NFL Wild Card, rapporto sulle grandi scommesse CFP: Mattress Mack ha perso $ 1,5 milioni dopo il crollo del Texas

Patrick Everson Analista di scommesse sportive FOX

Gli ultimi quattro giorni sono stati il ​​nirvana per gli scommettitori di calcio. E ci sarà altro in arrivo lunedì sera quando i Minnesota Vikings affronteranno i Los Angeles Rams.

Le quote per i playoff del College Football sono iniziate giovedì e venerdì, poi le quote per le wild card della NFL hanno preso il sopravvento per il fine settimana.

Come al solito, ci sono stati molti vincitori interessanti nei parlay, negli oggetti di scena dei giocatori e nei giochi stessi. Ma prima, contiamo una massiccia scommessa da 1,5 milioni di dollari che non è riuscita a raggiungere il traguardo: da parte di un certo magnate del mobile di Houston.

Maggiori informazioni su questa scommessa, insieme a incontri importanti, vittorie uniche e altre grandi scommesse – vincitori e perdenti – mentre raccogliamo le scommesse sulla NFL e sul football universitario.

Mettilo a letto

Venerdì pomeriggio, prima dell’enorme scontro tra Ohio State e Texas, a Jim “Mattress Mack” McIngvale è stato chiesto via SMS se fosse lui la fonte di una scommessa di 1,5 milioni di dollari sulla vittoria del campionato nazionale da parte del Texas.

Lo scommettitore dal valore elevato non ha né confermato né smentito, rispondendo: “Forse sì, forse no”.

La scommessa è stata effettuata il 7 dicembre a +390 prima che il Texas perdesse contro la Georgia nel SEC Championship Game. Tuttavia, i Longhorns sono entrati nei playoff del College Football a 12 squadre come quinta testa di serie, poi hanno sconfitto Clemson e Arizona State per raggiungere le semifinali.

Venerdì sera, l’Ohio State ha vinto il Cotton Bowl 28-14 mettendo fine alla corsa del Texas.

Poco dopo, McIngvale ha mandato di nuovo un messaggio.

“Sono stato io”, ha detto.

Se il Texas fosse andato oltre, McIngvale avrebbe beneficiato dell’enorme somma di 5,85 milioni di dollari, per un totale di 7,35 milioni di dollari. Fortunatamente per Mattress Mack, ha tanti soldi da perdere con la sua attività di successo nel settore dei mobili.

Tuttavia, spesso usa le sue grandi scommesse per coprire le promozioni della sua azienda, solitamente set di materassi, da qui il suo soprannome. McIngvale ha detto che anche questa volta è stato così. Quindi ci sono buone probabilità che, nel peggiore dei casi, abbia rotto la scommessa.

Festa Parlay

Non c’è niente come trasformare $ 5 in quasi $ 2.000. In realtà, lasciatemelo riformulare perché non l’ho mai fatto: probabilmente non c’è niente come trasformare $ 5 in quasi $ 2.000.

Alle NFL Wild Card Odds di FanDuel Sportsbook, un cliente ha fatto proprio questo su uno scommettitore a kicker di quattro piedi nella partita Steelers-Ravens:

Rashod Bateman in qualsiasi momento per un touchdown per i Ravens

Justice Hill in qualsiasi momento TD per i Ravens

George Pickens in qualsiasi momento TD per gli Steelers

Van Jefferson in qualsiasi momento TD per gli Steelers

Alla fine del terzo quarto sabato sera, quella bandiera è stata spezzata quando Pickens ha segnato su un passaggio da 36 yard di Russell Wilson. Questo segnò la fine delle marcature, in una partita vinta da Baltimora 28–14.

Con una quota di +38898 – o circa 389/1 – lo scommettitore ha lanciato quei cinque dollari per $1.949.

Spero che tu l’abbia avuto

Non si tratta di incassare migliaia o decine di migliaia di dollari. Quando moltiplichi una scommessa per 10 o 20, o in questo caso 50, e la scommessa viene vinta, il tuo bankroll aumenta leggermente.

Caesars Sports aveva con i Philadelphia Eagles Jahan Dotson +5000 (50/1) a segnare il primo touchdown nella partita di domenica contro i Green Bay Packers. Non ci è voluto molto neanche per sollevarlo.

