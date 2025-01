NFL anuncia plano de contingência para jogo de playoff de wild card Vikings-Rams em meio a incêndios florestais em Los Angeles

Ele NFL está monitorando os incêndios florestais na Califórnia que custaram a vida de pelo menos cinco pessoas e forçaram dezenas de milhares de pessoas a evacuarem suas casas em todo o condado de Los Angeles.

O Los Angeles Rams está programado para receber o Minnesota Vikings na rodada NFC Wild Card na noite de segunda-feira, no SoFi Stadium, localizado em Inglewood, Califórnia. A liga ainda planeja jogar no SoFi, mas um plano de contingência foi anunciado na noite de quarta-feira para transferir o jogo para o State Farm Stadium em Glendale, Arizona, a casa dos rivais do Rams na NFC West, o Arizona Cardinals, se necessário.

“Ele NFL A prioridade é a segurança da comunidade de Los Angeles. Somos gratos pelos esforços incansáveis ​​dos socorristas. “Nossos corações estão com Los Angeles e com todos os afetados pelos incêndios”, a NFL disse em um comunicado. “Continuamos a nos preparar para jogar o jogo Vikings-Rams conforme programado na noite de segunda-feira no SoFi Stadium. Como acontece com todos os jogos, existem planos de contingência caso seja necessária uma mudança de local. no State Farm Stadium em Glendale, AZ, se necessário, continuaremos monitorando de perto os desenvolvimentos na área e permanecendo em contato com autoridades públicas, tanto dos clubes quanto da NFLPA.”

A liga tem um histórico recente de mudança de local de jogo devido a circunstâncias climáticas. Em 2022 os Browns and Bills jogaram no Ford Field em Detroit devido a um “tempestade de inverno com neve com efeito de lago” que estava programado para atingir a área de Buffalo antes do início do jogo. Em janeiro passado, o NFL adiou o jogo wild card Steelers-Bills um dia depois que uma forte tempestade de neve atingiu a área de Buffalo.

Dada a situação atual em Los Angeles, as opções alternativas de estádio que a NFL estava considerando para a noite de segunda-feira eram um dado adquirido.

Os Rams venceram um jogo dos playoffs em casa como campeões da NFC West. Os Vikings tiveram um jogo de playoff em casa negado depois de perderem para os Leões em um confronto da semana 18 que finalmente determinou qual time ganhou o cobiçado número 1 da NFC e o adeus aos playoffs que vem com ele. Os Leões também venceram a divisão NFC Norte ao derrotar os Vikings, que tiveram que se contentar com uma vaga de wild card nos playoffs, apesar de terem 14-3 durante a temporada regular.