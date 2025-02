NFLRA afferma che la teoria secondo cui i funzionari preferiscono gli “insulti” dei capi

Martedì, l’associazione della NFL si è unita al commissario della lega Roger Goodell quando ha respinto le proposte secondo cui i funzionari preferiscono i capi di Kansas City nel lavoro dei loro giochi.

Il giorno dopo che Goodell lo ha definito “teoria ridicola”, ha affermato Nflra Scott Green, direttore esecutivo di NFLRA Scott Green nella sua affermazione che i commenti di Goodell erano “sul posto”.

Le regole del campionato vietano che i funzionari parlano pubblicamente, ad eccezione dei rapporti sul pool post -partita che sono monitorati dalla lega. Ma Green, un pensionato che ha parlato a nome dell’associazione in carica, ha sottolineato che gli equipaggi non funzionano più di due partite di nessuna squadra.

“È offensivo e inutile sentire le teorie della cospirazione che 17 equipaggi in carica sono composti da 138 funzionari per aiutare una squadra”, ha detto Green. “I funzionari della NFL sono classificati ogni settimana, ogni partita di ogni partita. Questi segni sono un fattore determinante per accettare compiti di lavoro. Stai fuori nel loro lavoro per lavorare sull’ultima partita della stagione: il Super Bowl. “

Goodell e altri funzionari della lega hanno dichiarato che la lega avrebbe probabilmente ampliato il suo programma di assistenza per la ripetizione per includere alcune chiamate che hanno avvertito i capi, in particolare le immagini dei quarterback. Queste possibilità saranno discusse dal comitato per la competizione della lega.

“Ci sono molte cose che i fan possono preoccuparsi di 17 partite durante la stagione”, ha detto Green, “per esempio, coaching, infortuni dei giocatori, tempo e persino ravvicinati richieste di giochi incredibili di incredibili atleti. Ma puoi assicurarti che in ogni individuo di seguito, i funzionari della NFL, sia in campo che nello stand di replay, fanno tutto ciò che è umanamente possibile servire ogni gioco correttamente. “