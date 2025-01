NFL Mock Draft 2.0 2025: i Titani scelgono Cam Ward su Shedeur Sanders al numero 1

Jason McIntyre Presentatore di analisti di scommesse sportive per The HERD e FOX

Stiamo andando verso la divisione playoff della NFL 2024 e stiamo ufficialmente dando uno sguardo migliore a come sarà l’ordine del Draft NFL 2025.

Come sempre in questo periodo della stagione, c’è stato qualche movimento nell’ordine da quando vi ho dato la mia prima bozza simulata. Ma non c’è bisogno di temere perché sono tornato con il mio “mock draft ricaricato”.

Ricorda, questo esercizio presuppone che non vengano effettuate altre operazioni nel primo round.

Immergiamoci dentro.

1. Titani del Tennessee : Cam Ward QB, Miami

A maggio compirà 23 anni e ha iniziato 57 studi universitari. Mi aspetto che i Titans stiano molto meglio con lui al centro la prossima stagione.

2. Cleveland Browns : Shedeur Sanders QB, Colorado

Con DeShaun Watson che ha fatto scoppiare il suo tendine d’Achille due volte negli ultimi tre mesi, non si può dire se giocherà del tutto nel 2025. I Browns devono prendere questo QB e affrontare il costo della perdita e superare una brutta situazione. accordo.

3. Giganti di New York : Abdul Carter bordo, Pen State

Carter è un edge rusher estremamente dominante. È il top del draft. Certo, i Giants hanno già Brian Burns e Kayvon Thibodeaux, ma puoi prendere il contrasto giusto? Vorrebbero scendere, ma chi sta salendo?

4. Patrioti del New England : Will Campbell OT, LSU

I Pats hanno avuto la peggiore linea offensiva per gran parte della stagione. Sì, vorrebbero fare uno scambio al ribasso, ma qualunque opzione propongano qui dovrebbe iniziare dal primo giorno.

5. I giaguari di Jacksonville : Travis Hunter CB/WR, Colorado

Questa secondaria marcia potrebbe far atterrare un grande trequartista che probabilmente lampeggerà anche alcune volte in attacco. Potrebbe anche superare Trevor Lawrence come giocatore più popolare dell’anno della squadra.

6. I predatori di Las Vegas : Will Johnson CB, Michigan

Se Ben Johnson ottiene questo lavoro, sembra che seguiranno la linea offensiva per cui Detroit è stata costruita. Johnson non ha lo stesso nome di Hunter, ma è considerato il giocatore migliore da molti critici e analisti.

7. Jet di New York : Massone Graham DL, Michigan

C’è ancora tanto lavoro da fare in questa miserabile organizzazione in termini di coach, GM e quarterback. Quindi per ora sceglieremo il miglior giocatore sul tabellone e prevediamo che i Jets uniranno Graham e Quinnen Williams per formare la migliore difesa interna del campionato. Attenua anche il colpo della perdita di DJ Reed al CB in free agency.

8. Carolina Pantere : Saluti McMillan W.R., Arizona

Offensivo qui per aiutare a continuare il buon finale di stagione di Bryce Young, la difesa è alla disperata ricerca di alcuni registi dei primi sette.

9. Santi di New Orleans : Michael Williams bordo, Georgia

Hanno bisogni ovunque. Ma è difficile dire cosa vogliano fare perché non sappiamo chi sarà il loro prossimo allenatore. Williams ha uno dei primi cinque talenti e ha solo 20 anni.

10. Orsi di Chicago : Kelvin Banks OT, Texas

I Bears hanno un evidente bisogno sulla linea offensiva. La peggiore linea offensiva della divisione di un miglio, e i Bears devono risolvere questo problema nel draft e nel libero arbitrio.

11. San Francisco 49ers : Erserio Aireontae OT, Minnesota

Non puoi dare a Brock Purdy tutti i soldi e prepararti per la vita senza Trent Williams, l’All-Pro LT che compirà 37 anni ad agosto.

12. Cowboy di Dallas : Lutero Burden W.R., Missouri

Sì, è frequente menzionare qui un corridore come Jeanty. Ma la realtà è che i Cowboys sono molto limitati all’esterno. Se Lamb va giù per un po’, non andrai da nessuna parte con Tolbert, Turpin e Ringo. Burden è estremamente esplosivo e sull’erba interna dà molta energia all’attacco dei Cowboys.

13. Delfini di Miami : Derrick Harmon DT, Oregon

I Dolphins hanno ottenuto un ottimo gioco interno sulla linea da Calais Campbell e Zach Sieler, ma Campbell compirà 39 anni a settembre. Possiamo aspettarci un altro grande anno? Devono anche fare compiti approfonditi sui contrasti. Mi aspetto che almeno una guardia venga arruolata nel turno centrale, forse due.

14. Indianapolis Colts : Tyler Warren IL Pen State

L’ho avuto qui a dicembre e sembra che questo sia il suo piano. Mi piacerebbe vederlo con un allenatore offensivo dinamico, e terrei d’occhio i 49ers alle undici.

15. Atlanta Falcons : James Pearce Jr., Bordo, Tennessee

Mi ricorda un po’ Nolan Smith, il corridore sottodimensionato della Georgia che andò agli Eagles. Ha lottato come debuttante, ma ora, ora si sta riprendendo. Pass Rush è la priorità numero uno.

