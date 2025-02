NHL 4 nazioni Anteprima di fama: piano, elenchi, come guardare

Invece di avere All-Star, NHL e NHLPA in questa stagione, ci sono 4 nazioni che si svolgeranno dal 12 febbraio al 20 febbraio. È un torneo con un round robin, che includerà quattro squadre nazionali – Canada, Finlandia, Svezia e Stati Uniti – con i giocatori della NHL di queste nazioni che incontrano elenchi.

Editori birichini 2 correlati

Le due migliori squadre nella classifica dopo aver giocato round-robin si sfideranno nel campionato il 20 febbraio. Il sistema Robin Round Point includerà tre punti per la vittoria normativa, due punti per la vittoria degli straordinari/sparatutto, uno, uno, uno, mostrare gli straordinari/sparatutto e zero punti per la perdita normativa.

Gli straordinari per round-robin sono 3 per 3 morti improvvise per 10 minuti, seguite da una sparatoria. Nella partita di campionato, il formato straordinario è una morte improvvisa in 20 minuti consecutivi fino a un punteggio di una squadra.

Leggi ulteriormente per la copertura completa dell’evento, tra cui elenchi, anteprime di squadre, scommesse, programmi e informazioni di trasmissione delle partite di apertura durante la partita del campionato.

Illustrazione ESPN

Di più: Programma

La valutazione di tutti i giocatori

Ramamente per la squadra statunitense

Segni di Rostel, sneaker

Tutto quello che devi sapere

Gioco

Nota: tutte le volte est.

Mercoledì 12 febbraio: Canada vs. Svezia, 20:00 | Tnt

Giovedì 13 febbraio: USA vs. Finlandia, 20:00 | ESPN/ESPN+

Sabato 15 febbraio: Finlandia vs. Svezia, 13:00 | ABC/ESPN+

Sabato 15 febbraio: USA vs. Canada, 20:00 | ABC/ESPN+/Disney+

Lunedì 17 febbraio: Canada vs. Finlandia, 13:00 | Tnt

Lunedì 17 febbraio: Svezia vs. USA, 20:00 | Tnt

Giovedì 20 febbraio: Gioco di campionato, 20:00 | ESPN/ESPN+

Elenchi, anteprime del team

Nota: i giocatori sono elencati in ordine alfabetico per posizione. Questi non sono assembly proiettati.

Canada

Capitano: Sidney Crosby

Capitano Assistente: Connor McDavid, Cale Makar

Chiavi per vincere la medaglia d’oro: Il Canada probabilmente ha il raccolto più favorevole dei migliori pattinatori in questo torneo e questo talento deve funzionare per loro in ogni periodo. Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Cale Makar, Sam Reinhart, Brayden Point … e nella lista verso il basso. L’allenatore Jon Cooper può mescolare e far fronte ad alcune delle migliori minacce offensive del mondo, e questa sarà un’arma canadese da 5 a 5 e il potere di giocare.

Il punteggio dovrebbe essere una superpotenza canadese e, a seconda di come Cooper distrae il tempo di ghiaccio tra i genili veterani, siamo su di te, Sidney Crosby-A sotto il Radar-Travis che termina come uno sparatutto a 30 goal sulla quarta riga (?)-Canada lo farà Sii un incubo che contiene quando hanno un disco. Questo da solo potrebbe portarli alla prestazione del campionato.

X Factor: È un portiere. Come può esattamente il Canada provenire dai tubi? Jordan Binnington sembra essere il loro numero 1 (almeno nelle prime partenze) con Adin Hill come suo backup. Quindi nessun Logan Thompson? Chi ha la seconda migliore percentuale di risparmi tra i principianti della NHL in questa stagione?

Tutto il prestito per Hill e all’epoca in cui aveva a Las Vegas, ma il Canadian Netming potrebbe lasciare che l’esposto (Sam Montembeault è proiettato dalla terza eruzione cutanea del paese). E gonfia l’incertezza – se dovesse arrivare – può persino mettersi in difesa. La profondità del Canada sul retro non è stata il miglior torneo migliore per iniziare e ha colpito quando Alex Pietrangelo – un veterano con l’esperienza del campionato – si è inchinato per l’infortunio. Se la fiducia del portiere diventa traballante, è anche un sonaglio difensivo del Canada? La durezza mentale sarà in tutto l’elemento. – Kristen Shilton

Finlandia

Capitano: Aleksander Barkkov

Capitano Assistente: Sebastian Aho, Mikael Granlund, Mikko Rantanen

Chiavi per vincere la medaglia d’oro: Non è che la Finlandia non abbia giocatori che possono segnare. Ma la caratteristica caratteristica degli aggressori finlandesi che sono venuti alla NHL è che molti di loro sono due giocatori coerenti. Quanto questo fattore in un torneo in quali squadre come il Canada e gli Stati Uniti dovrebbero avere grandi pezzi di possesso?

Accettando questi contributi a due vie dell’esempio degli aggressori, il doppio vincitore di Selke Trophy Aleksander Barkov, Sebastian Aho, Mikko Rantanen e Roope Hintz-by potrebbe presentarsi ancora più importante.

