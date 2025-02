NFL Combine 2025 onde ver: datas, cronogramas, cronograma, canal de televisão, transmissão ao vivo, lista completa de perspectivas, mais

Ele Super Bowl concluiu, o que o NFL A baixa temporada começou. NFL No entanto, os fãs sabem que a liga nunca dorme. Nos próximos meses, as equipes começarão a fazer ajustes de pessoal através da agência gratuita e 2025 NFL Draft.

A parte da coleta de informações desse calendário continua nesta semana na combinação anual de exploração da NFL. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o evento em Indianapolis:

Quando a NFL é combinada?

A combinação de NFL 2025 ocorrerá de 24 de fevereiro a 3 de março. Os tempos de início específicos (isto) para treinamento no campo de cada dia são os seguintes:

Quinta -feira, 27 de fevereiro às 15:00 – Linianos defensivos, fornecedores

Sexta -feira, 28 de fevereiro às 15h – backups defensivos, asas fechadas

Sábado, 1 de março às 13h – Marechals de campo, receptores abertos, corredores

Domingo, 2-3 de março às 13:00 Linemen Ofensivo

A programação completa está abaixo:

Onde a NFL é combinada?

A combinação de exploração da NFL 2025 ocorrerá em Lucas Oil Stadium Em Indianapolis – casa dos Colts de Indianapolis. O evento foi realizado em Indianapolis desde 1987 e continuará sendo realizado até pelo menos 2024. Foi anunciado em novembro de 2024 que o evento permaneceria lá até 2026.

Cada Equipe da NFL Atualmente, ele tem os direitos de sua própria seleção da primeira rodada em 2025. Aqui está o pedido dos 10 rascunhos principais, bem como algumas necessidades posicionais e agentes livres notáveis:

Necessidades de equipe: OT, IOL, Edge, WR, LB

Agentes livres projetados 2025: S Quandre Diggs, Wr Tyler Boyd, Og Dillon Radunz, LB Jerome Baker

Necessidades de equipe: QB, OT, WR, RB, DL, Edge

Agentes livres projetados 2025: Ot Jedrick Wills, WR Elijah Moore, DT Maurice Hurst, RB Nick Chubb, QB Jameis Winston

Necessidades de equipe: QB, IOL, CB, WR, TE

Agentes livres projetados 2025: WR Darius Slayton, LB Isaiah Simmons, CB Adoree ‘Jackson, S Jason Pinnock, QB Drew Lock

Necessidades de equipe: OT, IOL, WR, Edge, CB

Agentes livres projetados 2025: CB Jonathan Jones, QB Jacoby Brissett, Ot Chukwuma Okorafor

Necessidades de equipe: CB, OT, S, IOL, você

Agentes livres projetados 2025: QB Mac Jones, S Andre Cisco

Necessidades de equipe: QB, CB, RB, Edge, LB

Agentes livres projetados 2025: CB Nate Hobbs, Edge Malcolm Koonce, Og Cody Whitehair, LB Robert Spillane, S Marcus Epps

Necessidades de equipe: OT, WR, Edge, S, DL, QB

Agentes livres projetados 2025: Edge Haason Reddick, Ot Tyron Smith, Ot Morgan Moses, DT Javon Kinlaw, S Chuck Clark

Necessidades de equipe: QB, WR, IOL, Edge, DL, CB, S

Agentes livres projetados 2025: QB Andy Dalton, C Austin Corbett, LB Shaq Thompson, P Johnny Hekker

Necessidades de equipe: TE, Edge, DL, CB, S, WR

Agentes livres projetados 2025: Edge Chase Young, S Tyrann Mathieu, You Juwan Johnson, LB Willie Gay Jr., OG Lucas Patrick, CB Paulson Adebo

Necessidades de equipe: IOL, Edge, DL, OT, RB

Agentes livres projetados 2025: WR Keenan Allen e Teven Jenkins, Edge Darrell Taylor

2025 NFL Draft Ordem: Lista completa de cada seleção da primeira rodada depois que as águias destrói os chefes no LIX LIX do Super Bowl Kyle Stackpole

Simulação de rascunho central

Nunca faltam cenários a serem desenvolvidos no NFL Draft, então Chris Trapso e eu publicamos novos rascunhos simulados toda semana para explicar os últimos rumores e opiniões sobre as principais perspectivas elegíveis para o rascunho da NFL 2025. Nossos rascunhos simulados da primeira rodada, aqui.

Rankings Prospect/Lista completa de participantes

O rascunho da NFL 2025 é carregado com talentos ofensivos, principalmente no topo. É um grupo de marechal de campo profundo e talentoso, mas os pontos fortes nesta classe são ataques ofensivos, abertamente e, potencialmente, canto. As fraquezas desta classe são o apoiador, o ataque defensivo e o corredor.

Aqui estão as 10 melhores perspectivas no rascunho da NFL 2025, de acordo com a CBS Sports:

1. Travis Hinter, WR/CB, Colorado 2. Abdul Carter, Edge, Penn State 3. Mason Graham, DL, Michigan 4. Kelvin Banks Jr., OT, Texas 5. Will Johnson, CB, Michigan 6. Will Campbell, OT, LSU 7. Tetaira McMillan, WR, Arizona 8. Cam Ward, QB, Miami 9. Jalon Walker, Edge, Geórgia 10. James Pearce Jr., Edge, Tennessee

Para uma lista completa de 319 perspectivas convidadas para a NFL combina, Clique aqui.