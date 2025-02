Nico Collins Roses 1 Team nel Super Bowl

Houston Texans sperava di poter raggiungere il Super Bowl in questa stagione dopo che il quarterback CJ Stroud li ha portati a un viaggio inaspettato alla partita finale della scorsa stagione.

Tuttavia, sono stati colpiti da danni agli ampi destinatari di St. Diggs e Tank Dell, e hanno perso contro i capi di Kansas City nel round di divisione di quest’anno delle partite AFC.

L’ampio ricevitore del texano Nico Collins ha recentemente dichiarato di voler sconfiggere Philadelphia Eagles nel Super Bowl Lix.

“Lo sparo. Voglio Philly. È una squadra fantastica, amico. Sono stati qui. … Mi piace il Jalen fa male. Mi piace AJ Brown, Devonta Smith. Mi piace la loro violazione, è una grande violazione laggiù. Voglio solo vedere Philly vincere “, Collins ha detto di” prima cosa prima. “

Nico Collins potrebbe essersi appena guadagnato da qualche parte @getnickwrightBulletin Board offseason Chiefs 😅🤣 “Voglio Philly. È solo una squadra fantastica, amico … mi piace Jalen fa male … è una grande violazione laggiù. ” pic.twitter.com/jfabeofvs7 – prima cosa prima (@ftfonfs1) 7 febbraio 2025

Ognuno ha parlato della difesa degli Eagles, che potrebbe essere il migliore della NFL.

Ma la loro violazione non è troppo squallida.

Philadelphia si vanta di correre indietro Saquon Barkley, che ha la stagione della vita dopo aver raggiunto il marchio di 2.000 yard durante la stagione regolare, nonché uno dei migliori duos ricevitori della lega a Brown e Smith.

Il quarterback Jalen Hurts potrebbe non essere un titano nella partita di passaggio, ma ha corso in 630 yard e 14 touchdown durante la stagione regolare, oltre a tre TD in corsa nella partita del campionato NFC.

Bisogna aspettarsi che i boss impilano la scatola contro gli Eagles e, sebbene giochino due alte sicurezza nel secondario, la porta potrebbe essere ajar per il male che gioca nel gioco di cure intermedi e muove metodicamente le catene.

