semplicemente per vincere in casa.

“So che tutti hanno la stanchezza di Kansas City. Ma penso che riportarli a casa (a quel prezzo) sia una scommessa decente”, ha detto McKay.

Tom Brady spiega cosa rende Jayden Daniels così speciale ai Comandanti

Costruito per il futuro

Delle quattro squadre rimanenti, solo una Caesars Sports progetta di schivare il campionato del Super Bowl nelle quote future.

“I Chiefs sono la nostra unica responsabilità rimasta, andando al three-peat. Sono stati popolari tutto l’anno”, ha detto Feazel. “I Bills, gli Eagles e i Commanders sono tutti fantastici per noi.”

Detto questo, ci sono diversi livelli di grandezza.

“Gli Eagles sono la nostra migliore scommessa per vincere il Super Bowl”, ha detto Feazel.

Mi piacciono le grandi scommesse e non posso mentire

Come accennato in precedenza, Caesars ha scommesso massicciamente 1,3 milioni di dollari sui Chiefs a -130-vs. Fatture. È di gran lunga la scommessa più grande finora riportata sulle quote del campionato della conferenza NFL.

Seconda scommessa più grande riportata: $ 269.931,80 – un totale piuttosto insolito, soprattutto includendo gli 80 centesimi – Eagles +170 per vincere il titolo NFC. Caesars ha accettato la scommessa a metà gennaio dopo che il Philly ha battuto il Green Bay 22-10 nella wild card.

Se gli Eagles vincono domenica, lo scommettitore riceverà $ 458.884,06 – sì, anche 6 centesimi – per un totale di $ 728.815,86.

E la suddetta scommessa Commanders Moneyline +228 da $ 160.000. Altre scommesse degne di nota:

$100.000 Chiefs +200 per vincere l’AFC (Caesars). Una vittoria dei Chiefs domenica darà allo scommettitore $ 200.000 (vincita totale $ 300.000).

$ 50.000 Eagles +325 per vincere NFC (Borgata Sports). La scommessa è stata piazzata prima del Wild Card Weekend e, in caso di successo, il cliente vincerà $ 162.500 ($ 212.500 in totale). Lo stesso cliente ha $ 50.000 sugli Eagles +700 per vincere il Super Bowl.

$ 25.000 Eagles +330 per vincere NFC. La scommessa è stata fatta al Caesars prima del Wild Card Weekend. Se Philly vince domenica, lo scommettitore guadagnerà $ 82.500 ($ 107.500 in totale).

Tutti quei soldi e non abbiamo ancora finito il fine settimana. Gli high rollers faranno sicuramente risuonare i dollari mentre i giochi di apertura si avvicinano.

Ma in mezzo a tutte queste grandi scommesse, vale la pena ricordare: queste sono le scommesse sportive. Giochi d’azzardo. Mantienilo sempre ragionevole. Non scommettere mai più di quanto puoi permetterti di perdere.

Godetevi i giochi!

Patrick Everson è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e redattore senior per VegasInsider.com. È un giornalista illustre nel settore delle scommesse nazionale. Vive a Las Vegas, dove gli piace giocare a golf con una temperatura di 110 gradi. Seguitelo su Twitter: @PatrickE_Vegas.

