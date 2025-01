NFL per esaminare le accuse di massaggiatori contro il Ravese “Justin Tucker

La NFL sta indagando sulle affermazioni secondo cui Baltimore Ravens, Justin Tucker, è stato usato in modo inappropriato dai massaggiatori in quattro centri di spa e benessere nell’area di Baltimora, ha detto il portavoce della lega.

Baltimora Banner ha riferito le accuse Rapporto lungo Giovedì. Secondo il giornale, ha parlato con sei massaggiatori che hanno condiviso le loro esperienze personali con Tucker nel 2012-2016. Diversi terapisti hanno affermato di aver concluso presto le sessioni di Tucker o hanno rifiutato di lavorare di nuovo con lui, e i leader di due spa hanno detto di aver negato di tornare.

“Abbiamo appreso per la prima volta le affermazioni del giornalista che hanno studiato questa storia perché non erano precedentemente condivise con la NFL”, ha detto il portavoce della Lega Brian McCarthy nella sua dichiarazione. “Prendiamo sul serio tutte le affermazioni e indaghiamo la questione.”

Tucker è accusato di rivelare i genitali, rivelare due terapisti sul pene e di lasciare ciò che credevano fossero nel seme sul tavolo dei massaggio dopo tre trattamenti, secondo lo stendardo.

Tucker ha inviato una dichiarazione nei social media Chiamalo “inequivocabilmente falso”.

“Quando mi incolpano per abusi, l’articolo prende interazioni innocue o poco chiare e distorce così relativamente che non sono più riconoscibili, e mostra vaghi indizi come un fatto”, ha detto.

Tucker, 35 anni, ha appena concluso la sua 13a stagione nella NFL, tutti con Raven. Raramente ha raggiunto le stelle sia in campionato che tra i fan di Baltimora, e i suoi 66 goal in campo nel 2021 sono stati ancora il calcio più lungo nella storia della lega.

Nel 2022, Tucker accettò di continuare il contratto di quattro anni durante la stagione 2027. L’accordo includeva $ 17,5 milioni garantiti.

“Siamo a conoscenza della storia di Justin Tucker e della sua risposta”, ha detto il portavoce di Ravens. “Prendiamo sul serio tutto questo tipo di affermazioni e continuiamo a seguire la situazione”.

Secondo lo stendardo, il rappresentante della catena spa Ojas ha affermato che Tucker “è stato immediatamente chiuso” nel 2014 dopo che “un massaggiatore ha annunciato l’incidente che è stato presunto durante la sessione di terapia del massaggio con Justin Tucker”. I proprietari di Studio 921, che ora sono chiusi, hanno dichiarato attraverso l’avvocato di “aver intrapreso azioni immediate e cruciali per vietare questa persona dalle nostre attività e servizi per garantire un ambiente sicuro per tutti”.

Tucker ha dichiarato nella sua risposta: “Non ho mai ricevuto lamentele da un massaggiatore, non sono mai stato respinto per la terapia di massaggio o la sessione di basket e non mi è mai stato detto che non sono il benvenuto in alcun luogo spa o altro posto.”

Le accuse includono alcune somiglianze con un altro giocatore della NFL, il difensore Deshaun Watson, fatto per accuse non correlate. Più di due dozzine di donne hanno accusato Watson di violenza sessuale e molestie durante le sessioni di terapia di massaggio quando ha giocato a Houston. Dopo essere passato a Cleveland Browns, Watson ha lasciato le prime 11 partite della stagione 2022 dopo che l’arbitro indipendente ha deciso di violare la politica di comportamento personale della lega.

Reporting Associated Press.

