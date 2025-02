NFL MVP Watch 2024: Valutazione dei finalisti con prezzi, statistiche

È un peccato che il voto per il più prezioso giocatore della NFL si sia concluso alla fine della stagione regolare, soprattutto dopo la battaglia che abbiamo visto tra il quarterback Buffalo Bills Josh Allen e Baltimore Ravens, il passante Lamar Jackson nella divisione AFC. Allen ha gestito i conti di 27-25 vittorie su Ravens e ha spostato la sua squadra al campionato AFC contro i capi di Kansas City, dove si è conclusa la stagione di Buffalo.

Sia Allen che Jackson hanno compilato casi convincenti nelle loro carriere a partire come MVP 2024. Dopo aver vinto un prestigioso onore la scorsa stagione, Jackson ha compilato una delle migliori statistiche di tutti i tempi ed era persino migliore delle sue due precedenti stagioni MVP. Allen si avvicinò al corrispondente Jackson in diverse categorie statistiche e organizzò uno dei migliori anni della sua carriera durante il periodo di transizione per l’elenco delle fatture. Allora chi ha il vantaggio?

Abbiamo chiesto 13 analisti: Matt Bowen, Dan Graziano, Kalyn Kahler, Matt Miller, Dan Orlovsky, Jordan Reid, Aaron Schaatz, Ben Solak, Mike Tannenbaum, Lindsey Thirs, Seth Walder, Field Yates e io e io giocatori nella corsa MVP. Mentre erano due giocatori alla fine, Philadelphia Eagles fa tornare indietro Saquon Barkley più di quanto si sia guadagnato il mix, così come il miglior gioco dimostrato dal quarterback di Cincinnati Bengals Joe Burrow nella stagione in cui la sua squadra non ha potuto giocare a -Offs .

Ecco l’opinione di come è stata giocata la valutazione finale. (Tutte le possibilità sono finite ESPN BET.

Il voto diffuso di Walder dei primi 100 MVP

Voci in primo luogo: 7

Possibilità finale: -500

Statistiche 2024: 3 731 iarde di passaggio, 28 TD, 6 INTS, 77,3 QBR (531 yard di corsa, 12 TD)

Stagione in recensione: MVP è il prezzo per una stagione regolare, quindi ciò che Allen ha fatto in postseason per mantenere i conti sul titolo AFC non voterà nei voti. Ma mentre metteva la sua squadra nella posizione per arrivarci bloccando il seme n.

Allen ha giocato alcuni dei migliori e non comuni calcio e ha avuto la percentuale più bassa di giochi con una borsa, un litigio o una cattura (4,2%) dalla fusione AFL-NFL (1970). Il suo totale di 40 atterraggi è stato il quarto più nella NFL, mentre compilava la seconda stagione consecutiva con almeno 25 atterraggi di passaggio e 10 atterraggi in corsa. Le sue tre partite con più atterraggi di passaggio e corsa (contro Cardinali, Rams e Lions) sono stati i più nella stagione della NFL.

Caso per Allen su Jackson: La fatica degli elettori potrebbe essere in gioco perché Jackson ha vinto due volte da MVP. Abbiamo visto che è successo nella NBA quando Charles Barkley ha vinto l’MVP nel 1993 su Michael Jordan (che l’aveva appena vinto nelle due precedenti stagioni) e recentemente con Nikola Jokic, che era Snobn per Joel Embiida dopo i due MVP diretti dal 2021 -22. Inoltre, gli elettori possono considerare come Ravens gestisce l’impatto di Derrick Henry (1.921 cantieri di corsa, 16 TD NFL) e affermare che Jackson potrebbe avere una competizione per essere il miglior giocatore Nella loro squadra.

