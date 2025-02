Niemann ganha Liv Golf Adelaide para reivindicar o terceiro título

Liv Golf Adelaide – Final Raperboard

-13 J Niemann (Chi); -10 Um Ancer (mex), c ortiz (mex); -9 D Puig (spa); -8 R branda (um); -7 J Rahm (spa)

Outros selecionados: -6 B Koepka (EUA), S Horsfield (Eng), T McKibbin (NI); -4 S García (spa), B Dechambeau (EUA); -2 P Mickleson (EUA), T Hatton (Eng); -1 C Smith (AUS)

Joaquín Niemann, do Chile, disparou um bicho -papão sem sete sob um torque 65 para ganhar o título de Liv Golf Adelaide com três chutes no clube de golfe grego na Austrália.

Niemann, 26 anos, iniciou os tiros finais de Ronda Tres do ritmo, mas teve quatro passarinhos em seus nove primeiros buracos quando ganhou seu terceiro título de Liv em 13 menos.

Joaquin Niemann ganhou o primeiro prêmio de US $ 4 milhões (£ 3,18 milhões) na Austrália (Getty Images)

O casal mexicano Abraham Aner e Carlos Ortiz, que haviam iniciado a rodada final junto com a frente com Sam Horsfield da Inglaterra, ambos dispararam 71 para terminar em segundo em 10 abaixo.

“Estou começando a sentir calafrios agora”, disse Niemann.

“Eu não queria sair do ritmo do jogo, porque você nunca sabe o que poderia acontecer, mas agora sinto esse alívio e se sente incrível”.

ANCER, que joga pelo Fireballs com Sergio García, Luis Masaveu e David Puig, venceu o evento da equipe, seis chutes à frente da Legião XIII de Jon Rahm.

Garcia disse: “É agridoce com Abe (ANCER), da maneira que ele tocou, esteve lá o dia todo e teria sido bom obter o dobro”.

Niemann e Anscer lutaram durante a rodada final, mas Anser hesitou pela primeira vez seu primeiro tiro do dia no dia 14.

Horsfield, que iniciou o nível final da rodada com Ancer e Ortiz nos nove menores, terminou a sétima junta depois de fechar com 75.

Tom McKibbin, da Irlanda do Norte, também estava no grupo compartilhando o sétimo lugar depois que fechou com 69.