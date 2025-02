NFL MVP: Aqui está quem deu a Lamar Jackson uma votação em quarto quando Josh Allen ganha uma das corridas de MVP mais próximas

2025 NFL A corrida do MVP foi uma das mais próximas de todos os tempos, com Josh Allen atingindo Lamar Jackson por pouco Ganhe o prêmio MVP da NFL de 2024 Embora Jackson tenha sido nomeado o primeiro 2024 All Pro Equipe para a mesma organização e grupo de eleitores que selecionam os dois prêmios.

Eu nunca tinha visto isso antes. E muito é necessário para me surpreender, especialmente porque eu estava lá Quando Tony Dungy deu a Bobby Wagner um voto de MVP (Sob o sistema antigo em que cada eleitor obteve uma seleção). Ainda mais surpreendente, e talvez o novo setter padrão para a estranha tomada de decisão em termos de votação para o MVP, é que um dos 50 eleitores do painel da Associated Press realmente acreditava que Jackson não era nem um dos dois mais valiosos. Jogadores da NFL nesta temporada.

Na verdade, arranhe isso. O eleitor em questão, Jim Miller, ex -jogador da NFL e agora apresentador de rádio Sirusxm, não acreditava que Jackson fosse um dos três jogadores mais valiosos da NFL em 2024. Miller votou pela primeira vez em Allen como MVP, Saquon Barkley, segundo, Joe Burrow, terceiro, Jackson Cuarto e Patrick Mahomes Quinto em sua votação.

Para cada uma delas e outras coisas, mas sugerir que Jackson foi o quarto jogador mais valioso da NFL nesta temporada é uma cidade louca. Estou disposto a ouvir uma discussão de que Barkley era muito importante para os Eagles que chegaram aos playoffs, mesmo que eu discordem, eu estava remotamente perto de ser o jogador mais valioso com base em como o futebol moderno é jogado. E Burrow foi incrível nesta temporada, e sua defesa o decepcionou sem dúvida, mas os Bengals nem chegaram aos playoffs. Se você é tão valioso, está no suporte. Eu penso em todo o coração que Allen foi votado corretamente como o O jogador mais valioso do futebol este ano E ele pensou que seria visto depois que as equipes do All-Pro foram lançadas (os mercados de apostas concordaram pelo caminho). Mas mesmo assim é bastante difícil votar em Jackson em quarto.

A matemática já é bastante difícil, mas fica realmente complicada quando você começa a descobrir como isso deu errado. Sejamos claros: o voto de Miller não custou a Jackson o MVP de 2024. Ele queria que somos. Mas parece que poderia ser simplesmente um inédito de pessoas que votam completamente seus votos.

Jackson e Allen foram o primeiro ou o segundo em cada voto do MVP (exceto um), o que foi uma ligeira mudança da votação All-ProOnde Jackson ganhou 30 votos primeiro, Allen venceu 18 e Burrow conseguiu dois.

A maior mudança é que Allen, no voto do MVP, recebeu 27 votos em primeiro lugar, enquanto Jackson recebeu 22. Ninguém mais recebeu um voto em primeiro lugar para o MVP, ao contrário das equipes All-Pro.

Suponha que, para descobrir matemática e não ter todas as equipes do All-Pro para o eleitor disponível para nós, que Allen recebeu os dois votos do primeiro lugar de Burrow.

Isso leva Allen a 20 votos em primeiro lugar, mas ainda há sete votos em primeiro lugar onde terminou! O que significa que vários eleitores decidiram votar na primeira equipe de Jackson All-Pro e Allen Primeiro MVP.

Não é tão estranho quanto dar a Jackson um quarto voto no MVP, mas é bastante estranho.