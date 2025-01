NFL Playoff Injury Tracker: últimas atualizações sobre Zay Flowers, AJ Brown e David Montgomery para a rodada divisional

Existem várias lesões notáveis ​​​​a serem observadas nos dias que antecedem os jogos deste fim de semana. Ele NFL Oito times restantes estão tentando se manter o mais saudáveis ​​​​possível rumo aos respectivos jogos dos playoffs da rodada divisionária, com viagens para os jogos dos títulos das conferências AFC e NFC em jogo.

Uma lesão à qual os fãs dos Ravens e Bills estão prestando atenção especificamente é o status do wide receiver dos Ravens, Zay Flowers, que não pratica desde que machucou o joelho durante a vitória do Baltimore na semana 18 sobre o Cleveland Browns. Flowers ficou inativo na vitória do Baltimore por 28-14 sobre o Pittsburgh Steelers na rodada do wild card. Os Ravens, no entanto, certamente adorariam tê-lo de volta ao campo para o confronto de domingo à noite contra o Buffalo Bills.

Aqui está uma olhada no relatório de lesões de cada equipe na quarta-feira.

Sábado

Os texanos tiveram um jogador que não participou dos treinos, o wide receiver Robert Woods (quadril). Woods perdeu seu segundo treino consecutivo. O running back Joe Mixon foi adicionado ao relatório de lesão com uma lesão no tornozelo e foi listado como limitado. O linebacker Azeez Al-Shaair (joelho) e o guard Shaq Mason (joelho) passaram de não treinar na terça para ficarem limitados na quarta.

Para os Chiefs, o wide receiver Mecole Hardman (joelho) foi o único jogador que não treinou em plena capacidade nos últimos dois dias. Hardman foi limitado durante ambos os treinos. O cornerback Jaylen Watson participou plenamente depois que os Chiefs abriram sua janela de treinos de 21 dias no início deste mês. Watson não joga desde que fraturou a fíbula na semana 7.

Em Washington, os linebackers Jordan Magee (músculo posterior da coxa) e Bobby Wagner (tornozelo) foram os únicos dois jogadores que não treinaram nos últimos dois dias. O wide receiver Jamison Crowder (descanso, tendão da coxa), o tight end Zach Ertz (descanso) e o defensive tackle Clelin Ferrell (joelho) foram limitados na quarta-feira depois de não treinarem na terça. O tackle defensivo Daron Payne (dedo) e o tight end Ben Sinnott (ombro) foram limitados em ambos os dias. O kicker Zane Gonzalez (quadril) participou integralmente na quarta-feira, depois de ter sido limitado na terça-feira.

Pelos Lions, o atacante Pat O’Connor (panturrilha), o cornerback Ennis Rakestraw Jr. (músculo posterior da coxa) e o guard Kevin Zeitler (músculo posterior da coxa) não treinaram nos últimos dois dias. O atacante ofensivo Taylor Decker (pessoal) não treinou na quarta-feira depois de não ter sido designado para lesão na terça-feira.

O cornerback Terrion Arnold (pé) e o running back David Montgomery (pé) participaram integralmente nos dois dias. Montgomery disse que se sente confiante com seu joelho depois de perder os três últimos jogos dos Lions na temporada regular.

“É revigorante”, disse Montgomery, através da ESPN. “É como se eu estivesse de volta a uma posição onde posso ajudar o time, sim, senti falta, estou muito feliz por estar de volta.”

Domingo

Um relatório de lesões leves para os Rams na quarta-feira, enquanto eles se preparam para os Eagles. O tight end Tyler Higbee (peito) foi limitado após deixar o jogo de segunda-feira e foi hospitalizado após tossir sangue. Os Rams esperam que Higbee jogue no domingo.

O cornerback Ahkello Witherspoon (coxa), o nose tackle Bobby Brown III (ombro) e o atacante Alaric Jackson (peito) não treinaram.

Os Eagles tiveram muitos jogadores em dia de descanso, o que tem sido a norma nas últimas quartas-feiras. O running back Saquon Barkley, o center Cam Jurgens, o tackle Jordan Mailata e o outside linebacker Josh Sweat foram os jogadores que tiveram um dia inteiro de descanso. O quarterback Kenny Pickett (costelas) e o defensive tackle Byron Young (músculo posterior da coxa) treinaram bastante.

O wide receiver AJ Brown (joelho) também teve um dia designado de descanso. Os Eagles o designaram como joelho/apoio no relatório de lesões.

Ravens (-1) em contas

O running back Ray Davis (concussão) e o atacante Alec Anderson (panturrilha) foram os únicos jogadores do Bills treinando com capacidade limitada na quarta-feira.

Em Baltimore, Zay Flowers (joelho) foi o único jogador dos Ravens que não treinou na quarta-feira. Na verdade, todos os outros jogadores dos Ravens praticaram em plena capacidade. Embora Flowers continuar sem praticar não seja o ideal, CBS Sports NFL A repórter sênior Tracy Wolfson não acredita que o status de treino de Flowers necessariamente conte a história sobre sua disponibilidade potencial para domingo.

“Não acho que preciso praticar esta semana para estar lá”, disse Wolfson ao CBSSports.com.

Se Flowers não puder ir, o ataque dos Ravens continuará a se concentrar na carreira de Derrick Henry, que está saindo de seu desempenho de 186 jardas e dois touchdowns na vitória do último sábado sobre os Steelers. Henry correu para 1.921 jardas durante a temporada regular, o maior número de jardas para um jogador com mais de 30 anos.

“Tem que haver equilíbrio”, disse Wolfson sobre Henry quando questionado se ele precisa de um jogo como o de Derrick Henry para os Ravens vencerem em Buffalo. “Você não quer colocar toda a pressão sobre Lamar Jackson para sair e tentar fazer tudo sozinho… Ele não precisa sair e ter 199 jardas como fez da última vez (contra o Bills). acho que é preciso haver um pouco de equilíbrio e manter a defesa honesta.

Se Flowers não puder ir, Wolfson aludiu a Rashod Bateman e Justice Hill como jogadores em quem Jackson pode continuar a contar no jogo de passes. Ambos os jogadores conseguiram passes para touchdown na vitória do Baltimore sobre o Pittsburgh.