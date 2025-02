Nick Sirianni in coda per un enorme busta paga se Eagles vince un Super Bowl

NEW ORLEANS – Con Nick Sirianni, si è diretto verso l’ultimo anno dei suoi contratti nel 2025, la vittoria nel Super Bowl Lix sarebbe costato milioni per il capo allenatore Philadelphia Eagles.

La vittoria di domenica sarebbe la convalida finale di Siriani e la leva finale nelle sue discussioni su un nuovo accordo, che dovrebbe seguire il gioco.

Un nuovo contratto per Sirianni è l’ultima cosa che sarà il quarto allenatore e Eagle a pensare a domenica, con così tanti in linea. Ma è qualcosa che entrambe le parti – Sirianni e Eagles – hanno a che fare dopo la partita di domenica.

Ad ogni modo, Sirianni sarà in linea con l’estensione. Tuttavia, è importante rendersi conto che i nuovi arrivati ​​dei nuovi arrivati ​​stanno ripristinando la struttura del coaching salariale in questa bassa stagione, che vanno da $ 10 milioni a $ 13 milioni per stagione, che Chicago Bears ha concesso al nuovo capo allenatore Ben Johnson.

Se Sirianni conduce Eagles alla vittoria del Super Bowl sui capi di Kansas City, il suo prezzo dovrebbe aumentare – e potrebbe affermare che valeva come qualsiasi allenatore, il cui stipendio copre il suo.

Siriani guadagna $ 7 milioni per stagione ed è uno dei coach NFL più pagati. Nel gennaio 2021 ha firmato un accordo di cinque anni di $ 35 milioni, che sarà scaduto dopo la stagione 2025.

Sirianni, 43 anni, è 48-20 nella stagione regolare nei quattro anni con Eagles e ha portato Filadelfia al Super Bowl negli ultimi tre anni. Eagles, CEO Jeffrey Luria, ha detto ai giornalisti questa settimana che Siriani “ha fatto un lavoro fenomenale” e lo ha definito un “leader incredibile”.

“Il suo futuro sarà fantastico”, ha detto Luria lunedì. “Non parliamo mai di contratti o altro che pubblicamente da 30 anni, quindi non sto iniziando ora. Ma è fantastico.”

Nick Sirianni ha un record nella stagione regolare di 48-20 in quattro anni con Eagles. “Il suo futuro sarà fantastico”, ha dichiarato il CEO di Eagles Jeffrey Luria. Lauren Leigh Bacho/Getty Images

Le squadre di solito non piace che i loro allenatori entrino nell’ultimo anno del contratto e lo consentono raramente. Dallas Cowboys è stata l’ultima squadra a provare la scorsa stagione, e Mika McCarthy si era unita all’ultimo anno dell’accordo che aveva parlato nella delusione di Dallas.

Lo scorso aprile, dopo che Kansas City ha sconfitto San Francisco nel Super Bowl, i Chiefs hanno annunciato un’estensione del contratto per Andy Reid, che lo ha portato nella stagione 2029 e lo ha reso il più alto allenatore della NFL.

I boss che sono venuti dalla loro seconda vittoria diretta del Super Bowl hanno anche ampliato il presidente della squadra Mark Don e il CEO Brett Vach nella stagione 2029. Il Super Bowl vince in modo che per allenatori, dirigenti e giocatori.

C’è anche un gruppo di agenti liberi di entrambe le squadre per beneficiare del risultato. I giocatori di Eagles includono il linebacker Zack Baun, la fine difensiva di Josh Sweat, Milton Williams Defensive Tools e Offensive Linman Mekhi Becton.

Tra i capi dei giocatori per il contratto dopo questo gioco ci sono Trey Smith, il linebacker Nick Bolton, la sicurezza Justin Reid, il difensivo Linman Charles Omenihu e gli ampi ricevitori Marquise Brown e DeAndre Hopkins.