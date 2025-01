NFL Wild Card Parlay: i nostri esperti fanno scelte e scommesse per vincere il fine settimana

Geoff Schwartz e altri 5

Finalmente è arrivato.

IL NFL i playoff stanno per iniziare, il che significa che ci sono molti modi in cui puoi scommettere e guadagnare qualche soldo extra questo fine settimana. Ma quali sono le migliori scommesse? Cosa dicono gli esperti?

E c’è un modo per trasformare un paio di queste scelte in un discorso sensato?

Bene, ce l’abbiamo fatta, poiché i nostri analisti di scommesse FOX Sports hanno piazzato ciascuno le proprie scommesse preferite sugli incontri Wild Card, creando una gara a sei che potrebbe vincere alla grande. Sono state giocate tutte e sei le partite e includono sia scommesse prop che scommesse sulla squadra.

Le probabilità per il parlay qui sotto sono attualmente +9516, o solo circa 95/1. Ciò significa che una scommessa di $ 20 può farti guadagnare un buon profitto di $ 1903,15 e una scommessa di $ 10 può farti guadagnare $ 951,65.

Allora cosa avevano da dire gli esperti? Ecco il discorso del fine settimana delle Wild Card, con tutte le nostre quote per gentile concessione di DraftKings Sportsbook. Vediamo:

Jason: Dissly in qualsiasi momento TD (+340)

Con il ricevitore Josh Palmer escluso e Quentin Johnston discutibile, questa sembra essere una partita serrata per i Chargers. Questo non dovrebbe sorprendere nessuno perché Justin Herbert ama tirare fino in fondo.

Aspettatevi che i texani carichino Ladd McConkey con i loro due migliori cornerback, il che significa che qualcuno dei Chargers dovrà prendere i passaggi. Forza, Will Dissly.

Aggiungete il fatto che i texani sono finiti tra i primi 10 in tight end difensivi in ​​ricezioni, yard e touchdown – e avrete la possibilità che uno o entrambi finiscano in end zone. I texani hanno ceduto due passaggi di touchdown ai Ravens a Natale, entrambi presi con precisione. Dissly ha ottenuto due risultati quest’anno. Se vuoi aumentare ancora di più le tue probabilità, Stone Smartt è una buona giocata qui – dato che ha +1000 per segnare in qualsiasi momento.

Volontà: Lamar Jackson Oltre 50 yard di corsa (-120)

Con il leader dei Ravens Zay Flowers incerto di giocare sabato, il potenziale MVP del 2024 Lamar Jackson potrebbe dover prendere in mano la situazione… o, più precisamente, con i suoi piedi. Se Flowers è davvero eliminato, l’attacco di passaggio dei Ravens subirà un duro colpo, il che potrebbe portare Jackson a correre di più. In generale, scommettere sul successo dei quarterback è una buona strategia nei playoff così com’è. Durante una stagione lunga ed estenuante, i quarterback possono uscire dal campo o lanciare via la palla in alcuni casi per proteggere la propria salute. Nei playoff, dove si tratta di vincere o tornare a casa, è molto meno probabile. Aspettatevi un sacco di Lamar Jackson in movimento contro gli Steelers.

Sammy: Bo Nix lancia un’intercettazione (-145)

Il prezzo è importante in questo caso, poiché alcuni bookmaker si avvicinano a -160. Il differenziale di punti (Bills -9) ci dice che i Broncos probabilmente rimarranno in svantaggio per gran parte della partita, quindi probabilmente saranno costretti a lanciare più di quanto vorrebbero. Combina un clima di 30 gradi, potenziale neve e un quarterback esordiente che inizia la sua prima partita di playoff – e coglierò le mie possibilità con il Nix che lancia la palla all’altra squadra almeno una volta.

Pat: Packers-Eagles sotto 45,5 (-112)

Questo potrebbe facilmente essere un affare con un punteggio elevato. Green Bay e Philadelphia hanno una media di circa 27 punti a partita. Ma ci sono un paio di componenti per cui vale la pena guardare sotto i 45,5 per la partita di Philadelphia di domenica. Innanzitutto, entrambi i quarterback stanno uscendo da infortuni. Il quarterback dei Packers Jordan Love ha saltato la sconfitta della Settimana 18 contro Chicago per un problema al gomito. Il quarterback degli Eagles Jalen Hurts era in protocollo per commozione cerebrale e ha saltato le ultime due partite della stagione regolare. In secondo luogo, entrambe le squadre hanno difensori forti che possono controllare il tempo. Saquon Barkley degli Eagles ha corso per 2.005 yard (5,8 yard per riporto) in questa stagione, e Josh Jacobs dei Packers ha avuto 1.329 yard (4,4 yard per riporto).

Chris: Jayden Daniels sotto i 31,5 tentativi di passaggio (-110)

Mi aspetto che questa sia una partita serrata, quindi non vedo molti tentativi vani in una situazione di recupero tardivo. I Chiefs farebbero bene a usare le gambe di Jayden Daniels per difendersi da un attacco di Tampa che potrebbe danneggiare la vulnerabile difesa di Washington. Se guardi Daniels nelle sue ultime partite complete, il suo carico di lavoro è aumentato sul campo: 16 carry contro Atlanta, nove contro Atlanta. Philadelphia, 11 contro New Orleans… che è simile a quello che ha fatto nella prima parte dell’anno prima del suo infortunio. Washington è molto migliore con lui come minaccia in corsa, quindi penso che vedremo molti quarterback correre perché è così difficile da difendere, e anche Brian Robinson Jr.. corre.

Geoff: Matthew Stafford oltre 22,5 completamenti (-105)

Questo è un incontro fantastico per il quarterback dei Rams per portare il carico offensivo a Los Angeles. I Vikings fanno due cose sulla difensiva. Si mimetizzano presto e poi passano a qualcosa in un istante. Secondo i dati, Matthew Stafford è secondo per percentuale di completamento contro le difese di copertura. Anche la difesa dei Vikings ama la pressione zero per costringere i quarterback a commettere errori. Ciò non funziona con Matthew Stafford, che ha tirato per il maggior numero di yard contro zero in campionato. Tutto questo per dire che penso che Stafford giocherà bene e passerà molto.

