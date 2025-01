Nick Wright prevede il vincitore dei Bills, partita di playoff dei Broncos

In una delle partite più tranquille ed entusiasmanti in programma per il Wild Card Weekend della NFL, i Denver Broncos viaggeranno per affrontare i Buffalo Bills.

Questa è la prima apparizione nei playoff di Denver da quando ha vinto il Super Bowl con Peyton Manning nella stagione 2015.

Il conduttore di FOX Sports Nick Wright ha recentemente pronosticato chi vincerà la partita.

“Josh Allen nel round delle wild card è un mostro assoluto per la sua carriera. … Non penso che questa partita sarà serrata. Non penso che Denver voglia le risposte. E non credo che Bo Nix avrà l’aspetto delle ultime settimane”, ha detto Wright, tramite “Cos’è Wright? con Nick Wright.”

"Non penso che questa partita sarà serrata. Non penso che Denver avrà le risposte. Non credo che Bo Nix sembrerà come nelle ultime settimane.

Non c’è dubbio che i Bills abbiano avuto un’altra grande stagione regolare andando 13-4 e vincendo l’AFC East.

Ora è il momento per il candidato principale all’MVP Josh Allen di portare la sua squadra al Super Bowl, perché è lì che possono dare il meglio di sé.

I Broncos non hanno pressione su di loro perché sono una squadra giovane che non sa cosa vuol dire essere ai playoff.

Hanno un allenatore veterano in Sean Payton, che ha un anello del Super Bowl.

Esperti e fan farebbero bene a credere che i Bills si prenderanno cura degli affari in questo gioco, ma è per questo che la squadra deve essere cauta e guardarsi da un ribaltamento.

