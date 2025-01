Nick Saban eleito para o Hall da Fama do Futebol Americano Universitário de 2025

Nick Saban levou o Alabama a seis campeonatos nacionais durante seus 17 anos no comando. (Foto de Ryan Kang/Getty Images)

Nick Saban é o primeiro membro da turma do Hall da Fama do Futebol Americano Universitário de 2025.

A equipe ESPN “College GameDay” o surpreendeu com o anúncio durante o show pré-jogo de sexta-feira para o confronto do College Football Playoff entre Ohio State e Texas no Cotton Bowl.

A eleição de Saban para o Hall da Fama foi óbvia. Ele ganhou seis campeonatos nacionais durante seus 17 anos no Alabama e um sétimo na LSU, onde treinou cinco temporadas. Saban compilou um recorde de 201-29 em Tuscaloosa, ganhando nove títulos da SEC. Ele se aposentou como treinador após a temporada passada.

No geral, Saban terminou com um recorde de 297–71-1 como treinador universitário em passagens por Toledo (9–2), Michigan State (34–24–1), LSU (48–16) e Alabama.

Saban, 74, é o quinto técnico do Alabama eleito para o Hall da Fama do Futebol Americano Universitário, juntando-se a Gene Stallings, Frank Thomas e Wallace Wade.