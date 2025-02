NFL Super Bowl Lix Big Betts Report: scommesse scommesse $ 800.000 ad Eagles per vincere tutto

Patrick Everson Fox Sports Betting Analyst

Con la NFL ora solo nel coefficiente del Super Bowl, è un buon momento per controllare tutti i futuri altamente pagati o le grandi posta in gioco vivono ancora con la testa di Kansas City o Philadelphia Eagles.

Attualmente, cinque giorni prima dell’evento Chiefs and Eagles a New Orleans, ci sono alcune scommesse significative. Finora contiene due più grandi scommesse, chiudendo la prima scommessa da un milione di dollari.

Leggi di più sui biglietti e su altre affascinanti scommesse sul Super Bowl prima dello spettacolo di Fox il 9 febbraio.

Volare aquile vola

Diversi libri sportivi sottolineano che le linee di Eagles sono un gioco popolare. Un paio di paia di alti rulli sono andati enormi nei libri sportivi del Nevada BetMGM con Las Vegas.

Un cliente ha fissato uno spettacolare $ 800.000 per Eagles Moneyline +110. Se Philly vince domenica, Bettor ha vinto $ 880.000, una commissione totale di $ 1,68 milioni.

Allo stesso modo, BetMGM Nevada ha preso la linea di denaro da $ 750.000 Eagles +110. Questa scommessa andrebbe a beneficio di $ 825.000 con una commissione totale di $ 1,575 milioni.

Queste sono le due più grandi scommesse dichiarate finora sul Super Bowl LIX.

Le altre due giocate di Eagles Moneyline che si distinguono:

Il casinò di Las Vegas Rampart ha preso una scommessa di $ 50.000 su Philly +115 per vincere $ 57.500 (totale $ 107.500 in totale).

Caesars Sports ha preso $ 50.000 su Phyly +110 per vincere $ 55.000 (totale $ 105.000 in totale).

Philly ha anche preso alcune grandi scommesse future del Super Bowl. Il cliente Sports di Caesars ha deciso di abbassare presto il gioco.

Le scommesse sono diminuite di $ 200.000 per Eagles +275 per aumentare il trofeo. Se Jalen Hurts & Co. Può vincere Patrick Mahomes e Masters, lo scommettitore guadagna $ 550.000 di profitto, con una commissione totale di $ 750.000.

Al Borgata Sportsbook, BetMGM di Atlantic City, il cliente ha fissato $ 50.000 per gli Eagles +700 per vincere il Super Bowl. Questa scommessa è stata fatta il 12 gennaio, in ore, portando alle vittorie 22-10 di Philly contro il weekend di Green Bay Wild Card.

Il titolo Eagles Super Bowl dà a Bettor una vittoria di $ 350.000 ($ 400.000 in totale). Lo stesso giorno, lo stesso cliente ha anche fatto una scommessa di $ 50.000 su Eagles +325 per vincere l’NFC.

Prima della settimana 18, il cliente di Caesars ha fissato $ 20.000 per Filadelfia +650 per vincere il Super Bowl. Se Eagles vince tutto, scommettendo netto $ 130.000 (tassa di $ 150.000).

Cesare aveva anche una scommessa per il cliente $ 25.000 per Eagles +700 all’inizio di gennaio. Questa scommessa avrebbe un profitto da $ 175.000 (tassa totale di $ 200.000) se Philly interrompe il lavoro.

Ci sono differenze di Saquo Barkley Super Bowl?

Deportato

Proprio come Philadelphia, Kansas City ha finora le più grandi scommesse del Super Bowl sono le linee ed è stata collocata in Betmgm Vegas.

Il cliente ha fissato $ 326.000 per Chiefs Moneyline -130. Se KC vince solo il gioco, indipendentemente dal margine, le scommesse hanno vinto $ 260.769,23, con una commissione totale di $ 586.769,23.

I tradimenti hanno visto due maestri significativi del MM:

$ 63.370 Masters -135. Vince $ 46.940,74 (tassa totale di $ 110,74)

$ 55.000 per Masters -132. Vince $ 41.666,67 (tassa totale di $ 96.66,67)

Inoltre, come Philly, Kansas City ha visto un paio di futuri di campionato degne di nota. Ritorna il 14 febbraio, 2024-PIAN KC VINCIPI DI KC a San Francisco nel Super Bowl HVAC SportsBook Clienti Clienti Impostare $ 22.000 per Chiefs +650 per vincere il Super Bowl LIX.

