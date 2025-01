NFL Rookie Team: i fenomeni Jayden Daniels e Brock Bowers guidano la nostra squadra

Quale modo migliore per concludere la stagione dei Weekly Rookie Reports se non con l’All-Rookie Team, che mette in evidenza i migliori giocatori del primo anno di questa stagione in ogni posizione. Ne sceglieremo 11 ciascuno in attacco, difesa e squadre speciali, che includono anche quelle secondarie.

FONDATORE: Jayden Daniels, comandanti

Riattacca qui, ma Daniels, la scelta numero 2 della LSU, è stata una stella per tutta la stagione, portando Washington a un record di 12-5 dopo che la squadra aveva terminato 4-13 la scorsa stagione. I suoi 25 touchdown contro appena nove intercettazioni sono stati impressionanti, a cui si aggiungono 891 yard di corsa e altri sei punteggi. È uno dei tre debuttanti ad arrivare al Pro Bowl, e il modo in cui ha vinto le partite quest’anno è stato forse il migliore: un touchdown di Ave Maria per battere i Bears, un touchdown con 0:06 per battere gli Eagles e un touchdown ai tempi supplementari. battere i Falcons.

VERO: BoNix, Broncos

RITORNO INDIETRO: Bucky Irving, Bucs

La scelta dell’Oregon al quarto turno è emersa nella seconda metà della stagione, innescando i Bucs che hanno vinto sei delle ultime sette partite e hanno conquistato l’NFC South per il quarto anno consecutivo. Ha corso per 1.122 yard e otto touchdown, e la sua media di 5,4 yard per carry è la migliore di sempre per un debuttante con più di 200 carry.

VERO: Tyrone Tracy Jr., Giganti

DESTINATARI: Brian Thomas Jr., Giaguari; Malik Nabers, Giganti; Ladd McConkey, Caricabatterie

Tutti e tre hanno terminato con oltre 1.000 yard in ricezione. Thomas ha guidato tutti i rookie con 10 touchdown in ricezione, Nabers ha ottenuto 109 passaggi e ha stabilito un record da rookie con 170 bersagli. McConkey, il ricevitore numero 9 nel draft 2024, stabilì un record di ricezione dei Chargers con 1.149 yard su sette touchdown.

ANCHE: Marvin Harrison Jr., Cardinali; Jalen McMillan, Bucs; Degno di Saverio, Capi

finitura chiusa: Brock Bowers, Predoni

Semplicemente il miglior tight end di stagione da rookie nella storia della NFL, con 112 ricezioni per 1.194 yard e cinque touchdown, battendo il record di corsa da rookie di Mike Ditka che durava dal 1961. E Bowers ha fatto tutto questo nonostante tre pessimi quarterback dei Raiders. una squadra che non aveva molto altro per cui tifare. Ha guadagnato gli onori del Pro Bowl e dovrebbe anche ottenere un cenno all’All-Pro in prima squadra.

Brock Bowers sulla stagione dei record: “È stato di tutto e di più”

VERO: AJ Barner, Seahawks

LINEA OFFENSIVA: LT La capitale di Fashanu, Getti; LG Jackson Powers-Johnson, Predoni; C Graham Barton, Bucs; RG Domenico Puni, 49er; RT Joe Alt, Caricabatterie

Nove uomini di linea offensivi parteciparono al primo turno, ma il gruppo non aveva un cenno al Pro Bowl, e alcuni dei migliori uomini di linea furono scelti in seguito, come Puni, una scelta del terzo turno del Kansas. Volevamo mantenere la posizione della linea autentica, ma i contrasti destri sono migliori di quelli sinistri e la guardia sinistra è molto scarsa: Powers-Johnson ha trascorso il suo anno da rookie al centro nella seconda metà. Zach Frazier di Barton e Pittsburgh erano due dei migliori guardalinee di questa classe.

SECONDO: LT Amario Mims, Bengala; LG Layden Robinson, Patrioti; C Zach Frazier, Steelers; RG Mason McCormick, Steelers; RT Ruggero Catinaccio, Corvi

BORDO: Jared Versetti, Arieti; Taglia Robinson, Delfini

Non c’erano giocatori difensivi tra le prime 14 scelte del Draft 2024, ma Verse ha aperto la strada. È l’unico debuttante difensivo nel Pro Bowl e le sue 55 pressioni sono state la quarta per qualsiasi giocatore. Prodotto della Penn State, Robinson è partito lentamente ma ha vinto tutti e sei i suoi piatti nelle ultime 10 settimane della stagione per finire 21°, due posizioni dietro Verse della Florida State.

