Nicolas Jackson del Chelsea fino ad aprile con infortunio – Enzo Maresca

Il boss del Chelsea Enzo Maresa ha confermato Nicolas Jackson Sarà spinto ad aprile da un infortunio al tendine del ginocchio.

La festa di Londra occidentale sperava che Jackson si sarebbe rapidamente ripreso dal problema che ha sofferto di West Ham il 3 febbraio, ma la scansione all’inizio di questa settimana ha portato un’altra valutazione.

“Nico uscirà fino alla pausa internazionale, probabilmente disponibile dopo”, ha detto Maresca giovedì. “Marc Guiu uscirà anche per un po ‘.

“Sapevamo che probabilmente era muscoloso, ma non sapevamo quanto fosse importante, perché la sua sensazione, la sua reazione, era abbastanza buona.

“Abbiamo pensato a tutti che non fosse un grave infortunio, ma sfortunatamente aveva scansionato pochi giorni fa, è importante e sarebbero passati da sei a otto settimane.”

Nicolas Jackson ha raccolto infortuni durante la partita del Chelsea contro Wesy Ham all’inizio del mese. Getty

Maresca ora sta affrontando una prospettiva per una scelta tra l’uso Cole Palmer Come un falso nove, sfrenato in avanti Christopher Nunkuche non era in grado di garantire la sua mossa preferita nel Bayern Monaco o convertire l’ala in avanti.

Il boss italiano ha colto l’occasione per difendere Jackson, che ha affrontato le persistenti critiche per le sue mosche di fronte al goal dopo aver segnato nove gol in questa stagione, ma è stato perso sabato quando il Chelsea si è imbattuto a Brighton sabato.

“A volte ci lamentamo dei giocatori, ma quando non giocano, ci rendiamo conto di quanto siano importanti per la squadra”, ha detto Maresa. “Quindi ogni conferenza stampa che mi chiedi di Nico, in ogni conferenza stampa ho detto che è un giocatore importante, si fa fantasticamente sulla palla e fuori dalla palla. Quindi non ha giocato contro Brighton e tutti hanno pensato “difficile da giocare senza nove. “

“Ma sappiamo esattamente quanto sia bravo Nico sulla palla e fuori dal giocatore. Christo è un giocatore completamente diverso sulla palla e fuori dalla palla. Per questo motivo, dobbiamo cambiare qualcosa perché non abbiamo i nove nove giusti a questo punto. “

Maresca lo ha anche confermato Filip jørgensen è ora sostituito Robert Sánchez Il primo portiere Chelsea. Sanchez è stato abbandonato contro il West Ham dopo una serie di errori di alto rango, tra cui costosi errori nella sconfitta di Chelsea, nel Manchester City una settimana fa, quando Jorgensen ha fatto la sua seconda esibizione in Premier League da Villarreal la scorsa estate per 20,7 GBP. Milioni ($ 25,85 milioni).

“La soluzione di Filip era anche quella di dare a Robert un po ‘di tempo per recuperare mentalmente, fisicamente in generale, ma l’idea non è quella di cambiare l’allevatore”, ha detto Maresca. “Al momento, l’ultima partita Premier League, che abbiamo vinto contro West Ham, Filip. Sfortunatamente, la Coppa d’Inghilterra era Robert, ma la nostra guardia è filip al momento.

“Ho parlato con Robert qualche giorno prima di West Ham quando ho deciso di giocare con Filip e non ho mai più parlato con Robert. Con Filip esattamente lo stesso. Vedremo.

Chelsea affronta Brighton in campionato venerdì sera e spera di ricordare presto Romeo Lavia (tendine del ginocchio) e Benoît Badiashile (muscolare).

Maresca lo ha confermato Wesley Fofana (il tendine del ginocchio) è “due o tre settimane” dal ritorno Reece James È disponibile dopo essersi rilassato alla sconfitta della FA Cup di Brighton.