Questa è storie vincitrici del premio, e quella di Buffalo è che Allen ha fatto di più con meno dopo che i conti sono stati divisi con i suoi ricevitori n. 1 e n. 2 Stefon Diggs e Gabe Davis in bassa stagione. Buffalo aveva anche una sola selezione per la ciotola all’esterno di Allen (strumento di sinistra Dion Dawkins) e nessun All-Pro. I resoconti sono stati la prima squadra nella storia della NFL a battere due squadre vincitrici di 15 anni quando hanno abbattuto i leoni e i capi nei giochi in cui Allen ha raccolto 747 un totale di yard, sei atterraggi e una cattura senza essere rilasciati.

Momento MVP: Contro 49er a dicembre Allen mostrò il suo dominio quando lanciò un breve passaggio nella zona rossa di Amari Cooper, che poi aprì la palla posteriore al quarterback. Allen ha lanciato la palla lungo la linea laterale mentre è premuta da tre difensori 49er e ha raggiunto quando ha rotto l’aereo per le zone finali per un punteggio di 9 yard.

Questa è la cosa più ridicola che abbiamo mai visto. 📺: @Snfonnbc pic.twitter.com/lzot3mdlj – Buffalo Bills (@buffaloBills) 2 dicembre 2024

Stat di spicco: Allen è stato il migliore quando ha gettato calore contro la difesa. I suoi 85,3 QBR e 6,5 iarde per declino quando erano sotto pressione nella stagione da quando ESPN ha iniziato a monitorare le pressioni nel 2009.

Voci in primo luogo: 6

Possibilità finale: +350

Statistiche 2024: 4 712 iarde di passaggio, 41 TD, 4 INTS, 77,3 QBR (915 yard di corsa, 4 TD)

Stagione in recensione: Pensa a tutto ciò che Jackson ha raggiunto una stagione dopo aver vinto il suo secondo MVP. Il quarterback a 28 anni è il primo giocatore della NFL con 4.000 yard di passaggio e 900 yard di corsa nella stagione, ha avuto il quarto miglior passanti (119,6) nella storia della NFL ed è il primo MVP al potere a lanciare 40 atterraggi e periodi dopo il premio. Ha anche determinato la carriera massima nel passaggio di atterraggio, passivi, cantieri per esperimento (8,8) e rapporto TD/INT (10.3).

Baltimora ha vinto l’AFC North per la seconda stagione diretta, mentre diventa la prima squadra a corrispondere a 4.000 yard di passaggio e 3.000 yard di corsa. La stagione di Derrick Henry ha giocato un grande fattore in questa performance, ma è stato Jackson, che rappresentava quasi il 27% dei cantieri precipitanti della loro squadra. I giocatori di solito non migliorano l’astronomicamente meglio dopo aver raggiunto l’apice, ma Jackson è migliorato in una manciata di cantieri che risparmiano categoria, passaggi di touchdown (altri 17 nel 2024), una percentuale al di fuori dell’obiettivo (14,9%) e il totale QBR-Z dura stagione. Ha anche stabilito i record di franchising in cortile per aver tentato e trasmesso l’atterraggio.

Caso per Jackson su Allen: Il passaggio di Jackson ha raggiunto un livello storico, ma è stato il suo affresco impatto che lo ha separato da Allen come primo quarterback con oltre 40 passaggi di touchdown e più di 600 yard di corsa e il suo impatto statistico nel 2024 era migliore delle sue precedenti due stagioni MVP. L’argomento di supporto del cast, che sembrerebbe preferire Allen, può discutere che Buffalo che correva indietro James Cook aveva tanti atterraggi affrettati di Henry (16).

Ma il caso di Jackson è il più forte quando osserva come ha giocato contro le migliori squadre della NFL. Il record di Jackson 7-3 contro le squadre di playoff supera Allen 2-3. Contro la top-10 difesa, Jackson ha un vantaggio in diverse categorie: record Win (4-2), EPA/Play (0,27) e touchdown totali (15).

