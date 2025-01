NFL DFS, Rodada Divisional Sábado 2025: FanDuel, escolhas diárias de futebol de fantasia, escalações e estratégia do DraftKings

Duas equipes chegarão um jogo mais perto do Super Bowl 59 no sábado, quando os primeiros colocados dos playoffs da NFL de 2025 entrarem em campo na Rodada Divisional. O Kansas City Chiefs com melhor classificação receberá o 4º Houston Texans às 16h30 ET, seguido pelo Detroit Lions nº 1 recebendo o 6º Washington Commanders às 20h ET. Os Chiefs e Lions foram os únicos times dispensados ​​​​na semana passada, então os jogadores diários de Fantasy Football devem focar em suas principais opções no pool de jogadores da NFL DFS, como Patrick Mahomes, Travis Kelce, Jahmyr Gibbs ou Amon-Ra St. descanso extra ao fazer escalações da Rodada Divisional da NFL DFS?

Nico Collins teve sete recepções para 122 jardas e um touchdown e Joe Mixon correu para 106 jardas e um touchdown na semana passada para os Texans, então como você deve incluí-los em sua estratégia NFL DFS? Antes de garantir qualquer escolha do NFL DFS em sites como DraftKings e FanDuel for Texans vs. Chefes e Comandantes vs. Leões no sábado na chave dos playoffs da NFL de 2025, não deixe de Confira dicas, estratégias e stacks da NFL DFS do especialista diário em Fantasy da SportsLine, Mike McClure..

McClure é um lendário jogador profissional de DFS, com mais de US$ 2 milhões em ganhos na carreira. Ele usa um poderoso modelo de previsão que simula cada jogada da NFL, levando em consideração fatores como confrontos, tendências estatísticas e lesões. Isso permite que você encontre os melhores valores DFS que você compartilha apenas com membros do SportsLine. Sua metodologia o levou a enormes lucros no FanDuel e no DraftKings. No ano passado, ele ganhou o DraftKings Millionaire Maker duas vezes e o FanDuel Million uma vez. Qualquer um que o seguisse poderia estar lá em cima.

Agora, McClure voltou sua atenção para a Rodada Divisional de sábado e acabou de definir suas principais escolhas diárias do Fantasy Football. você só pode Veja suas escolhas e análises em SportsLine.

Principais escolhas da NFL DFS para a Rodada Divisional de sábado

Uma das principais escolhas de McClure da NFL DFS para a Rodada Divisional de sábado é Jahmyr Gibbs ($ 7.700 no DraftKings e $ 9.200 no FanDuel). Gibbs vem de três jogos consecutivos de corrida de 100 jardas para encerrar a temporada regular, incluindo um forte desempenho na disputa final da temporada regular da NFL de 2024, no que teve uma atmosfera de pós-temporada em torno dele. Gibbs correu para 139 jardas e três touchdowns em 23 corridas para 6,0 jardas por corrida e adicionou cinco recepções para 31 jardas e um touchdown na vitória por 31-9 sobre os Vikings para garantir a posição número 1 e um adeus nos playoffs da NFC. . Gibbs marcou todos os quatro touchdowns do Detroit como o ponto focal do ataque.

Gibbs assumiu um papel maior desde a lesão de David Montgomery no joelho na semana 15. Embora o técnico do Lions, Dan Campbell, tenha dito que espera que Montgomery jogue no sábado, a produção de Gibbs sem Montgomery indicaria que o running back do segundo ano ainda verá a grande maioria dos pins . O jogador de 22 anos tem uma média de 162,3 jardas totais em seus últimos três jogos e McClure espera que a produção continue para as escalações da NFL DFS de sábado. Veja quem mais incluir aqui.

Parte da estratégia ideal de McClure para NFL DFS também inclui a inclusão do wide receiver do Chiefs, Hollywood Brown (US$ 4.200 no DraftKings e US$ 6.000 no FanDuel). Os Chiefs assinaram com Brown um contrato de um ano no valor de US$ 11 milhões nesta entressafra, mas uma lesão no ombro na pré-temporada destruiu quase toda a sua temporada regular. Brown voltou na semana 16 e fez cinco recepções de 45 jardas contra os texanos. Ele seguiu com quatro recepções de 46 jardas contra o Steelers na Semana 17, antes que os Chiefs descansassem jogadores importantes na Semana 18.

Brown marcou 15 gols nesses dois jogos, o terceiro maior do time. No entanto, Brown tem um preço mais barato do que os craques de Kansas City, que estiveram saudáveis ​​durante toda a temporada, o que poderia agregar valor às escolhas da NFL DFS. Os Chiefs escolheram Brown nesta entressafra por um motivo, então agora que os jogos são mais importantes e ele está de volta à saúde, espera-se que o técnico Andy Reid encontre maneiras criativas de envolver Brown e produzir para os jogadores do Fantasy Football do dia a dia. Veja quem mais incluir aqui.

Como definir escalações NFL DFS para Chiefs vs. Texanos, Leões vs. Comandantes no sábado

McClure aponta para outro jogador subestimado que pode se destacar em grande número no sábado. Esta escolha pode significar a diferença entre ganhar torneios e jogos a dinheiro ou voltar para casa sem nada. Você só pode ver quem ele é e o resto das escolhas de McClure na NFL DFS na SportsLine..

Então, quem Mike McClure inclui em suas escalações ideais da NFL DFS para a Rodada Divisional de sábado nos playoffs da NFL de 2025, e qual jogador desconhecido oferece grande valor? Visite SportsLine agora para obter as principais escolhas do NFL DFS, classificações do NFL DFS, dicas do NFL DFS e pilhas do NFL DFS, tudo de um especialista diário em Fantasy com mais de US$ 2 milhões em ganhos.e descubra.