Nick Saban, Michael Vick e Urban Meyer são os destaques da classe do Hall da Fama do Futebol Americano Universitário de 2025

O ex-técnico do Alabama, Nick Saban, é um dos quatro treinadores a serem homenageados na classe de 2025 do Hall da Fama, apenas um ano depois de se aposentar. (Foto de Sean M. Haffey/Getty Images)

Ele O College Football Hall of Fame anunciou os membros de sua turma de 2025 na quarta-feira, inaugurando uma nova lista de lendas do futebol universitário. A turma deste ano inclui 18 jogadores e quatro treinadores, com vários nomes notáveis.

A turma é liderada por dois treinadores campeões, Nick Saban e Urban Meyer. Saban, que encerrou sua carreira no Alabama em 2023, é sete vezes campeão nacional e ganhou seis desses anéis com o Crimson Tide, ganhando a honra apenas um ano depois de se aposentar da linha lateral. (Saban soube que foi eleito para o Hall da Fama durante uma aparição no “College GameDay” na sexta-feira.) Meyer levou suas equipes ao campeonato nacional três vezes, duas vezes com a Flórida e uma vez com o estado de Ohio; Ele se aposentou como técnico de futebol universitário em 2018.

Nomes notáveis ​​​​da classe de jogo incluem o ex-quarterback da Virginia Tech Michael Vick, um All-American do primeiro time que se tornou quatro vezes Pro Bowler na NFL, e o lado defensivo do Texas Southern Michael Strahan, que passou a ter um temporada histórica com o New York Giants e uma carreira na radiodifusão.

A lista final foi selecionada a partir de uma votação de 77 jogadores e nove treinadores da divisão FBS, e 101 jogadores e 34 treinadores de outras divisões. A turma de 2025 será oficialmente apresentada em cerimônia no dia 9 de dezembro em Las Vegas; Os homenageados também serão reconhecidos em cerimônias em suas universidades durante o outono.

Aqui está a lista completa dos membros da classe 2025 Hall of Fame.

Jogadores:

Montee Ball, RB (2009-2012) – Universidade de Wisconsin

Gregg Carr, LB (1981-1984) – Universidade de Auburn

Blake Elliott, WR (2000-2003) – Saint John’s University (Minnesota)

Greg Eslinger, C (2002-2005) – Universidade de Minnesota

Terry Hanratty, QB (1966-1968) – Universidade de Notre Dame

Graham Harrell, QB (2005-2008) – Texas Tech University

John Henderson, DT (1999-2001) – Universidade do Tennessee

Michael Huff, DB (2002-2005) – Universidade do Texas

Jim Kleinsasser, TE (1995-1998) – Universidade de Dakota do Norte

Alex Mack, OL (2005-2008) – Universidade da Califórnia

Terrence Metcalf, OL (1997, 1999-2001) – Universidade do Mississippi

Haloti Ngata, DT (2002, 2004-2005) – Universidade de Oregon

Steve Slaton, RB (2005-2007) – Universidade da Virgínia Ocidental

Darrin Smith, LB (1989-1992) – Universidade de Miami

Michael Strahan, DL (1989-1992) – Texas Southern University

Dennis Thurman, DB (1974-1977) – Universidade do Sul da Califórnia

Michael Vick, quarterback (1999-2000) – Virginia Tech

Ryan Yarborough, WR (1990-1993) – Universidade de Wyoming

Treinadores: