NFL Playoffs 2025: Os oito jovens jogadores mais importantes e subestimados que participam da rodada divisional

Até agora, você sabe essencialmente tudo sobre o jogo de campo de Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Josh Allen e Jayden Daniels e outros zagueiros de qualidade nesta rodada divisional.

Vamos cavar mais fundo.

Destaco aqui os jovens jogadores que desempenharão papéis importantes na segunda rodada destes playoffs da NFLno entanto, eles não são necessariamente atrações principais regularmente.

Alinhando-me com as oito equipes restantes, escolhi aqui oito jogadores, um de cada equipe. E para ser selecionado, o jogador precisava ser novato ou estar na segunda temporada.

Nnamdi Madubuike lidera os Ravens com 59 pressões. Ele é seu executor interior. E ele verá muito Torrence, o guarda direito do segundo ano de Buffalo.

Até o momento nesta temporada, incluindo a vitória do wild card sobre o Broncos, Torrence desistiu de 38 pressões em 625 passes de bloqueio, um número respeitável para um jovem bloqueador protegendo um quarterback supermóvel como Allen. Torrence, de quase 350 libras, não permitiu um sack durante toda a temporada, embora parte disso se deva à capacidade de Allen de escapar, e desde a semana 2, Torrence recebeu apenas quatro penalidades em mais de 1.000 snaps.

O jogo constante de Torrence é vital para o ataque dos Bills. Se ele tiver um jogo forte contra uma forte frente do Ravens, seria uma bênção para Buffalo.

Não se trata apenas da mudança de Kyle Hamiltion para o free safety: a presença de Wiggins fora da secundária de Baltimore tem sido um componente vital para a reviravolta defensiva do clube no meio desta temporada.

As equipes têm como alvo o cornerback oposto de Wiggins, Brandon Stephens, como o elo mais fraco na defesa dos Ravens, com 71 recepções para 892 jardas, cinco touchdowns e nenhuma interceptação.

Baltimore sabe que esses alvos estão vindo para Stephens, o que significa que provavelmente o ajudarão com Hamilton na liderança com mais frequência do que a maioria dos cornerbacks veteranos. Isso deixará Wiggins em situações um-a-um com Amari Cooper, Keon Coleman e Mack Hollins, os melhores recebedores externos de Buffalo. O quão bem o novato de Clemson se sai na cobertura e na recepção será fundamental neste confronto. Incluindo a vitória na primeira rodada dos playoffs, Allen teve média de 9,3 jardas por tentativa (segundo em NFL para Jackson) com 16 touchdowns e três interceptações em arremessos externos nesta temporada.

Campbell é um dos poucos titulares defensivos do Lions a evitar lesões nesta temporada e emergiu como zagueiro da defesa. Em quase 1.000 snaps, ele errou apenas 10 tackles, teve cinco passes desviados e não permitiu touchdown em sua área de cobertura.

Sabemos que Daniels vai querer finalizar com facilidade uma e outra vez, mantendo os Commanders à frente dos bastões. Essas verificações e rotas de flechas para Austin Ekeler são um elemento crítico de alta porcentagem do ataque de passagem de Washington.

Ah, sim, e Daniels pode realmente correr. Campbell pode não se apresentar como o protótipo do quarterback espião moderno no linebacker. No entanto, ele testou em nível de elite para a posição de linebacker na combinação de 2023 e mudou de direção de uma forma surpreendente para um defensor de segunda corda de 1,80 metro e 250 libras.

Preste atenção em Campbell quando os Comandantes estiverem com a bola. Você se comunica bem? Ele está rompendo os bloqueadores para chegar às corridas externas? Está encerrando verificações instantaneamente? Ele pode voar para esses passes e limitar os ganhos no perímetro?

Coleman testou nas alturas durante o processo de pré-draft e teve um filme cheio de bloqueios desagradáveis ​​​​e punitivos no TCU. Essa combinação levou Washington a selecioná-lo na terceira rodada em abril passado, e agora ele se encontra como titular do time, protegendo o lado esquerdo de Daniels em um jogo de estrada da rodada divisionária.

Não foi nada bonito contra os Buccaneers: Coleman cedeu seis pressões em 44 bloqueios de passes. A história foi diferente na temporada regular, quando teve 12 jogos em que cedeu duas ou menos pressões.

Sem Aidan Hutchinson, os Leões não são formidáveis ​​​​como unidade de passe rápido, mas Za’Darius Smith ainda pode virar a esquina com força veterana e esquemas de passe rápido. Desde que ingressou no Lions, ele registrou uma forte taxa de pressão de 16,5% como edge rusher.

