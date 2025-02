NFL -Employees Union sbatte le teorie della cospirazione “

Con il Super Bowl -lix, che sta per aver luogo, le persone in tutto il mondo del calcio continuano a parlare dei favorevoli capi ufficiali di Kansas City che sono venuti e dell’idea che i loro giochi siano stati colpiti dai giudici e dalla NFL.

I capi inseguono un terzo campionato rettilineo del Super Bowl senza precedenti contro i Philadelphia Eagles, la squadra, hanno sconfitto due anni fa nel grande gioco e hanno vinto un numero insolitamente elevato di partite di un punteggio per la pelle sui denti.

L’amministratore delegato della NFL Judges Association, l’Unione dei lavoratori, che rappresenta i funzionari della NFL, aveva alcune parole forti per descrivere i presunti problemi di cui tutti hanno parlato.

“Gli equipaggi di ufficiale non funzionano la stessa squadra più di due volte ogni stagione regolare. È offensivo e inappropriato ascoltare teorie della cospirazione che sono in qualche modo 17 equipaggi ufficiali composti da 138 funzionari si scontrano per aiutare una squadra “, ha affermato Scott Green tramite Pro Football Talk.

L’Unione che rappresenta i funzionari della NFL attacca le “teorie della cospirazione” per quanto riguarda i favoriti dei capi come “inappropriati” e “offensivi”. https://t.co/58iedwbyd6 – ProfootBallTalk (@ProotBallTalk) 5 febbraio 2025

A livello pratico, sarebbe molto difficile per qualsiasi grande lega sportiva estrarre una tale cospirazione, soprattutto considerando che probabilmente ci sarebbe stata almeno una perdita che inclini la mano.

Anche il rischio non ne vale la pena, poiché una tale rivelazione macchierebbe che il fuoco e la reputazione di Liga per decenni.

I critici hanno accusato regolarmente Kansas City di sbarazzarsi delle sanzioni non chiamate, in particolare con sanzioni, mentre le squadre in conflitto sono contrassegnate per violazioni discutibili, vale a dire ai passanti lordi, su Patrick Mahomes.

In un altro esempio dell’ultimo gioco del campionato AFC, il quarterback di Buffalo Bills Josh Allen sta piovendo sulla pila con una quarta diminuzione nel quarto trimestre e sembrava attraversare l’aereo con il primo marcatore di abbassamento, ma dopo una notifica ufficiale di ripetizione, la preliminare iniziale Decidere che non ha fatto giù quello decisivo, è stato mantenuto.

Ora tutti gli occhi saranno sui funzionari assegnati al Super Bowl LIX per vedere come chiamano le cose sul campo.

