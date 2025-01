NFL Power Ranking 2024: la posizione di ogni squadra dopo la stagione regolare

David Helmann Reporter della NFL

D’ora in poi lo risolveremo sul campo.

La stagione regolare è terminata ed ecco la classifica del campionato. Per questa versione selvaggia della classifica di potenza, abbiamo raccolto le 14 squadre dei playoff, seguite dalle 18 squadre le cui stagioni si sono concluse nel fine settimana. E non preoccuparti. Se non ti piace la posizione della tua squadra nell’ordine gerarchico dei playoff, potrà scoprirlo sul campo a partire da sabato.

Ecco le ultime classifiche di potenza per il 2024 (con quote per il Super Bowl di FanDuel Sportsbook).

Quote per il Super Bowl: 600

Se non hai una vera e propria settimana di arrivederci, non c’è vergogna nel crearne una tua. Dopo aver fatto riposare i titolari nella sconfitta contro il New England, Buffalo sembra essere in salute e pronto ad accogliere i Broncos a Orchard Park per aprire i playoff.

Quote per il Super Bowl: 350

Non importa la batosta che i Chiefs hanno lasciato ai loro titolari o che hanno subito la più grande sconfitta dell’era di Andy Reid contro Denver. Era la loro ricompensa per aver ottenuto il seme numero 1 nella AFC con una settimana di anticipo. Sono riposati e pronti per il giro di distribuzione.

Quote per il Super Bowl: 300

L’attacco dei Lions è il motivo per cui hanno il miglior record nella NFC, ma Aaron Glenn e la sua difesa li hanno portati al traguardo domenica sera. Che prestazione da un’unità impoverita che ha reso la vita infelice a Sam Darnold. E ora hanno una settimana libera per stare meglio.

Quote per il Super Bowl: 700

Un’altra squadra che ha fatto la scelta giusta non esporsi a rischi. Sarebbe stato divertente vedere Saquon Barkley stabilire il record di corsa della NFL. Ma i fan degli Eagles si divertiranno molto di più se Barkley tiferà gli Birds al Super Bowl.

Quote per il Super Bowl: 1400

Il punteggio sembrava sbilanciato, ma il Minnesota ha avuto le sue possibilità. L’attacco dei Vikings è andato 0-4 nella zona rossa e 0-2-2 al quarto down, per non parlare della difesa che ha lasciato cadere una potenziale scelta sei. Questa non è una ricetta per abbattere una squadra di punta. Ora dovranno riprendersi lunedì sera a Los Angeles

Quote per il Super Bowl: 600

Durante la offseason, sembrava una cosa certa che Baltimora sarebbe andata in trasferta ai playoff, ma è per questo che giochi tutte e 17 le partite. I Vikings sono in lotta per 7-2 da Halloween e hanno giocato la loro migliore palla nel mese precedente ai playoff. Ma come tutti sappiamo, solo una corsa al Super Bowl metterà a tacere gli scettici.

Quote per il Super Bowl: 3500

È così appropriato che la serie principale di Commanders si sia conclusa con eroi dell’ultimo secondo. Certo, era Marcus Mariota al posto di Jayden Daniels nella settimana 18, ma si presta comunque all’aura generale di Washington. Continuerà nella postseason?

Quote per il Super Bowl: 3500

Uno dei migliori misteri della postseason è: quale squadra dei Rams si esibirà lunedì sera contro il Minnesota? Quando questi ragazzi cliccano, sembrano capaci di correre al Super Bowl. Quando non lo sono, ottenere 15 punti può essere un’avventura.

Quote per il Super Bowl: 3000

Il momento di magia di Mike Evans è stato quasi sufficiente a farmi dimenticare che i Bucs stavano davvero lottando per spodestare una squadra dei Saints a cui mancavano un sacco di titolari. La difesa di Tampa sarà abbastanza sana da gestire gli avversari che attendono nei playoff?

