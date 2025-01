Nick Castellanos: Jose Iglesias avrebbe dovuto vincere l’MVP della NL su Shohei Ohtani

L’esterno dei Phillies Nick Castellanos ritiene che il secondo base dei Mets Jose Iglesias avrebbe dovuto essere incoronato MVP della National League al posto della superstar Shohei Ohtani, che ha ottenuto tutti e 30 i voti per il primo posto dopo essere diventato il primo membro del club 50/50 della MLB e aver fondato i Dodgers. comodamente per una corsa post-stagionale profonda.

“Se consideri l’MVP come colui che ha più peso nel creare vittorie per la tua squadra, non c’è nessun altro giocatore che ha avuto tanto peso quanto Jose Iglesias”, ha detto Castellanos del suo ex compagno di squadra dei Tigers. “Quando è stato in grado di portare quella scintilla latina, ha tolto il ghiaccio da (Francisco) Lindor, finalmente ha fatto sentire (Mark) Vientos probabilmente a suo agio nel fatto di poter essere un terzo base di tutti i giorni. E ora un gruppo di ragazzi che sembravano non avere direzione … all’inizio dell’anno: sono arrivati ​​ai playoff (e) sono arrivati ​​dove erano arrivati ​​quando l’intera organizzazione dei Mets era Personaggi OMG in tutta la città fino allo stadio (in).

“Quando guardo il baseball, Jose Iglesias è (il) MVP unanime della National League.”

Castellanos ha aggiunto che Ohtani è il giocatore su cui sceglierebbe per costruire una franchigia, e che è un giocatore superiore, non solo il più prezioso.

“Shohei Ohtani ha giocato un ruolo enorme nell’aiutare i Dodgers a vincere”, ha detto Castellanos. “Non so se è l’unico modo in cui i Dodgers si muoveranno in una direzione. Ciò non significa che ciò che ha fatto Shohei non sia da record e non sia un giocatore di baseball incredibile. Se creo una squadra, Preferirò Shohei a Jose. Sicuramente non sono stupido.

“Ma per come ho visto il baseball l’anno scorso, con i miei occhi, Jose Iglesias è l’MVP della National League.”

Ohtani ha guadagnato 423 punti nella votazione, mentre l’interbase dei Mets Lindor è arrivato secondo con 263 punti.

I Dodgers vinsero la NL West e finirono con il miglior record del campionato con un record di 98-64. Ohtani, 30 anni, ha registrato una media di battuta di .310 (quinta migliore in MLB) e ha segnato 54 fuoricampo (il secondo in assoluto) in 159 partite. Non ha foldato dal 23 agosto 2023, quando era ancora un asso Angeli . Da allora ha subito un intervento chirurgico al gomito e ha accettato un contratto di 10 anni da 700 milioni di dollari con i Dodgers. Ohtani ha vinto il consenso MVP tre volte, due volte in AL e una in NL, in quattro anni. Nella stagione in cui non vinse l’MVP, arrivò secondo.

Iglesias, 35 anni, ha registrato una media di battuta di .337 con quattro fuoricampo in sole 85 partite in questa stagione, producendo 3,1 bWAR. I Mets hanno terminato la stagione regolare con un record di 89-73 e hanno conquistato il posto wild card nella NL East.

Castellanos, 32 anni, ha giocato 162 partite con il Philly in questa stagione, terminando con una media di battuta di .254 e 23 homer. I Philles hanno vinto la NL East dopo aver vinto 95-67.