Gli Eagles hanno forzato un fumble sul calcio d’inizio. Meno di due minuti dopo, Dotson ha ricevuto un passaggio TD da 11 yard di Jalen Hurts da dietro la end zone.

Se mettessi solo 10 dollari in quell’oggetto, avresti un profitto di $ 500.

Sempre al Caesars, Troy Franklin, wideout dei Denver Broncos, è stato un tiratore da +4000 segnando il suo primo touchdown nella partita di domenica contro i Buffalo Bills. Ma solo 2:24 dall’inizio della partita, Franklin ha tirato dentro il field goal da 43 yard di Bo Nix per portare Denver sul 7-0.

I Broncos non segnarono più, perdendo 31-7. Ma ogni scommettitore che puntava dieci dollari su Franklin veniva ricompensato con una vincita di 400 dollari.

Nella partita Washington Commanders – Tampa Bay Buccaneers domenica sera al FanDuel Sportsbook, Dyami Brown +3000 ha segnato il primo touchdown. Ci sono voluti 5,5 minuti nel secondo quarto perché entrambe le squadre trovassero la end zone.

Ma Brown lo ha fatto per primo su un passaggio di 10 yard di Jayden Daniels nella vittoria per 23-20 dei Commanders. Una scommessa di $ 10 sul fatto che Brown avesse segnato il primo touchdown avrebbe fruttato $ 300.

Mi piacciono le grandi scommesse e non posso mentire

In genere, le quote wild card e CFP della NFL avevano una posta in gioco elevata. Caesars Sports riporta le seguenti big bet:

$ 210.000 Texas +6 (-105) rispetto a Stato dell’Ohio. I Longhorns sono stati superati 28-14, quindi questa scommessa è stata una sostanziosa donazione alla casa.

Texani da $ 110.000 +3 (-115) contro Caricabatterie. Houston ha sconfitto LA 32-12 e lo scommettitore ha vinto $ 95.652 ($ 205.652 in totale).

$ 85.500 Ohio State -115 per vincere il campionato nazionale. Se i Buckeyes battessero Notre Dame nella partita del 20 gennaio, lo scommettitore incasserebbe $ 74.348 ($ 159.848 in totale).

$ 71.769,15 Limite di denaro dello stato dell’Ohio -220 vs. Texas. Con la vittoria dei Buckeyes, lo scommettitore ha realizzato un profitto di $ 32.622,34 ($ 104.391,49 in totale).

$ 52.500 Ohio State contro Texas sotto i 52 punti (-105). Nella finale 28-14, la partita è rimasta ben al di sotto del totale e lo scommettitore ha vinto $ 50.000 ($ 102.500 in totale).

Banconote da $ 50.000 -7,5 (-115), rispetto a Broncos. Come accennato in precedenza, Buffalo ha ottenuto 31-7, fruttando allo scommettitore $ 43.478 ($ 93.478 in totale).

Texani da $ 36.000 +3 (-118) texani, contro Caricabatterie. La vincita della wild card di Houston ha portato allo scommettitore un profitto di $ 30.508 ($ 66.508 in totale).

Ci sono state anche un paio di importanti scommesse sui futures del Super Bowl.

Questa nelle scommesse sportive di DraftKings è sicuramente radicata nella realtà: $ 30.000 in banconote +1200, una scommessa effettuata il 25 ottobre. Se Josh Allen & Co. vincono tutto, lo scommettitore intascherà $ 360.000 di vincita ($ 390.000 in totale).

Poi c’è questa scommessa piena di speranza, ma almeno ancora viva al Caesars: giovedì – prima della vittoria della wild card dei texani sabato contro i Chargers – uno scommettitore ha scommesso $ 10.989,12 sui texani +9000 per vincere il Super Bowl.

È un azzardo, certo. Ma i texani sono ora una delle otto squadre rimaste. Se in qualche modo Houston riuscisse a vincere il Trofeo Lombardi, lo scommettitore riceverebbe 1 milione di dollari.

Controlla. 1 milione di dollari e 12 centesimi. Non dimenticare i 12 centesimi.

Patrick Everson è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e un redattore senior per VegasInsider.com. È un giornalista illustre nel settore delle scommesse nazionale. Vive a Las Vegas, dove gli piace giocare a golf con una temperatura di 110 gradi. Seguitelo su Twitter: @PatrickE_Vegas