Coleman jogará além de sua idade e dará a Daniels oportunidades de explorar o campo? Se ele mantiver essa pressão total perto de dois ou três, Washington deverá entrar em ação ofensiva.

Jared Verse ganhará o prêmio de Estreante Defensivo do Ano. Monstro. Kobie Turner ficou em segundo lugar nesse prêmio há uma temporada. Braden Fiske, a escolha do Rams para a segunda rodada em 2024, também tem sido uma ameaça interna, junto com Turner, nesta temporada.

Por causa da infusão de talentos jovens e exuberantes no mundo pós-Aaron Donald para os Rams, é fácil perder de vista aqueles que não são chamados de Verse, Turner ou Fiske na frente.

Recomendo que você preste atenção ao número 8 do Rams neste jogo. Young, escolhido na terceira rodada do Tennessee em 2023, montou temporadas consecutivas para começar sua NFL carreira com pressões ao longo de 50 anos. Essa não é uma tarefa fácil. Tudo o que ele fez contra o veterano Cam Robinson e Brian O’Neill nas bordas da linha defensiva de Minnesota na rodada do wild card foi adicionar oito pressões sobre Sam Darnold. Young tem muita explosividade e pode contornar a curva com força.

Quão poético é isso? Trotter Jr. desempenhará um papel fundamental para os Eagles em um jogo de playoff da rodada divisionária, assim como seu pai fez durante anos na Filadélfia.

Após a ruptura do ligamento do joelho do destacado linebacker Nakobe Dean, Trotter Jr. provavelmente será o próximo homem a enfrentar Zack Baun na corajosa, mas talentosa defesa do Filadélfia. Ele jogou apenas 104 snaps durante a temporada regular, mas teve sucesso em sua breve audição com 25 tackles, meio sack e um desvio de passe.

Kyren Williams é vital para o que os Rams querem fazer ofensivamente. Ele teve 14 touchdowns durante a temporada regular e 63,2% das tentativas de Matthew Stafford nesta temporada aconteceram no meio. Muito será pedido a Trotter Jr. neste jogo. Com que rapidez ele consegue ler suas chaves nas jogadas mais disputadas de Los Angeles? Com que eficiência você filtra o tráfego no caminho para Williams? E ele pode fazer uma ou duas jogadas na cobertura? O jogo do linebacker novato será vital para a Filadélfia.

Os Chiefs estão super saudáveis ​​ao entrar na rodada divisionária. Isso não significa que Hicks será totalmente removido do campo. Ele provou ser valioso demais para a defesa. Em seus 330 snaps até o momento durante sua temporada de estreia, o ex-garanhão do estado de Washington registrou três escolhas, cinco desvios de passe, 29 tackles e três tackles por derrota. Tem sido onipresente.

Hicks dividiu o tempo entre um safety livre e um defensor na área, e parar Joe Mixon nas primeiras descidas será fundamental para os Chiefs nesta revanche contra o Houston. Chegando a este jogo, os texanos converteram apenas 37,5% das oportunidades de terceira descida, a 21ª melhor taxa da liga. Colocar CJ Stroud em terceiro e longo permitirá que Steve Spagnuolo aumente sua variedade de blitzes em uma linha ofensiva suscetível.

Embora Justin Reid e Bryan Cook cuidem da maioria das tarefas de segurança neste jogo, não se surpreenda se Hicks for destacado como uma defesa adicional no campo devido à sua intimidante presença de 1,80m e 212 libras.

Três dos cinco atacantes dos texanos são calouros ou segundanistas. NFL jogadores, incluindo Patterson, seu centro estável. Embora o novato Blake Fisher pudesse ter sido incluído aqui, ou o guarda direito Juice Scruggs, estou focando em Patterson por causa da responsabilidade de comunicação que ele terá como centro ao enfrentar não apenas Chris Jones, mas também a feliz defesa de Spagnulo.

Durante a temporada regular, Kansas City derrotou o adversário com 35,6% de rebotes, a quinta maior taxa do futebol. E são looks complexos. Patterson, junto com Stroud, devem estar em seu jogo “A”, entendendo de onde pode vir a pressão e decidindo quem precisa bloquear um running back do Chiefs para dar ao Houston uma chance real de mover a bola com eficiência pelo campo durante todo o jogo. .

Sem dúvida, o profissional do segundo ano de Notre Dame precisa ficar mais forte para movimentar as pessoas no jogo de corrida. Ele está mais à frente como protetor de passe devido ao seu centro de gravidade mais baixo e posicionamento repetidamente preciso. Até o momento, ele desistiu de apenas 15 pressões em 399 bloqueios de passe.