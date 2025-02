Nick Sirianni: innaturale 2023 a forma di Eagles 2024 Run

La nuova stagione di New Orleans-Kolaps nel 2023 non fu divertente per nessuno in relazione a Philadelphia Eagles e certamente non per l’allenatore Nick Sirianni.

Ma Sirianni ha detto di essere felice lunedì ora perché ha fondato Eagles per aver gestito la stagione 2024 del Super Bowl.

“Guardo indietro allo scorso anno e alla fine dell’anno scorso e sono grato. Che pazzo, come sembra, sono grato, come è finita l’anno scorso, perché ci ha formato, che oggi (con) le avversità dell’inizio dell’inizio dell’anno e le avversità nella stagione, le lesioni, attraverso l’ascesa e Falls, attraverso tutto “, ha detto Sirianni al mattino dopo quello che gli Eagles hanno sconfitto i capi Kansas City 40-22 nel Super Bowl Lix.

Editori birichini 2 correlati

“Penso che se accetti le avversità, ti farà qualcosa, giusto? Anche squadra di calcio.

Il 2023 Eagles perse sei delle ultime sette partite dopo l’inizio della stagione 10-1, tra cui il giro selvaggio della partita di playoff con Tampa Bay Bucseers.

Sirianni ha detto che il suo messaggio pregame Eagles era semplice: “Difficile, dettagliate, insieme”.

“Ne abbiamo parlato tutto l’anno”, ha detto. “Il mio compito non è ispirare. È solo più ricordare loro le cose che già conoscono e lo lascio davvero breve. Parlo molto durante la settimana, quindi è in gran parte coerente prima della partita. 1a settimana, settimana 37, qualsiasi cosa, siamo “duri, dettagliati, insieme”. Questo è il nostro valore di base. Ne stiamo parlando. E la squadra più dura vince, di solito la vittoria più dettagliata della squadra, di solito la squadra vince di più. “

Eagles celebrerà il loro campionato con i loro fan Venerdì previsto per venerdì a Filadelfia.