Nick Wright prevede cosa potrebbero ottenere i Dolphins per Tyreek Hill

La dinamica tra Tyreek Hill e i Miami Dolphins sembra raggiungere un punto critico con la fine della stagione 2024.

Hill, che non aveva mai perso i playoff nella sua carriera nella NFL, ha alzato le sopracciglia con commenti post partita che hanno messo in dubbio il suo futuro a Miami.

Le sue sincere osservazioni sulla priorità di ciò che è meglio per sé e per la sua famiglia hanno alimentato le speculazioni su una potenziale uscita.

L’analista di FOX Sports Nick Wright ha suggerito che Hill potrebbe desiderare i suoi giorni con i Kansas City Chiefs e la loro costante cultura vincente e ha fatto una previsione audace per il futuro del wide receiver.

“Penso che avranno una scelta al secondo o terzo giro per Tyreek Hill, forse dai Chargers (di Los Angeles), più probabilmente da una squadra NFC come i Cowboys (Dallas) o i Commanders (Washington), e poi un anno dopo “Non avrà funzionato per le parti e quella squadra lo rilascerà e nel 2026 sarà di nuovo il capo”, ha detto Wright in “First Things First”.

“Riceveranno una scelta al 2° o 3° giro per Tyreek Hill, forse dai Chargers, più probabilmente da una squadra NFC come i Cowboys o i Commanders… e quella squadra lo rilascerà e nel 2026 sarà di nuovo Chief.” — @getnickwright pic.twitter.com/T1oRt6zNm3 — Per prima cosa (@FTFonFS1) 6 gennaio 2025

Nonostante abbia dovuto lottare contro un fastidioso infortunio al polso, Hill ha dimostrato la sua resistenza vestendosi in tutte le 17 partite.

Si avvicinò in modo allettante alla sua quinta stagione consecutiva di ricezione di 1.000 yard, cadendo a soli 41 yard.

La sua ultima partita della stagione regolare si è rivelata particolarmente impegnativa, riuscendo a gestire solo due ricezioni per 20 yard contro i New York Jets prima di non giocare stranamente nel quarto quarto.

La situazione ha una sorprendente somiglianza con la partenza di Hill da Kansas City, quando la sua richiesta di scambio portò i Chiefs a scambiarlo con Miami prima della stagione 2022.

Da allora, le strade delle due squadre si sono notevolmente divergenti. I Chiefs hanno vinto due Super Bowl e quest’anno sono la testa di serie numero 1 della AFC, mentre i Dolphins sono arrivati ​​ai playoff due volte ma non hanno vinto una partita.

