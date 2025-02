Nick Pivetta assinará com os pais: o veterano Righty aceita um contrato de quatro anos e US $ 55 milhões, por relatório

A direita Nick Pivetta concordou com os termos dos pais de San Diego em um contrato de agente livre de quatro anos e US $ 55 milhões, Relatórios da ESPN. De acordo com Jeff Passan, o contrato inclui opções de exclusão após o segundo e o terceiro ano e está em atraso: um bônus de assinatura de US $ 3 milhões e apenas US $ 1 milhão em salário para a próxima temporada.

Na última temporada, Pivetta, lançado para as meias vermelhas de Boston, teve uma ERA de 4,14 (103 ERA+) e um FIP de 4,07 em 26 aberturas e uma aparência de alívio. Em seus 145 ingressos, ele marcou 172 e teve 35 caminhadas involuntárias. Embora Pivetta tenha sido o principal detentor de toda a sua carreira na liga principal, ele tem 45 aparições em alívio em seu crédito, incluindo 12 em 2023. Ele obtém uma boa extensão do monte, que ajuda sua bola rápida e a temporada passada foi classificado como o 88º percentil como uma porcentagem de strikeouts. Pivetta completará 32 anos em fevereiro.

No início da baixa temporada, a CBS Sports classificou o Pivetta como o agente livre nº 28 disponível na classe atual. Aqui está parte do nosso artigo:

O arsenal de Pivetta atingiu um ponto estranho em sua evolução. Sua bola rápida de quatro porwing é o único de seus cinco arremessos que funciona para o lado do braço; Todo o resto é cortado ao lado da luva. Essa dinâmica estranha não o impediu de se tornar um iniciador sólido da rotação média. Desenhando 2021, ele compilou uma proporção de 102 e uma proporção de caminatas de punção de 3,15. Esse é um bom trabalho para alguém cujo nome costumava ser sinônimo de baixo desempenho. Ficaríamos negligentes se não observássemos que qualquer equipe certamente o perseguiria com a crença de que eles podem obter um pouco mais dele. Pelo menos, longe de Pivetta do leste da Liga Americana poderia ajudar.

Pivetta para sua carreira tem uma ERA de 92+ uma guerra de 10,3 em partes de oito Mlb Estações Nas últimas quatro temporadas em Boston, foi um braço útil para os padrões de terceiro a quinto.

Em San Diego, Pivetta está se juntando a uma rotação que atualmente inclui os impressionantes gostos de Dylan Cease e Michael King. No entanto, os rumores comerciais giraram em ambos, e é possível que essa empresa seja o precursor de uma mudança de cessação ou rei. Isso reflete o estado de desinvestimento dos pais desde a morte do falecido proprietário Peter Seidler. Além disso, a família e os herdeiros de Seidler estão envolvidos em uma luta pelo poder no topo da organização, que inclui demandas de luto. Tudo o que tem sido um balão na folha de pagamento. A estrutura do contrato de Pivetta, ou seja, um pequeno compromisso no primeiro ano, será adicionado apenas à especulação.

Os pais deixam uma temporada de 93 vitórias e uma posição nos playoffs em 2024.