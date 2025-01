NFL Playoff Injury Tracker: últimas atualizações sobre Zay Flowers, Joe Mixon e David Montgomery para a rodada divisional

Existem várias lesões notáveis ​​​​para ficar de olho nos dias que antecedem os jogos dos playoffs deste fim de semana. Ele NFL Oito times restantes estão tentando se manter o mais saudáveis ​​​​possível antes de seus respectivos confrontos da rodada divisionária, com viagens para os jogos dos títulos da AFC e NFC em jogo.

Uma lesão à qual os fãs dos Ravens e Bills estão prestando atenção especificamente é o wide receiver dos Ravens, Zay Flowers, que não pratica desde que machucou o joelho durante a vitória do Baltimore na semana 18 sobre o Cleveland Browns. Flowers estava inativo durante a vitória do Baltimore por 28-14 sobre o Pittsburgh Steelers na rodada de wild card e está oficialmente listado como duvidoso para este confronto contra o Buffalo no domingo.

Aqui está uma olhada no último relatório de lesões de cada equipe.

Sábado

16h30 Leste, ABC / ESPN

A nomeação de Mixon é uma surpresa; Ele não treinou na quinta-feira e foi limitado na quarta-feira, após não ter sido designado na terça-feira. Dameon Pierce está na fila para começar se Mixon (ele teve 106 jardas e um touchdown na vitória do time contra os Chargers) não puder ir. Pierce correu apenas 293 jardas nesta temporada, mas teve uma média impressionante de 7,3 jardas por corrida. Ele teve 176 jardas e um touchdown na vitória do time na semana 18 sobre os Titãs. TE Dalton Schultz (ombro) foi limitado para começar a semana, mas não recebeu a designação de jogo após participar integralmente na quinta-feira.

Para os Chiefs, Hardman foi o único jogador que não treinou em plena capacidade esta semana. Hardman foi limitado durante todos os treinos. Depois de inicialmente ser listado como questionável, ele foi rebaixado na tarde de sexta-feira. Quanto a Watson, ele já foi retirado da reserva de feridos. Ele participou plenamente esta semana depois que os Chiefs abriram sua janela de treinos de 21 dias no início deste mês. Watson não joga desde que fraturou a fíbula na semana 7.

20h horário do leste dos EUA, Raposa

O futuro linebacker do Hall da Fama, Bobby Wagner, jogará no sábado, apesar de ter perdido dois treinos no início desta semana devido a uma lesão no tornozelo. Wagner sofreu um desastre crucial durante a vitória wild card de Washington sobre Tampa Bay.

Para os Leões, O’Connor e Zeitler não treinaram esta semana. Rakestraw Jr. foi limitado na quinta-feira depois de não praticar nos dois dias anteriores. O cornerback Terrion Arnold (pé) e o running back David Montgomery (pé) participaram integralmente ao longo da semana. Montgomery disse que se sente confiante com seu joelho depois de perder os três últimos jogos dos Lions na temporada regular.

“É revigorante”, disse Montgomery, através da ESPN. “É como se eu estivesse de volta a uma posição onde posso ajudar o time, sim, senti falta, estou muito feliz por estar de volta.”

Domingo

15h00 horário do leste dos EUA, NBC

Depois de perder dois treinos consecutivos, o wide receiver dos Eagles, AJ Brown (joelho/descanso), participou integralmente da sessão de sexta-feira e não tem designação de lesão, então jogará no domingo. Enquanto isso, o tight end Dallas Goedert (doença) foi limitado na sexta-feira, mas também não tem status de jogo, o que significa que também jogará.

Ravens (-1) em contas

18h30 horário do leste dos EUA, CBS

corvos : WR Zay Flowers (joelho) DUVIDOSO; WR Deonte Harty (joelho) QUESTIONÁVEL

: WR Zay Flowers (joelho) DUVIDOSO; WR Deonte Harty (joelho) QUESTIONÁVEL Faturas: RB Ray Davis (concussão) QUESTIONÁVEL

Em Baltimore, Flowers está oficialmente listado como duvidoso depois de não poder praticar nada esta semana. Apesar disso, o técnico John Harbaugh disse aos repórteres na sexta-feira que acredita que Flowers “tenha uma chance” vestir.

Discutindo o status de Flowers no início desta semana, CBS Sports NFL A repórter sênior Tracy Wolfson disse que não acha que o status de treino de Flowers necessariamente conte a história sobre sua disponibilidade potencial para domingo, o que é consistente com o que Harbaugh observou na sexta-feira.

“Não acho que preciso praticar esta semana para estar lá”, disse Wolfson ao CBSSports.com.

Se Flowers não puder ir, o ataque dos Ravens continuará a se concentrar na carreira de Derrick Henry, que está saindo de seu desempenho de 186 jardas e dois touchdowns na vitória do último sábado sobre os Steelers. Henry correu para 1.921 jardas durante a temporada regular, o maior número de jardas para um jogador com mais de 30 anos.

Se Flowers não puder ir, Wolfson aludiu a Rashod Bateman e Justice Hill como jogadores em quem Jackson pode continuar a contar no jogo de passes. Ambos os jogadores conseguiram passes para touchdown na vitória do Baltimore sobre o Pittsburgh.

Quanto aos Bills, Ray Davis é o único listado com status de jogador, pois está questionável devido a uma concussão. Ele esteve limitado durante toda a semana de treinos, mas precisará esclarecer o protocolo para se adequar no domingo.