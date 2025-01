Niente commissioni PSR Premier League ma Leicester City in pericolo

La Premier League è stata tormentata dagli uomini del PSR nelle ultime stagioni. Immagini Getty

La Premier League non ha accusato nessun club di aver infranto le regole di redditività e sostenibilità (PSR) per la scorsa stagione, anche se il Leicester City rimane maggiormente a rischio di ulteriori sanzioni.

Il neopromosso Leicester è stato deferito alla commissione indipendente della Premier League lo scorso marzo per aver violato il PSR e successivamente è stato accusato, anche se il club ha presentato ricorso con successo, il che significa che ha evitato qualsiasi detrazione di punti.

Tuttavia, la Premier League ha presentato ricorso contro la decisione di scagionare il Leicester, con i media britannici che riferiscono che il caso deve essere concluso prima che possano essere addebitate ulteriori infrazioni.

La Premier League ha dichiarato in una nota: “Le questioni riguardanti la giurisdizione della Premier League sul Leicester City Football Club in relazione al rispetto del PSR sono attualmente oggetto di procedimenti arbitrali riservati.

“Di conseguenza, né la Lega né il Club faranno ulteriori commenti in questa fase su qualsiasi aspetto della conformità del Club con qualsiasi PSR o regole correlate o altro, a parte il fatto che la Lega non ha presentato alcun reclamo contro Leicester per qualsiasi violazione delle PSR per il periodo che termina con la stagione 2023/24.”