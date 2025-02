NFL Super Bowl LIX Forenings, Chris ‘The Bear’ Fox Super 6 per Fox Super 6

Chris Fallica Specialista in valigia di volpe

1. Qual è il primo punteggio nel secondo trimestre?

Touchhdown, pittura da campo (o calcio di punizione), sicurezza, punteggi 2Q non sono punti

Penso che questo potrebbe iniziare come una battaglia difensiva per essere onesti. Queste sono le due prime dieci difese della stagione regolare e in tre playoff, Kotkat consente solo 18,3 punti a partita. Allo stesso tempo, Kansas City consente 21,5 punti in due partite. Ecco alcuni tocchi, ma credo anche che entrambe le squadre stiano solo cercando di mettere punti sul tavolo quando possono.

2. Quale squadra porta a metà tempo?

Maestri o aquile

Penso che questo diventerà un gioco vicino dall’inizio alla fine. Mi piace troppo vicino per chiamare. Vedo che gli Eagles hanno preso un vantaggio difficile alla metà quando era una palla con Saquo Barkley per tutta la prima metà.

Domanda di $ 1 milione: qual è il punteggio a metà?

Divinazione: Aquile 14, Mains 13

3. Quale combinazione di queste canzoni è nella serie Kendrick Lamar Half -show?

da rspin, non come noi, il salvatore

Alberi Lutero, Humble, Cash

Non come noi, ok, piscine

Un elenco di set diverso

Sì, mi piace Kendrick con il mio Lamar. Quando guardo questo elenco il mio processo di pensiero è “quali canzoni può permettersi NO chiamata? “I fan non sono rivolti, se non suona il salvatore o gli alberi di denaro, anche se entrambi sono bravi canzoni. Deve suonare in ordine, deve suonare le piscine e non suona come siamo stati invitati esibirsi nel Super Bowl?

Divinazione: Non come noi, ok, piscine

4. Quale QB ha il molo di maggior passaggio nella seconda metà?

Patrick Mahomes O Jalen fa male

Uno di questi difensori è davvero buono. Una doppia birra professionista che ha diretto la sua squadra a due esibizioni di Super-Bowl. Un altro difensore sta eseguendo il meglio di tutti i tempi. Se danneggi Mahome nella seconda metà, è perché KC ha già un cavo enorme, l’attacco Busy Philly è chiuso per la prima volta durante questa stagione, o forse ferirà la superstar in aumento proprio davanti ai nostri occhi.

Divinazione: Patrick Mahomes

Domanda da un milione di dollari: quanti campi pass per la seconda metà ha?

Divinazione: 145 Dock di passaggio

5. Posizionare i giocatori con il maggior numero di convulsioni (più alta o bassa):

Kareem Hunt– AJ Brown– Travis Kelce– Saquo Barkley

La rete deve avere un piano per porre fine a Barkley nelle sue canzoni, giusto? Tuttavia, ogni altra squadra che Eagles ha affrontato in questa stagione ha dovuto avere un piano per lui, e non è stato ancora sospeso. Philly è una squadra in esecuzione e non è in alcun modo rifiuta il 9 febbraio. Successivamente, non investirò contro Mahomes-Kelce. È in qualche modo visibile in questo gioco.

Divinazione: Barkley, Kelce, Brown, Hunt

6. Qual è il risultato del Super Bowl Lix?

La rete ha vinto almeno 2 punti o Eagles vince o perde con un punto

Non ho sentimenti forti in entrambi i modi. Abbiamo la migliore lista rispetto al miglior difensore e allenatore. Con ciò, devo solo andare con il pedigree qui. I manager sanno come vincere e, soprattutto, sanno come vincere nelle vicinanze. Quindi, se gli Eagles non possono far saltare in aria Kansas City, devo credere che Mahomes e Reid troveranno un modo per farcela.

Divinazione: La rete vince almeno 2 punti

Domanda di $ 1 milione: qual è il risultato finale?

Divinazione: Masters 27, Kotkat 24

