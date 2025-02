NFL Insider afferma che 1 giovane QB ha una “reputazione mitica”

La classe Draft NFL del 2024 ha una grande possibilità di finire come uno dei migliori di sempre dopo un certo numero di giocatori brillanti in questa stagione.

Quando è iniziata la stagione, il quarterback Drake Maye, che era il n. 3, ha iniziato le elezioni, non per i Patriots del New England, e ha giocato in una sola partita prima che il capo allenatore Jerod Mayo decidesse di renderlo il protagonista nella settimana 6.

Maye ha continuato a sembrare il degno erede apparentemente per Tom Brady che i Patriots hanno cercato da quando la leggenda ha lasciato il New England.

Sebbene sia stato il terzo QB che è stato arruolato dietro Caleb Williams e Jayden Daniels, la reputazione di Rookie per lui è andata in campionato.

“Drake Maye nella NFL ha sofferto come una reputazione mitica. Era il ragazzo che tutti volevano nella bozza “, ha detto l’insider della NFL Network Ian Rapoport via Carlos A. Lopez.

.@Rapsheet dice #Patriots QB Drake Maye ha sofferto di una “reputazione mitica” intorno alla NFL. “Drake Maye nella NFL ha sofferto come una reputazione mitica. Era il ragazzo che tutti volevano nella bozza. Era Caleb (Williams), Jayden Daniels e tutti volevano Drake … pic.twitter.com/iotvqwoxkb – Carlos A. Lopez (@lostalkspats) 7 febbraio 2025

Mentre all’Università della Carolina del Nord, Maye lanciò 4.321 yard e 38 touchdown nel 2022, e seguì con 3.608 yard di passaggio e 24 touchdown di passaggio mentre aggiungeva nove touchdown sulla Terra nel 2023.

Nel suo primo inizio della NFL, contro Houston Texans, ha mostrato promesse finendo 20 dei 33 tentativi di passaggio di 243 yard, e sebbene abbia lanciato due intercettazioni, aveva anche tre passanti passanti.

Molti sentivano che iniziare era una cattiva idea perché il New England aveva una linea offensiva molto porosa, ma Maye ha tenuto il resto e ha concluso la stagione con 2.276 yard di passaggio, 15 touchdown di passaggio e un tasso di completamento del 66,6 per cento.

Si ritiene che sia un po ‘indietro nel suo sviluppo quando si tratta di elementi di base, ma ha dato a una povera squadra di Patriots un vero assaggio di speranza che vada avanti.

