Nicholas Singleton e Kaytron Allen, RBs da Penn State, retornam para a temporada de 2025

Depois de entrar no College Football Playoff e avançar para as semifinais, a Penn State quer jogar novamente em 2025.

Os running backs Nicholas Singleton e Kaytron Allen anunciaram na segunda-feira que retornariam ao Nittany Lions para suas temporadas seniores. Allen liderou a Penn State na corrida com 1.108 jardas e oito touchdowns, enquanto Singleton correu para 1.099 jardas, com média de 6,4 jardas por corrida e 12 pontuações. Singleton também acumulou 375 jardas com outros cinco touchdowns.

“Conquistamos muito aqui e demos mais um grande passo nesta temporada”, escreveu Singleton em uma postagem nas redes sociais. “Mas sabemos que somos capazes de ser ainda melhores.

“Ainda temos objetivos que queremos alcançar como equipe e quero estar com meus companheiros enquanto os alcançamos.”

Penn State teve 13-3 nesta temporada, perdendo para Ohio State e Oregon durante a temporada regular e Notre Dame na pós-temporada. No entanto, os Nittany Lions venceram dois jogos no CFP, derrotando SMU e Boise State, antes de cair para os irlandeses por 27-24.

“Ao longo da minha vida, minha família e meu sistema de apoio foram fundamentais para me ajudar em minha jornada no futebol”, disse Allen em sua declaração nas redes sociais. “Através de conversas com eles, meus treinadores e companheiros de equipe, fica claro que ainda temos muito mais a realizar como equipe na Penn State.”

Singleton e Allen se juntam ao quarterback Drew Allar, que também anunciou que retornaria ao State College por mais uma temporada, em vez de entrar no Draft da NFL. Assim como seus companheiros, Allar falou sobre querer realizar mais na próxima temporada.

Houve alguns rumores de que Allar poderia mudar de ideia como uma provável escolha de alto draft, mas ele decidiu oficialmente retornar. de acordo com El Atlético.

O running back Abdul Carter, que teve 10 sacks nesta temporada, não retornará no ano que vem. Ele se declarou para o Draft da NFL na semana passada e pode estar entre os melhores jogadores selecionados. Nate Tice e Charles McDonald, do Yahoo Sports, classificaram Carter como o melhor running back disponível em seu último mock draft.

Na próxima temporada, Penn State joga contra Oregon e Indiana em casa, mas tem que visitar Iowa e Ohio State. No entanto, o calendário parece favorável para mais uma temporada forte, especialmente com o retorno de três dos melhores jogadores ofensivos do Nittany Lions.