16. Cardinali dell’Arizona : Nicola Scourton bordo, Texas A&M

Non hanno reali esigenze in attacco, ma si sono classificati 27° nella corsa alla pressione e la difesa ha ceduto 30 o più punti cinque volte.

17. Cincinnati Bengals : Nobile camminatore LB, Georgia

È un LB versatile che può anche inseguire il QB. Walker è un ottimo punto di partenza per costruire questa difesa attorno a Trey Hendrickson.

18. Seattle Seahawks : Jalen Milroe QB, Alabama

Sono rimasto fedele a questa proiezione in cui avevo Milroe nella mia bozza precedente. Non vedo un altro QB intrufolarsi nel primo round. Vediamo come va il processo per Jaxson Dart.

19. Bucanieri di Tampa Bay : Wyatt MilumOL, Virginia Occidentale

I Bucs sono in buona forma per vincere nuovamente la division dopo una dura sconfitta nei playoff contro Washington. Milum ha 23 anni ed è pronto per iniziare, anche se potrebbe dover iniziare dall’interno. È stato classificato come il secondo miglior contrasto nel football universitario secondo PFF.

20. Denver Broncos : Grandi Stark S, Georgia

I Broncos erano in anticipo rispetto al programma e arrivarono ai playoff con un quarterback esordiente. E la difesa è stata piuttosto solida per gran parte della stagione. Quando vai 0-3 contro Herbert e Mahomes, il mio pensiero è rafforzare la difesa.

21. Pittsburgh Steelers : Emeka Egbuka WR, stato dell’Ohio

Nessun dramma. Cattura e basta. La sala WR degli Steelers ha bisogno di alcuni adulti ed Egbuka si qualificherà. Sì, la faccenda dei Pickens è finita così male che hanno bisogno di ottenere un WR in anticipo per ogni evenienza.

22. Caricabatterie di Los Angeles : Ashton Jeanty RB, Stato di Boise

Il destinatario ha un bisogno. Forse vanno in questa direzione o la affrontano in azione libera. Nonostante l’incredibile prestazione di Jeanty contro la Penn State, stai guardando un futuro luminoso con i Chargers OL che potrebbero avere un anno mostruoso.

23. Imballatori di Green Bay : Shavon Revel Jr. CB, Carolina orientale

Revel è alto 6 piedi e 3, robusto e atletico. È sullo stampo di Richard Sherman. Sta uscendo da un legamento crociato anteriore strappato. Stokes è un agente libero e Jaire Alexander ha una storia di infortuni, quindi passare a cornerback sembra una mossa.

24. Vichinghi del Minnesota : Josh Simmons OT, Stato dell’Ohio

Hai visto la sconfitta nei playoff? La linea offensiva si è classificata 21esima in questa stagione, ma ha perso l’ancora a causa dell’infortunio di Christian Darrisaw. Simmons progetta come LT, ma devono portare la loro attrezzatura o guardia migliore.

25. Texani di Houston : Elic Ayomanor W.R., Stanford

Bisogno disperato di una linea offensiva. Ma potrebbero farlo in libera agenzia con un giocatore collaudato e poi aggiungere Ayomanori a un attacco che ha lottato con Diggs e Dell infortunati? 6 piedi-2. e 210 sterline, era un grande atleta al liceo e riceveva offerte dalle scuole della SEC e da Notre Dame.

26. Los Angeles Rams : Colston Loveland TE, Michigan

La linea offensiva e secondaria sono i luoghi in cui i Rams hanno alcune esigenze. Ma riusciranno a superare un altro straordinario del Michigan? Loveland ha un potenziale enorme e Higbee ha appena compiuto 32 anni e ha saltato gran parte della stagione a causa di un infortunio.

27. comandanti di Washington : Chase BarronCB, Texas

No, non è stato l’unico a tenere Jeremiah Smith su una presa per tre yard, ma era un All-American sui Longhorns.

28. Corvi di Baltimora : Matteo D’OroWR, Texas

Si tratta di mantenere Lamar Jackson con armi di alto livello. Golden potrebbe essere la loro versione di Xavier Worthy e potrebbe anche allargare il campo con la sua velocità da star della pista.

29. Fatture di bufalo : Shemar StewartDL, Texas A&M

Se si inchinano ai Ravens o ai Chiefs, il dito sarà puntato contro una difesa che è diventata vecchia e piccola. Probabilmente rafforzeranno la preferenza con la carne di manzo. Stewart è alto 1,80 e pesa 290 libbre. Può giocare più posti nel DL, anche se eccelle nei passaggi.

30. Filadelfia Eagles : TreVeyon HendersonRB, Stato dell’Ohio

Questo è il miglior elenco della NFL e hanno alcune opzioni qui. Penso che WR sia in gioco. Ma Saquon Barkley ha effettuato 345 carry in questa stagione. che è stato un record in carriera. E i running back della sua età con così tante corse tendono a rallentare (o a farsi male) l’anno successivo.

31. Capi di Kansas City : Benjamin Morrison CB, Nostra Signora

Lo abbiamo visto fare un ottimo lavoro contro Marvin Harrison la scorsa stagione. È infortunato e salterà la partita per il titolo dei Buckeyes, ma è un talento infallibile al primo turno. Un placcatore a scatti e duro.

32. Leoni di Detroit : Jack Sawyer, Edge, Stato dell’Ohio

Non sembra semplicemente un giocatore difensivo dei Detroit Lions? Probabilmente scivola un po’ in termini di test, ma ha qualità che non si misurano come cuore e grinta.