X Factor: Come gestiscono senza Miro Heishanen. La perdita di Heishanen è stata significativa oltre al fatto che è una delle anteprime della NHL. Heishanen può fare tutto, una registrazione pesante di 5 minuti, dopo il gioco delle prestazioni solo dopo aver ancorato la punizione per aver ucciso dopo la vita per la parte superiore del nemico.

Scoprendo come possono sostituire la sua assenza, potrebbe esserci una differenza nel giocare nel gioco del campionato o nel finire in un posto meno desiderabile. – Ryan S. Clark

Svezia

Capitano: Victor Hedman

Capitano Assistente: Mattias Ekholm, Erik Karlsson, William Nylander

Chiavi per vincere la medaglia d’oro: La parte posteriore svedese dovrebbe essere la sua spina dorsale. La difesa svedese, guidata dall’incomparabile Victor Hedman, potrebbe essere il miglior torneo e questo è positivo per le loro prospettive. La linea Blue Swedes ha una forte combinazione di talenti con i giocatori che possono offrire un’offesa – in particolare Hedman e Rasmus Dahlin – con Gustav Foisling, Mattias Ekholm e Jonas Brodin hanno bloccato le cose dietro di loro. Aggiungi la capacità generale di Erik Karlsson questa miscela e non importa come lo tagli sia qualcosa di speciale per la Svezia.

Se gli aggressori possono integrare un forte gioco difensivo con un punteggio coerente, gli svedesi possono avere la ricetta giusta per il successo.

X Factor: La Svezia può superare potenzialmente entrambi i portiere originariamente nominati nella loro lista? E se la situazione nell’area è interessata, la Svezia ottiene spettacoli offensivi di cui ha bisogno per sopportare paesi come gli Stati Uniti e il Canada? Il antipasto previsto Jacob Markstrom è già stato sostituito da Samuel Erson; Linus Ullmark sta combattendo per la maggior parte di questa stagione.

Questo non parla con una performance forse dominante nell’ovile. Lascialo da parte, ma la Svezia può spremere sufficientemente dal suo primo gruppo in avanti come William Nylander e Filip Forberg guidando il modo in cui ha mantenuto un passo con il sopracciglio sopra? Potrebbe procedere con la volontà di eccitazione per questa squadra svedese per vincere. – Shilton

Stati Uniti

Capitano: Auston Matthews

Capitano Assistente: Charlie McAvoy, Matthew Tkachuk

Chiavi per vincere la medaglia d’oro: Vogliono giocare velocemente? Vogliono essere fisici? Vogliono esercitare costantemente la pressione? Vogliono creare linee che possano segnare? Vogliono linee che rendono la priorità dei giochi a due vie? O vogliono tutto quanto sopra?

Fare queste molte domande sui discorsi statunitensi di quante direzioni possono andare, con un elenco, che è probabilmente il torneo più talentuoso, dall’alto verso il basso. L’idea che sembra esserci diverse identità che gli Stati Uniti potrebbero rendere personalizzabile questo elenco ogni situazione. Ciò potrebbe rivelarsi utile nella loro offerta per vincere l’oro.

X Factor: Abbinamento difensivo. Riassumiamo. Adam Fox è il vincitore di Norris Trophy. Charlie McAvoy e Jaccob Slavin sono finiti nella top 10 di Norris diverse volte. Zach Werenski e il suo gioco Diameter of the Point sono fattori per questa stagione di Norris Discussion. L’atletismo e la lunghezza di Noah Hanifin per trovare il tempo e lo spazio sono un problema, mentre Brock Faber era una legittima possibilità di n. 1 della scorsa stagione.

Eppure? Uno di loro sarà il settimo difensore degli Stati Uniti nella casella di stampa. Quali combinazioni trarrebbero il massimo dagli Stati Uniti? E questi accoppiamenti possono portare la nazione al primo posto nella costruzione dei Giochi Olimpici nel 2026? – Clark

Raccolta

Se non altro, la difesa finlandese e il portiere canadese suggeriscono certamente che la squadra in avanti dal calibro All-Star su entrambi i lati del disco può inserire un punteggio di un totale di oltre 5,5. Queste linee in prima linea sono così impilate su ciascuna di queste squadre, come possiamo non andare alle aspettative delle vetrine con obiettivi?

Squadra Opportunità Canada +130 NOI +165 Svezia +450 Finlandia +1000

Non che molti dei giocatori partecipanti saranno gli stessi, ma le ultime quattro Olimpiadi di NHLER hanno avuto in media tutte e quattro le nazioni quasi quattro gol a partita. La World Hockey Cup nel 2016, che era pesante molto più condensata e NHL-Grower, aveva un totale di 7,88 gol per partita su entrambe le parti.

Non è un confronto Apple-Apple, ma quando si distilla l’abilità nelle liste nella misura in cui alcune quarte righe sembrano le linee di punteggio più alte in alcune squadre NHL, ci aspettiamo molti obiettivi.

Dammi in qualsiasi gioco che non includa Connor Hellebuyck e la difesa della squadra degli Stati Uniti. – Sean Allen

Parlay: +593

Canada @ Svezia – più di 5,5 (-125)

Finlandia @ Svezia – più di 5,5 (+110)

Canada @ Finlandia – più di 5,5 (-120)

Notizie di fama di 4 nazioni