ANCHE: Laiato Latu, Colts; Jonah Ellis, Broncos

LINEA DI DIFESA INTERNA: Braden Fiske, Arieti; T’Vondre Sudore, I Titani

Fiske ha guidato tutti i debuttanti con otto licenziamenti e ha fatto coppia con il compagno di squadra della FSU Verse per guidare una classe da debuttanti dei Rams profonda e talentuosa. Sweat gli ha fatto girare la testa con un rimbombante 30 yard dopo aver recuperato i denti, ma il secondo anno del Texas è stato attivo per tutta la stagione in Tennessee, terminando con 51 contrasti.

ANCHE: Byron Murphy, Seahawks; Jer’Zhan Newton, comandanti

LINEPACKER: Edgerrin Cooper, Imballatori; Payton Wilson, Steelers

Un’altra scelta del secondo turno di Texas A&M, Cooper ha avuto forse la migliore stagione a tutto tondo per un debuttante difensivo: 87 contrasti, 3,5 sack, 13 contrasti per sconfitta, un fumble forzato e un intercetto. Wilson, scelto al terzo turno da NC State, ha iniziato solo quattro partite ma ha anche fatto un po’ di tutto, con 78 contrasti, un fumble forzato, due recuperi di fumble e un intercetto.

ANCHE: Tyrice Cavaliere, Seahawks; Trevin Wallace, Pantere

CAMINO AD ANGOLO: Tarheeb Ancora, Caricabatterie, Quinyon Mitchell, Aquile

Still è stato uno dei migliori gioielli di fine turno di questa classe, una scelta del quinto round del Maryland che ha iniziato 12 partite e ha effettuato quattro passaggi con una delle migliori difese della NFL. Mitchell, il primo corner preso, il numero 22 in uscita da Toledo, faceva parte di una secondaria rinnovata che ha reso gli Eagles una delle difese più migliorate della lega. Ha giocato il 91,2% degli scatti difensivi di Filadelfia, il più alto di qualsiasi debuttante difensivo.

ANCHE: Nate Wiggins, Corvi; Camera Lassiter, texani

ANGOLO DELLA FESSURA: Cooper DeJean, Aquile

Un’altra chiave per la svolta della difesa degli Eagles, DeJean ha effettuato 51 contrasti dopo essere stato elevato a un ruolo da titolare in offseason ed è anche emerso come un pericoloso punt returner. Avevamo davvero tre solidi monetine da rookie tra cui scegliere, quindi diamo un grido a Beanie Bishop Jr. degli Steelers, che ha avuto quattro intercettazioni e ha anche guadagnato un po’ di attenzione.

Cooper DeJean ha fatto girare la testa nella settimana 13 sui Ravens da 247 libbre da manuale, running back Derrick Henry. (Foto: G Fiume/Getty Images)

VERO: Mi piace Smith, Bucs

SICUREZZA: EvanWilliams, Imballatori; Calen Bullock, texani

Altre scoperte a fine round, dato che Williams è stata una scelta del quarto round dell’Oregon e Bullock è stato un terzo round della USC ed entrambi erano i migliori end difensivi da rookie. Williams era la sicurezza numero 23 di Pro Football Focus e Bullock ha avuto cinque intercettazioni per guidare tutti i debuttanti come parte di una giovane secondaria del Texas.

ANCHE: Malik Mustafà, 49er; Tyler Nubin, Giganti

PULCINO: Cam Piccolo, Giaguari

Little, una scelta al sesto round dell’Arkansas, ha avuto una delle stagioni da rookie più precise di sempre. Ha vinto 27-29 ed è riuscito a segnare il 93%. Ciò includeva andare 5 su 6 su calci da 50 e oltre, incluso un 59 yard. Anche la sua percentuale di touchdown dell’84% è stata la più alta della NFL.

VERO: Carte di Giosuè, Arieti

SCOMMETTITORE: Ryan Rehkow, Bengala

Nella squadra, un raro debuttante non scelto nel draft, Rehkow, che è stato tagliato presto dai Chiefs, ha segnato una media di 49,1 yard per punt, abbastanza buona da finire sesto nel punting netto a 43,3. Uno dei suoi punt è andato a 80 yard, il secondo più lungo dell’intera stagione della NFL.

VERO: Tory Taylor, Orsi

RESO: Brandon Codrington, Fatture

Buffalo ha rinunciato a una scelta al draft del 2026 prima della stagione per acquisire il rookie non scelto dal North Carolina Central, e si è tenuto impegnato con i ritorni di punt e kickoff con oltre 300 yard ciascuno. Il suo ritorno da kickoff da 53 yard è stato uno dei primi grandi ritorni della stagione, e ha anche giocato un po’ in difesa, per un totale di nove contrasti.

VERO: Malik Washington, Delfini

Greg Auman è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha trascorso un decennio a coprire Bucanieri per Baia di Tampa Times e l’Atletico. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @gregauman .

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)