NFL DFS: Optimizer DA 2025 AFC, NFC Championship Daily Fantasy Football Selections for DraftKings, Fanduel.

Até o jogador de futebol de fantasia diário mais atencioso pode precisar de algumas conjecturas antes de identificar corretamente o líder de touchdowns de Buffalo. Mack Hollins, em sua sétima temporada da NFL, entrou este ano com apenas uma temporada de mais de 251 jardas de recepção. Hollins ficou conhecido por seu amor por estar descalço, mas quando ele usa tacos de grade, é uma ameaça final da zona com cinco touchdowns. Khalil Shakir liderou as contas com 821 jardas de recepção, mas os Bills tinham cinco jogadores com mais de 300 jardas de recepção enquanto enfatizam um ataque aéreo equilibrado. Qual búfal

Olamide Zaccheaus, um receptor do sexto ano com oportunidades limitadas em sua carreira, estava emergindo como o número 2 dos comandantes para fechar a temporada regular, mas Dyami Brown superou esta pós -temporada com 187 jardas em comparação com os 19 jardas de Zaccheaus. O Zaccheaus poderia se tornar um valor mais baixo do que o radar ainda mais viável contra o Eagles por sua estratégia da NFL DFS do campeonato da conferência devido a jogos consecutivos? Antes de fazer qualquer seleção de DFs da NFL para domingo ou bloquear os alinhamentos da NFL DFS em lugares como DraftKings e Fanduel, Certifique -se de consultar o avançado otimizador de linha DFS da Sportsline NFL.

O Otimizador do DFS usa informações sobre o modelo avançado de projeção de dados da Sportsline e o DFS Mike McClure profissional para identificar as melhores eleições/reprodução do DFS para qualquer quadro -negro em aplicativos de apostas como DraftKings e Fanduel. Simula cada jogo 10.000 vezes para ajudar os jogadores do DFS a otimizar e construir o DraftKings e os alinhamentos vencedores de Fanduel. Otimize, exporte e insira alinhamentos com confiança com atualizações de lesões, projeções de jogadores de piso e teto e linhas de Vegas e selecione tudo com uma ferramenta vencedora para aplicativos de apostas esportivas.

Agora, o NFL DFS Optimizer da Sportsline direcionou sua atenção para o campeonato da conferência de domingo no calendário dos playoffs da NFL 2025 e apenas travou seus melhores alinhamentos diários de futebol de fantasia. Você só pode ver seus alinhamentos ideais na Sportsline.

As melhores equipes do campeonato da conferência da NFL para domingo

Uma das melhores seleções de valor do DFS do otimizador para o domingo é o receptor aberto do Eagles Devonta Smith (US $ 5.800 em DraftKings e US $ 7.300 em Fanduel). O quarto ano do Receptor terminou abaixo de 1.000 jardas nesta temporada pela primeira vez desde seu ano de estreia e terminou com menos de 900 jardas pela primeira vez durante sua carreira este ano. Mas a lesão desempenhou um papel nisso, já que Smith jogou apenas 13 jogos. Ele teve uma média de 64,1 jardas por jogo, um pouco mais do que sua média de 63,7 jardas, nesta temporada.

A seleção geral nº 10 no NFL 2021 Draft já produziu nos playoffs antes com um jogo de 100 yard em cada uma das duas posições anteriores. Smith ainda não teve um jogo de 100 yard neste playoff, mas está ligado à liderança da equipe (oito) e o segundo em jardas de recepção (76) é a pós -temporada. Apesar dos quatro jogos, Smith ainda liderou os Eagles em recepções (68) e recebeu touchdowns (oito) durante a temporada regular e com Jalen Hurts e AJ Brown lutando para conectar esta pós -temporada e Brown é provavelmente protegido pelo Elite Corner Marshon Lattimore, a maioria dos O jogo, Smith poderia ser o contêiner do Eagles para o objetivo, fazendo alinhamentos da conferência NFL DFS. Veja quem mais escolher aqui.

A estratégia da NFL DFS do otimizador também inclui a lista dos chefes de Kareem Hunt (US $ 5.400 em DraftKings e US $ 6.000 em Fanduel). Hunt liderou o Chiefs em transportar (oito) e jardas por terra (44) em sua vitória por 23 a 14 sobre os texanos na rodada da divisão na semana passada. Mesmo com Isiah Pacheco de volta e saudável depois de ser perdido 10 semanas com uma lesão na perna, Hunt jogou os instantâneos mais corretos (24) enquanto eu estava no campo por 47% dos instantâneos.

Os Chiefs assinaram Hunt para adicionar a profundidade do corredor após a lesão de Pacheco, mas poucos esperavam que ele ainda tivesse um papel principal na pós -temporada. Hunt começou sua carreira no Chiefs e liderou a NFL com 1.327 jardas por terra como novato antes de ser libertado durante sua segunda temporada, após um incidente fora do campo. Mas a reunião foi bem para Hunt, que tem um touchdown em três jogos consecutivos e aparentemente assumiu a posição de RB1 em Kansas City e vem com um preço mais barato para os alinhamentos dos DFs da NFL do Campeonato da Conferência. Você pode ver o restante das seleções da NFL DFS do otimizador aqui.

Como criar alinhamentos da NFL DFS da Conferência de Domingo

O NFL DFS Optimizer também é destinado a vários jogadores subvalorizados que podem explodir um grande número no domingo. Esses jogadores podem ser a diferença entre vencer seus torneios e jogos em dinheiro ou ir para casa sem nada. Você só pode ver quem eles são e o restante das seleções da NFL DFS do otimizador, na Sportsline.

Então, qual é o alinhamento ideal do DFS da NFL para domingo e quais seleções da NFL DFS sob o radar oferecem grande valor? Visite Sportsline agora para ver as opções ideais das seleções, classificações, dicas e baterias da NFL DFS, todas um otimizador da NFL DFS que simula cada jogo 10.000 vezese descubra.