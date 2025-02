Nick Foles ha preso un colpo su Tom Brady dopo il Super Bowl di Eagles -Sejr

Philadelphia Eagles sono tornati in cima al mondo.

Solo la seconda volta nella storia del franchising, una delle squadre più immagazzinate e popolari di tutti gli sport ha un pizzico del titolo del Super Bowl.

Tuttavia, il fattore comune in entrambe le loro vittorie non era nemmeno un giocatore di Eagles; Era Tom Brady.

Pertanto, dopo l’enorme vittoria di Eagles sui capi di Kansas City, l’ex QB Nick Folles si è assicurato di fare un jab divertente al sette volte campione del Super Bowl.

Andò a X per affermare che Brady era stato lì per le vittorie del Super Bowl di entrambe le Eagles in modo da poter essere il fortunato fascino della squadra o qualcosa di simile (tramite Ari Meirov).

10 febbraio 2025

Per coloro che potrebbero non ricordare, i New England Patriots di Folde e Eagles Brady hanno sconfitto nel 2018.

Foldes ha preso le redini delle aquile nei playoff quando il candidato MVP Carson Wentz è caduto con un infortunio, il che le ha portate a un campionato improbabile e storico.

Brady è stato di nuovo presente domenica sera, questa volta nello stand come commentatore per Fox.

La carriera di Foles è stata una delle più pungenti nella storia dello sport.

Non è riuscito a impressionare come un antipasto e gli infortuni hanno deragliato quella che si aspettava di essere una carriera solida.

Tuttavia, sarà ricordato per sempre come il giocatore che ha superato e battuto Tom Brady nel Super Bowl, dando a Philadelphia Eagles il loro primo campionato.

È una delle poche persone che vantano diritti su Brady.

