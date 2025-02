NFL Confidential: il risultato più probabile di Reunion per Rams, Matthew Stafford

Jordan Schultz NFL

Quando la combinazione NFL è la prossima settimana, abbiamo pensato al momento migliore di adesso per iniziare le colonne settimanali degli insider basati sull’udito rimbombante in tutta la lega. Indy è per molti versi il predecessore finale della libera agenzia. Ogni squadra, leader e rappresentante parteciperanno, il che significa creare il quadro di nuovi contratti e persino possibili negozi.

Ci immergiamo.

Costruito nella casa di Stafford

Quando Rams mette a disposizione l’ex ampio All-Pro largo attraverso la Cooper Cup, il loro giocatore iniziale è per molti versi un domino centrale, che cadrà sicuramente sulla sua offseason e NFC. Sebbene il futuro di Matthew Stafford con la squadra sia ancora incerto, le fonti della lega sono convinte che l’allenatore Sean McVay e l’organizzazione voglia mantenere il campione del Super Bowl di 37 anni. Ricorda che il trading Stafford si assicurerà un massimo di $ 45,3 milioni nei morti nel 2025 e quasi $ 23 milioni nel 2026. Stafford, che dovrebbe guadagnare meno di $ 30 milioni in questa stagione, cercherà un nuovo contratto con garanzie future Ciò lo pagherà più vicino alla lega della lega i primi dieci difensori.

Diverse squadre, fonti di campionato, hanno giocato da LA Stafford e la convinzione è che la scelta del primo round sarebbe probabilmente un prezzo di domanda se Rams decidesse di stipulare un contratto. Ancora una volta, Rams lo vuole indietro (ha anche un limite di $ 49,3 milioni, se viene rilasciato), e non c’è nulla a che fare con esso che si riferisce ad esso il mese prossimo. Prima di ciò, un rappresentante di Rams e Stafford intende incontrarsi a Indianapolis per vedere se troveranno una posizione comune.

Rams impazzerebbe per il QB Matthew Stafford?

Appaltatore in Cincinnat

Non è una coincidenza che Joe Burrow sia stato così pubblico per il suo desiderio per i bengalesi di espandere sia Ja’marr Chase che il tè Higgins. Tienilo un messaggio acuto al front office. Come ho affermato, Chase era molto, molto vicino al contratto prima dell’inizio dell’ultima stagione. In effetti, diverse fonti che hanno familiarità con i negoziati affermano che il vincitore della corona a tre tempi del 2024 era persino disposto a sedersi per le prime due partite della squadra. Alla fine, Chase ha deciso di giocare e ora Cincinnati sta fissando il primo ricevitore largo da $ 40 milioni della lega. È vero: Chase comanda almeno $ 40 milioni all’anno.

Allo stesso tempo, le fonti della lega ritengono che Higgins, i cui bengalesi prevedevano, avrebbero potuto ricevere oltre $ 30 milioni nel mercato aperto. Una stella nascente che sarebbe sicuramente lo scambio numero uno per la maggior parte delle squadre, Higgins ha solo 26 anni e ha salvato il suo miglior calcio per terminare la stagione. Succede anche a rappresentare gli sport dell’alleanza, lo stesso rappresentante di inseguimento, il che significa che tutto l’effetto della leva è dalla loro parte. I bengalesi raramente violano i precedenti nei contratti e l’inchiostro di Burrow $ 55 milioni all’anno come grande eccezione (lo stesso anno in cui hanno venduto lo stadio Paycor).

Super GM a Jacksonville?

I Jaguar sono l’unica squadra della NFL senza CEO dopo le riprese in ritardo e inaspettate di Trent Baalke. Come risultato della combinazione la prossima settimana, Jacksonville è in un posto insolito e fonti di campionato sottolineano che anche dopo aver assunto GM, la costruzione del personale perfetto di Indianapolis è una sfida. La mia mente è stata sempre che questo è il lavoro di Ian Cunningham. L’assistente GM di Karhu, che è un doppio ruolo nel finalista dei Titani, ha vinto il Super Bowls con Baltimora e Filadelfia. Una delle fonti della lega ha descritto Cunningham come “esattamente i tipi di un tale personaggio e squadre di scouting oggi”.

Come si adatta al franchising Shad Khan e Jaguars, che sta ancora cercando il suo primo evento del Super Bowl? “Penso che sia Tony che Shad credano che siano un ragazzo. Ha intervistato praticamente bene, e l’aspettativa è che mercoledì farà lo stesso personalmente.”

La svolta del ruolo in New Orleans

Come ho annunciato la scorsa settimana, Kellen Moore dovrebbe assumere il coordinatore della difesa di Brandon Staley. Moore, ovviamente, è stato coordinatore offensivo di Staley per un anno a Los Angeles, e mentre il mandato di Staley come capo allenatore dei Chargers non è stato impegnato, in precedenza era stato un eccellente coordinatore difensivo. Nel 2020, portò alla difesa di Rams NFL # 1, che fu collocato per la prima volta nella difesa complessiva, Sacks (53), passò la difesa e consentiva punti. Nel caso della difesa dei Saints, che ha lottato la difesa della scorsa stagione, il 27 ° contro il passaporto e il 31 ° stile rappresenta il cambiamento tanto necessario.

Jordan Schultz è un District NFL -in che in precedenza aveva svolto un ruolo nel rapporto ESPN e Bleacher. Ha anche ospitato “Perché Draymond Green parla del calcio?” spettacolo. Puoi seguirlo in x @Scultz_report.

