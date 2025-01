NFL Power Rankings após a temporada regular: reavaliando as 5 principais ameaças para acabar com o reinado dos Chiefs

Quem tem as melhores chances de derrotar o bicampeão Kansas City Chiefs? (Hassan Ahmad/Yahoo Sports)

Muita coisa mudou desde agosto, mas não isso: todos os olhos permanecem voltados para o Kansas City Chiefs e sua busca pelo histórico terceiro título consecutivo do Super Bowl.

A temporada regular terminou e através de uma série de vitórias apertadas, combinadas com uma finalização forte na Semana 18, os Chiefs terminaram 15-2. Eles são o cabeça-de-chave número 1 da AFC e estão a duas vitórias em casa de outro Super Bowl. Alguns times da nossa lista das cinco maiores ameaças para vencer os Chiefs nem chegaram aos playoffs. Restam alguns.

Tal como há quatro meses, podemos razoavelmente identificar cinco ameaças para deter os Chiefs:

Carregadores de Los Angeles: Foi difícil tirar o Minnesota desta lista, mas o caminho dos Vikings é muito difícil agora que são o quinto cabeça-de-chave. Os Chargers podem ser o primeiro adversário dos Chiefs nos playoffs, e eles têm o quarterback (Justin Herbert) e o técnico (Jim Harbaugh) que podem desafiar Kansas City. No final da temporada, Los Angeles perdeu por 19-17 no Arrowhead Stadium em um field goal quando o tempo expirou. Os Chargers querem controlar o relógio e sua defesa limitou os Chiefs a 17 e 19 pontos em dois jogos da temporada regular. Eles são uma ameaça potencial de agitação.

Filadélfia Eagles: Isso depende da saúde de Jalen Hurts. Desde que ele esteja certo, este é um time bem equilibrado e com experiência em playoffs. A defesa é boa. O jogo de corrida teve um rusher de 2.000 jardas. Hurts não fez uma grande temporada, mas é capaz de fazer grandes jogos. Os Eagles venceram 12 das últimas 13 partidas por um motivo.

Notas de búfalo: Isso deveria ser óbvio, uma vez que os Bills já venceram os Chiefs. A única derrota dos Chiefs quando tentaram nesta temporada foi uma vitória do Bills por 30-21 na semana 11. Isso aconteceu em Buffalo, a revanche seria em Kansas City. Josh Allen já jogou bem no Arrowhead antes e jogou no nível de MVP. Pode ser necessário um esforço do Superman para vencer Mahomes nos playoffs, e Allen é um dos poucos jogadores capazes de fazer isso.

Leões de Detroit: Se os Leões ficarem um pouco mais saudáveis ​​na defesa, serão uma ameaça real. Eles também podem vencer simplesmente derrotando bons times; nós vimos isso. Os Chiefs, de alguma forma, nunca marcaram mais de 30 pontos em um jogo nesta temporada, então talvez não conseguissem explorar a defesa dos Leões ou passar pelo Detroit. Pelo menos se esse confronto acontecesse, todos fora do Missouri e do Kansas estariam torcendo por Detroit.

Corvos de Baltimore: Se você conseguir encontrar uma receita para vencer os Chiefs nos playoffs, você vai querer um futuro treinador do Hall da Fama, um quarterback MVP, um jogo de corrida estelar para controlar o relógio e uma defesa que esteja entre as melhores da NFL. . Confira todos para os Ravens. A questão era a defesa mas desde uma mudança de posição no meio da temporada para Kyle Hamilton voltar ao free safety Os Ravens lideram a NFL em múltiplas categorias defensivas. Lamar Jackson nunca ganhou um Super Bowl, mas também não teve Derrick Henry ao seu lado. Os Ravens provavelmente precisariam vencer os Bills primeiro, e isso não é fácil, mas este é o time que pode emergir como a maior ameaça dos Chiefs.

