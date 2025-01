NFL coloca os texanos de volta na vaga de wild card na tarde de sábado

O Houston Texans enfrentará o Los Angeles Chargers na rodada wild card dos playoffs da NFL. E mais uma vez farão isso num sábado à tarde.

O lançamento da programação de wild card da NFL no domingo confirmou o retorno de uma das melhores tradições da liga: colocar os texanos no horário das 16h30 horário do leste dos EUA, muitas vezes considerado o confronto menos desejado na programação da televisão.

Os texanos com a quarta colocação fizeram oito partidas na rodada de wild card em seus 23 anos de história. E eles sempre jogaram naquele horário de sábado às 16h30.

Hora de início de todos os jogos curinga da história do Texas

2011: sábado 15h30

2012: sábado 15h30

2015: sábado 15h30

2016: sábado 15h30

2018: sábado 15h30

2019: sábado 15h30

2023: sábado 3h30

2024: sábado 3h30 Uma tradição como nenhuma outra. -Adam Spolane (@AdamSpolane) 6 de janeiro de 2025

Houston entra nos playoffs desta temporada com o mesmo recorde do ano passado, 10-7, mas possivelmente com menos impulso depois de um ano ruim para o quarterback CJ Stroud. O time tem uma diferença de pontos uniforme e foi de 1 a 5 contra times dos playoffs, incluindo uma derrota por 31 a 2 para o Baltimore Ravens no Natal.

Apesar de serem os anfitriões do jogo, os Texans são azarões de 2,5 pontos contra os Chargers no BetMGM. No entanto, eles estão 5-2 na rodada geral do wild card.