Momento MVP: Ravens è andato a Houston alla vigilia di Natale e ha stupito i playoff dei colleghi in uno scoppio di 29 punti quando Jackson ha battuto il record di Michael Vick per il quarterback di cortili più affrettati. Jackson ha introdotto tre touchdown e ha stabilito un nuovo record di fretta con 87 yard per quattro tentativi. Il successo storico è stato enfatizzato dal suo ritocco stagionale di 48 yard durante, dove ha raggiunto la migliore velocità di carriera di 21,25 mph (NFL Next Gen Statis).

Jackson Action to the House !!! Sintonizzati su Netflix !! pic.twitter.com/9hsgxj9yse – Baltimore Ravens (@ravens) 25 dicembre 2024

Stat di spicco: Jackson è il primo giocatore nella storia della NFL con almeno 40 atterraggi di passaggio e quattro o meno intercettazioni nella stagione.

Voci in primo luogo: 0

Possibilità finale: +8000

Statistiche 2024: 2 005 cantieri precipitanti, 13 TD (278 yard di ricevimento, 2 TD)

Stagione in recensione: Philadelphia non è stata posta nelle partite della settimana 18 contro l’ex seme di squadra di Giants-Barkley. Barkley su 125.3 corti di corsa sul gioco e divenne il nono giocatore nella storia della NFL, che si precipitò a 2.000 yard. Ma proprio come altri quattro che hanno raggiunto questa performance davanti a lui, è improbabile che Barkley vinca il prezzo di MVP.

L’impatto di Barkley sul crimine di Eagles è stato sentito più potente nelle sue 11 partite con 100 yard di corsa – la maggior parte del giocatore nella loro prima stagione con la squadra – e su come la sua presenza in backfield ha aiutato Jalen a ferire il suo fatturato a metà del 2024 (in basso da 20 a 10).

Momento MVP: Barkley Shred Rams durante una riunione di novembre, dove si precipitò a 255 yard (9,8 iarde per correre) e due atterraggi. Anche se questo gioco era allo stadio Sofi, Barkley ha lasciato il campo quella sera a “MVP!”

Stat di spicco: I 1.440 cantieri di corsa di Barkley Prima Il contatto è il più alto della stagione negli ultimi 15 anni.

Voci in primo luogo: 0

Possibilità finale: +25000

Statistiche 2024: 4 918 yard di passaggio, 43 TD, 9 INTS, 74,7 QBR (201 yard di corsa, 2 TD)

Stagione in recensione: È un peccato che Cincinnati abbia perso la migliore stagione della carriera di Burrow con la difesa, che ha impedito al Bengala della corsa post -stagione. Cincinnati era 4-8 fino all’8 dicembre, ma ha trovato un mix per l’AFC Seed 7 alla 18a settimana. Burrow è stata la ragione perché la gestione della lega nei cortili e nei touchdown di passaggio, in combinazione con il quinto tasso di cattura più basso (1,4%) e la quinta percentuale più alta di completamento (70,6%) nella NFL.

La stagione dei quarterback di 28 anni ricorderà il pesante fardello che ha avuto nonostante le perdite che non riflettevano la sua partita a stella. Cincinnati ha perso cinque partite quando Burrow ha lanciato almeno tre touchdown e il Bengala ’25, 5 punti hanno permesso alla partita, il terzo più tra le squadre che avevano un’ora di quarterback per 40 atterraggi.

Momento MVP: Burrow ha lanciato 412 yard, tre sbarchi e ha corso in un altro nelle vittorie straordinarie di Cincinnati a Denver alla 17a settimana. Come l’intera stagione, ha rilasciato nei giochi da non perdere per mantenere in vita la debole speranza di Playoff di Cincinnati; È stata la prima vittoria del Bengala contro la squadra con un record vincente.

Stat di spicco: Burrow ha avuto otto giochi diretti con tre atterraggi di passaggio che hanno legato Andrew Lucka (2018) e Peyton Manning (2024) per la seconda nuova corsia nella storia della NFL.

