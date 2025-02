NFL DFS: Otimizer revela seleções diárias de futebol de fantasia do Super Bowl, projeções para Fanduel, DraftKings

Patrick Mahomes se tornará o terceiro zagueiro da história da NFL a começar em cinco Super Bowls diferentes quando os Chefes de Kansas City enfrentarem os Eagles Philadelphia nos companheiros de equipe do Super Bowl 59, que você deve considerar antes de bloquear o seu Super Bowl 59 NFL DFS Alignments . Muitos dos principais criadores de jogos do Eagles não estão jogando em seu primeiro Super Bowl com Jalen Hurts, AJ Brown e Devont preparados para entrar em campo, como você deve elaborar sua estratégia DFS do Super Bowl LIX NFL para criar um alinhamento vencedor?

Mohamses obteve uma média de 245,5 jardas aéreas por jogo este ano, o mais baixo de seus sete anos como um marechal regular. Ele tem uma média de pátios ainda menos aéreos (211 por jogo) na pós -temporada, mas o Chiefs venceu 17 dos 18 jogos que começaram este ano, incluindo a pós -temporada. As Mahomes devem aparecer nas equipes do DFS do Super Bowl 2025 ou você deve procurar valor em outro lugar? Antes de fazer qualquer seleção da NFL DFS para Eagles vs. Chefes no Super Bowl 59 ou bloqueio em alinhamentos da NFL DFS em lugares como DraftKings e Fanduel, Certifique -se de consultar o avançado otimizador de linha DFS da Sportsline NFL.

O Otimizador do DFS usa informações sobre o modelo avançado de projeção de dados da Sportsline e o DFS Mike McClure profissional para identificar as melhores eleições/reprodução do DFS para qualquer quadro -negro em aplicativos de apostas como DraftKings e Fanduel. Simula cada jogo 10.000 vezes para ajudar os jogadores do DFS a otimizar e construir o DraftKings e os alinhamentos vencedores de Fanduel. Otimize, exporte e insira alinhamentos com confiança com atualizações de lesões, projeções de jogadores de piso e teto e linhas de Vegas e selecione tudo com uma ferramenta vencedora para aplicativos de apostas esportivas.

Agora, o NFL DFS Optimizer da Sportsline direcionou sua atenção para o Super Bowl 2025 entre os Chiefs vs. Águias e apenas trancadas diariamente Futebol de fantasia Alinhamentos Você só pode ver seus alinhamentos ideais na Sportsline.

Principais escolhas da NFL DFS para o Super Bowl 59

Uma das melhores seleções de valor do DFS para otimizador para o domingo é o Corredor do Eagles Saquon Barkley. Ele foi nomeado jogador ofensivo do ano da NFL por seu trabalho durante a temporada regular, quando eclipsou 2.000 jardas por terra, mas Barkley, possivelmente, foi ainda melhor na pós -temporada. Ele tem uma média de 147,3 jardas de terra nos três jogos dos playoffs e marcou cinco touchdowns. Barkley tem mais de 118 jardas em terra em cada um dos últimos cinco jogos e enfrenta uma defesa dos chefes que foi atacada recentemente pelos corredores.

Depois de permitir que apenas dois corredores na temporada regular atinjam mais de 100 jardas de scrimmage, os Chiefs permitiram que dois o fizessem em suas competições pós -tempo. Joe Mixon tinha 100 jardas para todo o uso e um touchdown na rodada de divisão, antes de James Cook ter 134 jardas e duas pontuações no jogo do campeonato da AFC. Nenhum desses jogadores está no nível de Barkley, com média de 133,6 jardas de scrimmage com sete touchdowns no total em sua carreira na pós -temporada de cinco jogos. Barkley não terá um preço baixo para os alinhamentos da NFL DFS, mas sua produção justificará seus preços no Super Bowl no domingo. Veja quem mais escolher aqui.

A estratégia da NFL DFS do otimizador também inclui a lista de águilas fechadas do Dallas Goedert Eagles. A opção de 30 anos tem sido uma opção consistente, confiável e alta para jogadores diários de futebol de fantasia que realizam DFS da NFL pós -temporada nos últimos anos. Goedert tem pelo menos 50 jardas ou um touchdown em oito de seus últimos nove jogos na pós -temporada. Ele tem uma média de cinco recepções para 62,7 jardas por jogo nesta pós -temporada, que é a segunda maior quantidade de recepções e a terceira maior recepção por jogo de qualquer pessoa que joga no Super Bowl deste ano.

As asas fechadas encontraram sucesso contra Kansas City ultimamente. Esse é um bom presságio para Goedert, que foi atacado 18 vezes até agora na pós -temporada, transportando 15 presos por 188 jardas e um touchdown. Agora, Goedert e os Eagles enfrentarão uma defesa dos chefes que deram 218,8 jardas aéreas por jogo durante a temporada regular, que foi classificada na metade inferior da NFL. Cale a boca em seus alinhamentos da NFL DFS e procure um grande retorno contra o Kansas City. Você pode ver o restante das seleções da NFL DFS do otimizador aqui.

Como construir 2025 alinhamentos do Super Bowl NFL DFS para Chiefs vs. Eagles

O NFL DFS Optimizer também está apontando para vários jogadores subvalorizados que podem explodir um grande número para o Super Bowl 59. Esses jogadores podem ser a diferença entre vencer seus torneios e jogos em dinheiro ou ir para casa sem nada. Você só pode ver quem eles são e o restante das seleções da NFL DFS do otimizador, na Sportsline.

Então, qual é o alinhamento ideal do DFS NFL para Eagles vs. Chefes no Super Bowl 59 e quais seleções da NFL DFS sob o radar oferecem grande valor? Visite Sportsline agora para ver as opções ideais das seleções, classificações, dicas e baterias da NFL DFS, todas um otimizador da NFL DFS que simula cada jogo 10.000 vezese descubra.