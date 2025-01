NFL DFS para Lions vs. Vikings: Melhores DraftKings, FanDuel Daily Fantasy Football Picks para Sunday Night Football

O Detroit Lions e o Minnesota Vikings farão história quando se enfrentarem no Sunday Night Football, tornando-se os primeiros times com pelo menos 13 vitórias e 28 vitórias combinadas a se enfrentarem na temporada regular. O vencedor do confronto de domingo ganha o título da NFC Norte e a vantagem de jogar em casa no playoff da NFC. O quarterback do Lions, Jared Goff, foi selecionado para iniciar o NFC Pro Bowl depois de liderar o ataque com maior pontuação da liga e será uma escolha popular da NFL DFS para SNF. Goff se juntou a Tom Brady como dois quarterbacks da NFL para completar 75% de seus passes em oito jogos em uma temporada.

Ele enfrenta uma defesa de passe dos Vikings que ocupa a 28ª posição na NFL, permitindo 243,6 jardas de passe por jogo. Se você incluir Goff em sua estratégia NFL DFS da semana 18 para Lions vs. Viquingues? Antes de bloquear qualquer escolha do NFL DFS em sites como DraftKings e FanDuel para Sunday Night Football, certifique-se de Confira dicas, estratégias e stacks da NFL DFS do especialista diário em Fantasy da SportsLine, Mike McClure..

McClure é um lendário jogador profissional de DFS, com mais de US$ 2 milhões em ganhos na carreira. Ele usa um poderoso modelo de previsão que simula cada jogada da NFL, levando em consideração fatores como confrontos, tendências estatísticas e lesões. Isso permite que você encontre os melhores valores DFS que você compartilha apenas com membros do SportsLine. Sua metodologia o levou a enormes lucros no FanDuel e no DraftKings. No ano passado, ele ganhou o DraftKings Millionaire Maker duas vezes e o FanDuel Million uma vez. Qualquer um que o seguiu está lá em cima.

Agora, McClure voltou sua atenção para Lions vs. Vikings no Sunday Night Football e apenas definir o seu melhor diariamente. futebol fantasia seleções. você só pode Veja suas escolhas e análises em SportsLine.

Principais escolhas da NFL DFS para Vikings vs.

Uma das principais escolhas de McClure na NFL DFS para o Sunday Night Football é o running back do Lions, Jahmyr Gibbs. David Montgomery permanece afastado devido a uma lesão no ligamento colateral medial que sofreu na semana 15, dando a Gibbs uma carga de trabalho maior. Ele aproveitou ao máximo a oportunidade, correndo mais de 100 jardas em jogos consecutivos desde então.

Gibbs terminou com 154 jardas de scrimmage em 27 toques na vitória sobre o Bears há duas semanas, superando o recorde da temporada anterior de 24 toques. Ele teve 117 jardas corridas e 46 jardas recebidas contra o 49ers na noite de segunda-feira, marcando um touchdown corrido pelo segundo jogo consecutivo. Gibbs está na fila para outra grande carga de trabalho, então McClure inclui o versátil running back em suas escalações DFS para SNF. Veja quem mais incluir aqui.

Parte da estratégia ideal de McClure para NFL DFS também inclui o quarterback dos Vikings, Sam Darnold. O jogador de 27 anos entra na Semana 18 com a chance de levar Minnesota ao título da NFC Norte e ao primeiro lugar na NFC. Darnold marcou pelo menos 23,6 pontos no Fantasy em seis de seus últimos sete jogos e enfrentará uma defesa forte do Lions no domingo à noite.

Detroit permitiu o segundo maior número de jardas de passe por jogo (250,4) nesta temporada, e Darnold está saindo de um desempenho de 377 jardas contra o Green Bay na semana passada. Ele teve cinco finalizações de pelo menos 20 jardas e terminou com seu maior total de jardas da temporada. Darnold lançou pelo menos três passes para touchdown em três de seus últimos quatro jogos, tornando-o um jogador a ser incluído em sua estratégia SNF DFS neste fim de semana. Veja quem mais incluir aqui.

Como definir escalações NFL DFS para Lions vs.

McClure aponta para outro jogador subestimado que pode se destacar em grande número na noite de domingo. Esta escolha pode significar a diferença entre ganhar torneios e jogos a dinheiro ou voltar para casa sem nada. Você só pode ver quem ele é e o resto das escolhas de McClure na NFL DFS na SportsLine..

Então, quem Mike McClure inclui em suas escalações ideais da NFL DFS para o Sunday Night Football e qual jogador desconhecido oferece grande valor? Visite SportsLine agora para obter as principais escolhas do NFL DFS, classificações do NFL DFS, dicas do NFL DFS e pilhas do NFL DFS, tudo de um especialista diário em Fantasy com mais de US$ 2 milhões em ganhos.e descubra.