Quote per il Super Bowl: 1600

I Packers hanno conquistato il posto nei playoff due settimane fa, ma domenica non sarebbe potuta andare molto peggio altrimenti. Fortunatamente, sembra che Jordan Love abbia evitato un grave infortunio, ma Green Bay dovrà fare a meno di Christian Watson per la trasferta a Filadelfia.

Quote per il Super Bowl: 3500

Statistica divertente della settimana: i Chargers non hanno concesso più di 20 punti in nove partite in trasferta in questa stagione e in quelle partite sono 6-3. Potrebbe essere utile in trasferta contro una squadra di Houston che ha faticato a fare punti nelle ultime settimane.

Quote per il Super Bowl: 6500

Ovviamente, i titolari dei Chiefs non hanno giocato a Denver, ma una sconfitta per 38-0 contro un rivale della division dovrebbe comunque ispirare molta fiducia in vista di Buffalo.

Quote per il Super Bowl: 6500

Gli Steelers entrano ora nel turno delle wild card con una serie di quattro sconfitte consecutive, diventando così la terza squadra nella storia della NFL a riuscirci. È del tutto possibile che Pittsburgh riesca a sconfiggere Baltimora questo fine settimana, ma è difficile immaginare che gli Steelers vincano quattro partite consecutive di playoff.

Quote per il Super Bowl: 6500

Quasi tutti sarebbero d’accordo sul fatto che la stagione dei texani non è stata all’altezza delle aspettative, ma 10 vittorie e un titolo di divisione non sono niente da ridere. Questa corsa al passaggio è abbastanza buona da farli andare avanti, non importa quanto sia stata poco brillante la stagione regolare.

*non ha raggiunto i playoff

Joe Burrow è ufficialmente il terzo quarterback nella storia del campionato a lanciare 40 o più passaggi di touchdown e a perdere i playoff. Gli altri due? Dan Marino nel 1986 e Drew Brees nel 2012: un Hall of Famer e un ragazzo che lo diventerà presto. È una statistica difficile in una stagione piena di loro per Cincinnati.

*non ha raggiunto i playoff

Sono sicuro che Geno Smith preferirebbe prepararsi per i playoff, ma i 6 milioni di dollari extra di incentivo sono un bel premio di consolazione. Smith sarà stroncato dalla critica in questa offseason, ma penso che valga la pena provare a costruire attorno a lui. Considerando che questo è stato il primo anno di lavoro di Mike Macdonald, ci sono aspetti intriganti nei Seahawks.

*non ha raggiunto i playoff

È deludente che i Cards siano crollati così rapidamente dopo aver preso il comando della divisione a metà, ma penso che il 2024 sia ancora una vittoria nel quadro generale. L’Arizona ha raddoppiato le sue vittorie rispetto alla scorsa stagione ed è in una buona posizione per fare un salto nel terzo anno di Jonathan Gannon.

*non ha raggiunto i playoff

Bryce Young ha giocato 10 partite dopo essere tornato dalla panchina a fine ottobre. Se estrapoli i suoi numeri da quelle 10 partite all’intera stagione di 17 partite, avrebbe 3.500 yard di passaggio e 34 touchdown totali. Basti dire che il ragazzo ha giocato come un quarterback in franchising per il 60% della stagione. Aspetto con ansia cosa riserva il futuro.

*non ha raggiunto i playoff

Il senno di poi è 20/20, ma i decisori dei Falcons devono considerare come sarebbe stata la loro stagione se Michael Penix Jr. sarebbe stato un ragazzo che saltava. È un doloroso “e se”, ma almeno hanno trovato un ragazzo di cui essere entusiasti.

*non ha raggiunto i playoff

Il percorso dei Delfini da qui in poi è difficile da capire. Chiaramente, sono abbastanza bravi da fare una corsa ai playoff, ma questo è un roster invecchiato e costoso – e ora Tyreek Hill potrebbe farsi strada. Competere è bello, ma Miami sembra essere lontana dal competere.

