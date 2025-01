Nikhil Barla sobre o começo humilde, relacionamento com Khalid Jamil, brincando na fúria e mais

Nikhil Barla tem sido um jovem emergente para os mineiros vermelhos.

Nikhil Barla, um jovem direito promissor de Khunti, Jharkhand, aumentou rapidamente nas fileiras para se estabelecer como um dos talentos mais emocionantes do Jamshedpur FC no ISL. Crescendo em uma cidade modesta com casas de lama e sem infraestrutura adequada, a viagem de futebol de Barla começou no ambiente sem pretensões, um enredo vago onde ele brincava descalço com os amigos todas as noites.

A carreira de Barla deu uma guinada significativa quando ele foi selecionado para a prestigiada Tata Football Academy (TFA), um local de reprodução para as lendas do futebol indiano. Sua viagem de tocar no terreno da vila desigual para decorar o forno como parte da equipe sênior do Jamshedpur FC é um testemunho de sua resistência e determinação.

O jovem zagueiro já fez um nome e agora é o jovem mais procurado no ISL, já que ele contribuiu significativamente para a ascensão do Jamshedpur FC na tabela de pontos ISL, o que os torna um dos competidores mais fortes para o escudo, este temporada.

Em uma entrevista exclusiva com Khel agoraNikhil Barla abriu a viagem de Khunti ao Jamshedpur FC, os desafios que ele enfrentou na estrada e suas aspirações de um dia usando a camisa da seleção indiana. Ele também compartilhou seus pensamentos sobre trabalhar com o treinador Khalid Jamil e as lições inestimáveis ​​que aprendeu com seu tempo na Academia de Futebol da Tata.

Em começos humildes em uma pequena cidade em Khunti

Nikhil Barla em ação para Jamshedpur FC (cortesia: ISL Media)

Crescendo na pitoresca cidade de Khunti, os primeiros anos de Nikhil Barla estavam muito longe dos confortos modernos de uma cidade urbanizada. “Havia casas de lama, sem eletricidade, e a vida era simples, mas desafiadora”, lembra Barla. Embora Ranchi tenha se mudado aos três anos de idade, a conexão com suas raízes permaneceu intacta através de visitas regulares à avó.

“Não havia terras adequadas para jogar futebol, apenas uma terra aberta. Mas esses momentos, jogando descalço com meus amigos, são o que me fez me apaixonar por este lindo jogo ”, diz ele com um sorriso. Desses humildes começos para colocar o Jamshedpur FC Red, a viagem de Barla foi inspiradora.

Ao apreciar o sonho de TFA

Seus sonhos de futebol deram um grande salto quando ele foi selecionado para a prestigiada Academia de Futebol da Tata (TFA), um caldo de cultura para alguns dos melhores talentos de futebol da Índia. “É a academia de maior prestígio da Índia. Fazer parte disso foi um sentimento incrível. Ainda hoje, ser conhecido como graduado da TFA me enche de imenso orgulho ”, ele compartilha.

A ascensão de Barla continuou enquanto representava Jharkhand no troféu de Santosh, onde ganhou o ‘prêmio masculino’ duas vezes. Falando sobre o rico, mas prejudicial, talento do futebol do estado, ele diz: “Jogar por Jharkhand foi um momento de orgulho. Há muito potencial aqui, mas a exposição é limitada. Meu conselho para os jogadores de futebol é aproveitar todas as oportunidades, participar de testes e trabalhar duro. Trabalho duro é a única chave para o sucesso.

O orgulho de colocar a camisa Jamshedpur FC

O Jamshedpur FC Senior Team Jump foi um momento decisivo na carreira de Barla. “Foi um sonho tornado realidade, não apenas para mim, mas também para minha família. Jogar pelo meu time local e junto com jogadores mais velhos foi uma experiência orgulhosa e emocional ”, ele reflete.

A Super Liga Indiana (ISL) tem sido uma plataforma transformadora para jovens jogadores de futebol, e Barla teve a oportunidade de crescer nesse ambiente competitivo. “Interagir com jogadores e treinadores estrangeiros não era intimidador; Ele era inspirador. Nos últimos três anos, aprendi muito com eles, suas perspectivas, técnicas e profissionalismo tiveram um grande impacto no meu jogo ”, explica ele.

Gratidão de Barla ao Khalid Jamil

Uma das figuras fundamentais no desenvolvimento de Barla foi o treinador -chefe do Jamshedpur FC, Khalid Jamil. “O treinador Khalid está conosco desde o ano passado, nos guiando e nos apoiando. Há um entendimento único entre ele e os jogadores, ele sabe como tirar o melhor proveito de nós. Ter um treinador indiano certamente facilita a comunicação e ajuda a construir uma forte conexão ”, diz Barla.

Apesar dos desafios do tempo de jogo limitado ao início de sua carreira, Barla enfatiza a importância da paciência e perseverança. “Como jogadores, precisamos permanecer focados e esperar a oportunidade certa. Quando chegar a hora, devemos fazer o nosso melhor. Trabalho duro e persistência sempre dão frutos ”, diz ele com confiança.

Furance está se sentindo como em casa para Barla

Para Barla, tocar no forno icônico, um estádio em que eles os viram coincidir como fãs é uma experiência surreal. “É especial além das palavras. Jogar na frente dos fãs que o incentivam em todas as etapas da estrada é um nível diferente de motivação. E quando minha família estiver nas arquibancadas, adicione uma camada adicional de orgulho e alegria ”, ele revela.

À medida que a competição se intensifica no Jamshedpur FC, Barla vê isso como uma oportunidade, em vez de um desafio. “A competição é saudável. Todo mundo se apóia, mas todos nos esforçamos para ter um melhor desempenho. No final do dia, é a decisão do treinador que joga. Trata -se de crescer juntos como equipe ”, conclui.

Seu sonho de representar a equipe indiana

Enquanto sua abordagem imediata permanece para se destacar no ISL, Barla abriga um sonho compartilhado por cada jogador de futebol indiano: representar a seleção. “Usar a camisa azul é o objetivo final de todos os jogadores. Por enquanto, estou focado em dar o meu melhor para o Jamshedpur FC, mas espero ganhar meu lugar na equipe nacional em breve ”, diz ele.

Da terra empoeirada de Khunti à grama sagrada do forno, a jornada de Nikhil Barla é um testemunho do poder dos sonhos, do trabalho duro e da crença inabalável. De olho em alturas maiores, o lado jovem está pronto para deixar uma marca indelével no futebol indiano.

