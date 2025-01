Nick Wright rivela le scelte per il turno di divisione della NFL

Con l’avvicinarsi del Divisional Round della NFL, gli appassionati di football si preparano per quattro partite epiche mentre affrontano la realtà agrodolce che mancano solo sette partite alla stagione.

Ma per ora, c’è molta azione nei playoff da godersi mentre le otto squadre finaliste combattono per la gloria del campionato.

Dopo un impressionante 4-2 durante il Wild Card Weekend, l’analista di FOX Sports Nick Wright è tornato con le sue previsioni per il round di divisione.

“Quindi, un favorito, tre (sfavoriti). Chiefs -8,5, Washington +8,5, Rams +6 e Bills +1,5. … Non mentirò, sembra 3-1”, ha detto Wright su “Prima di tutto.”

.@getnickwright è andato 4-2 durante il Wild Card Weekend… Ecco #NicksPicks per il turno di divisione: Capi -8.5

Comandanti +8,5

Ariete +6

Fatture +1,5 pic.twitter.com/0U1b05FyDE — Per prima cosa (@FTFonFS1) 17 gennaio 2025

La strategia di scommessa di Wright inizia con i Kansas City Chiefs che coprono lo spread contro gli Houston Texans.

Il suo ragionamento? Il record stellare di Patrick Mahomes con riposo extra e la comprovata esperienza dei Chiefs in questo round.

Sostiene anche i Washington Commanders come copertura contro i Detroit Lions, anche se ammette che la scelta arriva con qualche incertezza data l’offensiva esplosiva di Detroit.

I Los Angeles Rams attirarono l’attenzione di Wright, con l’esperienza di Matt Stafford al Super Bowl e il successo nel riposo breve di Sean McVay a far pendere l’ago della bilancia.

Anche se vede i Rams ottenere una vittoria di fila contro i Philadelphia Eagles, è a suo agio nel prendere i punti in ogni caso.

Wright completa le sue previsioni considerando i Buffalo Bills come perdenti in casa contro i Baltimore Ravens, indicando l’esperienza nei playoff di Buffalo e l’abilità di Josh Allen come fattori decisivi.