Da allora, c’è stata una lunga attesa. Ma se KC tira fuori tre torba, lo scommettitore può vincere $ 143.000 ($ 165.000 in totale).

Di recente, 26 gennaio, le scommesse di Caesars hanno fissato $ 50.000 sui Chiefs +210 per vincere il Super Bowl. Il cliente ha vinto $ 105.000 ($ 155.000 in totale) se Kansas City vince Philly.

Totale

Alcune grandi scommesse iniziano anche a tradire insieme. Ancora una volta, le scommesse dichiarate più grandi sono state prese nell’area di Las Vegas a BetMGM.

Un cliente ha fissato $ 150.000 in meno di $ 49,5 per vincere $ 125.000 (tassa totale di $ 275.000). Un altro cliente ha fissato $ 138.600 in meno di $ 49,5 per vincere $ 115.500 (totale $ 254 100).

Cesare ha preso $ 110.000 per meno di $ 49,5 per vincere $ 100.000 ($ 210.000 in totale). E Station Sports a Las Vegas ha preso $ 55.000 all’età di 50 anni per vincere $ 50.000 ($ 105.000 in totale).

Parlaytay

Certo, ci sono innumerevoli futuri che si concludono con il vincitore del Super Bowl. La bellezza di queste scommesse è che spesso sono un po ‘per vincere molto. E sono spesso intrappolati per mesi.

Ad esempio: anche prima di March Madness della scorsa stagione, un cliente SportsBook di Draftking ha messo insieme questo Parlay da $ 100 a quattro gambe:

UCononn vince il torneo di basket maschile NCAA

Boston Celtics vince le finali NBA

Ohio State Vins in University Football Drop -off Games

Mains per vincere il Super Bowl

Le probabilità di questa partecipazione erano +76130 o poco più di 761/1. Ciò significa che questa scommessa ha ora vinto un incredibile investimento di $ 76 $ 100.

Il client di Fandeel Sportsbook ha segnato 25 dollari nel prossimo parlat a quattro gambe:

La Spagna +440 vince il torneo di calcio del campionato europeo

Argentina +175 per vincere il torneo di calcio Copa América

Ohio State +420 per vincere il College Football Playoff

Mains +600 per vincere Super Bowlin

Aggiungi tutto e hai le probabilità +53954 o circa 540/1.

Se Kansas City vince il terzo Super Bowl consecutivo, le scommesse cambieranno quel modesto $ 25 a $ 13.513.

Denaro mvp

Molti libri sportivi hanno avuto coefficienti MVP del Super Bowl dopo l’infter -season. Il più grande gameplay annunciato è avvenuto su BetMGM: $ 25.000 capi stretto Travis Kelce +1500.

Se Kelce solleva il trofeo MVP, le tasche di scommesse sono sane di $ 375.000.

Finora, le scommesse MVP più interessanti sono lunghi colpi in due posizioni. Caesars Sports ha preso una modesta scommessa da $ 550 del calciatore di Chiefs Harrison Belt +100000 (1000/1) e il calciatore di Eagles da $ 550 Jake Elliott +100000 (1000/1).

Se uno dei due scommesse vince, la vittoria è un enorme $ 550.000. Cesare ha anche preso una partecipazione di $ 100 per il Buker +100000 per vincere $ 100.000.

Su un sito di bet hard rock in Florida, un cliente ha anche fatto ogni kicker:

$ 50 Elliott +50000 (500/1), per vincere $ 25.000

$ 50 per il Buker +25000 (250/1) per vincere $ 12.550.

Mi dispiace gioco di parole, ma questi spettacoli possono sicuramente iniziare i conti bancari di questi scommettitori.

Patrick Everson è una Fox Sports Sports Betting e il più vecchio editore di Vegasinsider.com. È un giornalista rispettato in una modalità di scommesse sportive nazionali. Si trova a Las Vegas, dove ama il golf a 110 gradi Celsius. Seguila su Twitter: @patricke_vegas

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!