*non ha raggiunto i playoff

Non è uno shock sapere che Shane Steichen tornerà per la terza stagione, ma penso che i fan di Colts saranno meno che felici di sapere che Chris Ballard rimarrà come direttore generale. Ballard è ora 0-8 nella vittoria dell’AFC South, e l’incapacità dei Colts di sostituire Andrew Luck li perseguiterà per la seconda offseason.

*non ha raggiunto i playoff

Solo Jerry Jones sa come andrà la prossima settimana. Il contratto di Mike McCarthy è ufficialmente scaduto, ma i Cowboys potrebbero rivoglierlo. Altre squadre potrebbero inseguirlo, ma i Cowboys lo vogliono desiderio rimanere a Dallas. Sembra caotico e divertente, che è proprio il modo in cui a Jones piacciono le cose.

*non ha raggiunto i playoff

È quasi ammirevole come ai 49ers non importi la mediocrità. Sono o contendenti al Super Bowl o abitanti delle cantine, con zero in mezzo fino al 2003. Nessuno però può dire che quella fosse la stagione dei cantinieri. Una vera delusione.

*non ha raggiunto i playoff

C’era la certezza che Jerod Mayo potesse essere al sicuro, ma questa è ancora una conclusione scontata. Mayo spesso sembrava sopraffatto dal ruolo di vertice, ma mi chiedo anche se distruggere il kicker numero 1 dei Patriots abbia avuto qualche influenza sulla decisione di Robert Kraft di licenziarlo.

*non ha raggiunto i playoff

La partita di gennaio può essere spostata a settembre? Sembra una forzatura, ma devo credere che sia importante per Caleb Williams guidare con un vincitore dell’ultimo minuto dopo così tante turbolenze. Non sappiamo nemmeno chi allenerà i Bears nel 2025, ma speriamo che il loro giovane quarterback continui a crescere.

*non ha raggiunto i playoff

Mi chiederò sempre cosa sarebbe potuto succedere se i Saints fossero stati più in salute nel 2024. Ma con questa stagione finita, le cose non sembrano diventare più facili. I Saints hanno tutti i soliti grattacapi finanziari di cui preoccuparsi, ma il loro roster sta invecchiando e ha meno talento.

*non ha raggiunto i playoff

Se questa è stata l’ultima volta che abbiamo visto Aaron Rodgers su un campo della NFL, almeno è stato divertente vederlo volare. Detto questo, non riesco a scrollarmi di dosso il vago sospetto che non si ritirerà così tranquillamente.

*non ha raggiunto i playoff

A quanto pare, siamo anche in una fase di attesa con i Raiders mentre Mark Davis si chiede se Antonio Pierce verrà licenziato. È stata sicuramente una stagione disastrosa a Las Vegas, ma quali erano esattamente le aspettative qui?

*non ha raggiunto i playoff

Joe Schoen e Brian Daboll sono stati ritenuti sicuri per il 2025, quindi come pensano di correggere i propri errori? Hanno la terza scelta assoluta, ma la classe di draft di quest’anno non è ricca come quella del quarterback dell’anno scorso. In un modo o nell’altro, devono risolvere questo problema, altrimenti il ​​resto dei problemi dei Giants sarà discutibile.

*non ha raggiunto i playoff

Considero questa posizione desiderabile da molto tempo perché credo ancora in Trevor Lawrence. La decisione di Shad Khan di mantenere il direttore generale Trent Baalke mi fa dubitare di me stesso. Quale candidato al coaching desiderato vuole entrare in quella strana situazione?

*non ha raggiunto i playoff

I Browns sono in una situazione interessante. Hanno la seconda scelta nel Draft 2025. Hanno un evidente bisogno di quarterback. Ma a quanto pare hanno un contratto a cui non possono sottrarsi. Il 2025 sarà l’anno in cui toglieranno il cerotto o Deshaun Watson farà un altro giro?

*non ha raggiunto i playoff

Con la sconfitta di domenica, i Titans si sono assicurati la prima scelta al draft. Hanno anche un chiaro bisogno di quarterback. È semplice come supporre che Shedeur Sanders o Cam Ward siano un Titano, o ci saranno dei colpi di scena?

