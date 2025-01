NFL LB Frankie Luvu Fines Commanders $ 16.883 para o golpe de capacete em Jared Goff of Lions

Os comandantes de Washington, Frankie Luvu, não foram chamados por uma penalidade de penalidade durante o jogo dos playoffs da divisão na semana passada contra o Detroit Lions que teria anulado uma seleção 6.

No entanto, a NFL anunciou Uma multa de US $ 16.883 Para Luvu, no sábado, dizendo que estava sendo punido por um “golpe na cabeça/pescoço”. Reconhecendo que um golpe ilegal foi feito e que uma penalidade foi perdida proporciona zero conforto aos leões e seus fãs após a derrota por 45 a 31 de Detroit, infelizmente.

A NFL multada #Commanders LB Frankie Luvu $ 16.883 para desacordo com o pino (cabeça de cabeça/pescoço) – Seu bloqueio #Lions QB Jared Goff que ajudou um retorno de Pick-Six. Nenhuma bandeira foi jogada no que acabou sendo uma jogada fundamental na vitória irritante de Washington. pic.twitter.com/o6rhfis6kb – Tom Pelissero (@tompelisser) 25 de janeiro de 2025

Após a interceptação do segundo trimestre de Jared Goff, que foi devolvido para um touchdown, Luvu abaixou a cabeça e bateu no capacete QB Lions no capacete. Goff deixou o jogo a ser avaliado por uma lesão na cabeça na tenda médica lateral azul, mas finalmente voltou.

O trabalho não foi penalizado e os comandantes aproveitaram 24 a 14 anos na seleção 6.

Durante a transmissão da FOX, o analista de regras Mike Pereira disse que Luvu deveria ter sido convocado por uma penalidade de 15 anos porque bateu Goff na cabeça. E isso deveria ter negado o touchdown de Washington, embora os comandantes pareçam finalmente observar, já que sua ofensiva foi tão eficaz contra a defesa mais batida dos Leões.

Luvu recebeu uma multa adicional de US $ 16.883 para a NFL por uma traseira ilegal de quadril em Jahmyr Gibbs durante a próxima posse de Detroit. A penalidade também não foi solicitada nessa jogada, embora os Leões tenham marcado um touchdown na próxima jogada.

A propósito, Jameson Williams foi multado pelos gestos obscenos que ele fez enquanto concorreu a uma pontuação de 61 anos, ele atracou US $ 25.355 por comportamento antidesportivo.

Vendo bem de Luvu, o Kansas City Chiefs e seus fãs poderiam estar se perguntando por que o apoiador do Houston Texans, Henry To’oto’o, e a ala defensiva Will Anderson Jr. não foram multados por um golpe tardio em Patrick Mahomes enquanto deslizando para a grama.

Durante o terceiro trimestre, foi chamado a uma aspereza desnecessária quando entrou em contato com o capacete Mohamcs. Embora tenha sido chamado de penalidade, apesar de um contato menos forte do que o golpe de Goff, a NFL não foi boa em ver o trabalho. Esse tipo de jogo pode levar a uma mudança no que pode ser revisado em repetição, Adam Schefter, da ESPN Reports.

No entanto, seu companheiro de equipe, Kris Boyd, recebeu uma multa de US $ 8.056 por comportamento antidesportivo, atraindo uma penalidade depois de remover o capacete durante a inauguração do jogo.