NFL Wild Card Weekend mostra por que os playoffs não devem ser expandidos

Quando você percebeu que os jogos curinga deste fim de semana eram realmente, bem… uma droga? Foi quando Justin Herbert lançou sua quarta interceptação? Quando Pittsburgh marcou pela quarta vez consecutiva para abrir o jogo? Quando Denver foi eliminado repetidas vezes?

Graças a Deus pelo Divisional Doink Tampa Bay-Washington que interrompeu uma seqüência de quatro jogos feios de futebol consecutivos. Sem isso, teríamos tido um fim de semana implacável de péssimo futebol profissional… um forte contraste com os dois clássicos instantâneos dos playoffs do futebol universitário que levaram aos playoffs da NFL.

Esta primeira rodada dos playoffs da NFL (não vamos mais chamá-la de “Super Wild Card Weekend”, a NFL quebrou silenciosamente aquele recorde horrível) na verdade replicou a primeira rodada do CFP de todas as maneiras erradas. Em cada um dos primeiros quatro jogos, três dos quais foram eliminados, a equipa da casa tirou a poeira aos visitantes sem muitos problemas ou drama. Os quatro vencedores conquistaram vantagens que nunca abririam mão no primeiro tempo, às vezes no início (Filadélfia, 101 segundos de jogo) e às vezes no final (Houston, 58 segundos antes do intervalo). Ao final dos quatro jogos, os locutores já antecipavam o confronto da próxima rodada muito antes de o relógio marcar zero.

A verdade simples sobre o futebol, tanto a nível universitário como profissional, é esta: a distância entre as equipas de elite e todas as outras é enorme e virtualmente intransponível. (E a capacidade dos Chargers de cortar os pés permanece incomparável.) Somente a variação do futebol de jogo único permite que surjam ocasionalmente resultados inesperados; Se os Bills enfrentassem os Broncos em melhor de sete, Denver teria sorte se forçasse um Jogo 6.

A rodada de curinga de seis jogos tem variações, mas tende a um padrão familiar. Como os playoffs cresceram para seis jogos wild card no fim de semana em 2020, o primeiro colocado tende a vencer, e vence por uma margem crescente.

Em 2024, haverá no máximo dois jogos com uma posse de bola se Minnesota e Rams permanecerem próximos na noite de segunda-feira. O primeiro colocado venceu quatro de cinco até agora.

Em 2023, apenas um dos jogos da primeira rodada ficou a menos de 14 pontos. (Os Leões derrotaram os Rams por 24-23.) O cabeça-de-chave venceu cinco de seis.

Em 2022, houve na verdade quatro jogos com uma posse de bola, incluindo a recuperação de Jacksonville de uma desvantagem de 27-0. O primeiro colocado venceu quatro de seis.

Em 2021, houve dois jogos com uma posse de bola e o cabeça-de-chave venceu cinco de seis.

Em 2020, quando começaram os playoffs, foram três jogos de posse de bola. O primeiro colocado venceu apenas dois dos seis, mas 2020 foi um ano estranho que, de qualquer maneira, não deveria contar para nada.

O dia muito ruim de Justin Herbert contra os texanos incluiu 14 de 32 com quatro interceptações. (Foto de Brandon Sloter/Getty Images)

O que tudo isso significa para os playoffs daqui para frente? Bem, assim como adicionar cubos de gelo à sua cerveja não melhorará muito o sabor, adicionar mais times aos playoffs não afetará o equilíbrio competitivo da pós-temporada. Porque, vamos lembrar… você não está adicionando essas equipes ao topo da tabela.

Combine a inevitável expansão dos playoffs da NFL para 16 times com a inevitável expansão da liga geral para 18 semanas, e você poderá ver para onde estamos indo: mais derrotas nos playoffs, mais times de classificação inferior na pós-temporada.

O argumento para uma pós-temporada ampliada é óbvio: mais times = mais torcedores investidos na disputa dos playoffs = mais receita. Mas lembre-se de como foi a “corrida” dos playoffs este ano: apenas três times ainda estavam na disputa na semana 18 e não chegaram à pós-temporada, e os Falcons, Dolphins e Bengals não passaram exatamente esta temporada se cobrindo de glória apenas falhar no último segundo. A NFL tem muitos times ruins todos os anos, e permitir que mais dois deles cheguem à pós-temporada não fará nada para melhorar o produto geral.

Sempre existe a possibilidade de conseguir um final milagroso como o de Washington-Tampa Bay. Mas as chances são de que em cada fim de semana do Wild Card daqui para frente, a briga anual dos Texans nas tardes de sábado seja a regra, e não a exceção inacessível.