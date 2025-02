Niko Kovac Eyes Borussia Dortmund Eyes quando uma visita a quatro rivais Stuttgart

Recém nomeado Niko Kovac como treinador, o Borussia Dortmund pode dar o primeiro passo para salvar a temporada com os quatro jogos mais altos, quando Stuttgart sediou no sábado. Stuttgart jogou Dortmund por 5-1 em setembro, a primeira perda do mandato de Nuri Sahin. Em retrospecto, era um sinal claro de que tudo não estava bem no canto amarelo e preto do norte da Alemanha. Embora Dortmund compra o atacante da Guiarassy e o capitão Waldemar Anton de Stuttgart no verão, os hóspedes de sábado criam outra campanha impressionante.

O segundo lugar de Stuttgart na última temporada é o quinto, antes da 11ª posição de Dortmund, que ele lançou Sahina em janeiro.

Mas a influência do tráfego de mesa média significa que o Dortmund pode atrair um nível com Stuttgart com a vitória no sábado.

O treinador de Stuttgart, Sebastian Honess, mudou a fortuna da equipe desde a aquisição em abril de 2023, elevando Stuttgart de Mire para a Liga dos Campeões.

Seu sucesso foi marcado por alguns como o melhor deputado de Sahina – mas Dortmund decidiu o ex -Bayern de Munique, Eintrachta Frankfurt e o treinador Mônaco Kovac.

Kovac estreará em um abrigo no sábado, e as quatro mais altas qualificações são um objetivo claro.

O ex -goleiro Dortmund Roman Weidenfeller, que ganhou dois títulos da Bundesliga com o clube sob Jurgen Klopp, disse na quinta -feira na quinta -feira que sua antiga equipe encontrou o homem certo para trabalhar.

“Ele é um ótimo gerente para o Borussia Dortmund. Ele vem com disciplina e trabalho duro para forçá -los a ser o melhor time da Bundesliga “, disse Weidenfeller.

“Ele é o melhor gerente dessa situação para empurrar a equipe e organizá -los. Há quatro pontos da Liga dos Campeões – é isso que eles têm para se organizar.

“Todo jogador terá que pressionar e terá que trabalhar duro – para provar a si mesmo que ele merece estar no início do ano”.

Weidenfeller foi o goleiro de Dortmund quando Jurgen Klopp assumiu o poder em 2008. Ao comparar dois treinadores que têm diferenças claras em seu estilo de jogo, Weidenfeller disse que o casal tem uma ética constante do trabalho.

“Trabalhamos tanto em nossa disciplina, nosso poder-foi difícil, duro, duro”, disse o homem de 44 anos. “Corremos por todo o lugar.”

“Todos os anos nos sentimos mais eficientes, mais fortes e mais parecidos com uma equipe, porque cada jogador trabalhava em seu próprio nível de desempenho”.

Líderes da liga dos hóspedes do Bayern de Munique na sexta -feira do Reborn Werder Bremen – uma partida em que sua temporada começou a parar a última campanha.

Bayer Leverkusen, que fica seis pontos após o segundo e joga no sábado, fica em uma difícil viagem a Wolfsburg.

Um para assistir: Gregor Kobel

Gregor Kobel, mencionado no time da UEFA Champions League, lutou com esse período – mas seus infortúnios foram refletidos nos infortúnios de sua equipe.

Kobel manteve apenas três folhas limpas na liga e cometeu um punhado de erros altos.

Weidenfeller, no entanto, apoiou Kobel a descobrir sua melhor forma sob o novo treinador Kovac.

“Ele cometeu alguns erros e não cometeu o melhor … mas isso acontece quando você quer ajudar seus colegas de equipe e fazer coisas que podem não ser o seu trabalho”, disse Weidenfeller.

“Mas agora, com Niko Kovace, e com a qualidade certa na defesa ficará mais silenciosa, e Gregor voltará com algumas ótimas performances – é a parede do Borussia Dortmund”.

Estatísticas -chave

22 – St Pauli Sit 13., mas perdeu apenas 22 gols, orgulhoso da segunda melhor defesa da liga atrás do Bayern (19).

14 – O atacante de Leverkusen, Patrik Schick, tem 14 gols em seus últimos 10 jogos da liga.

55 – Após os primeiros 50 jogos da Bundesliga, Harry Kane tem 55 gols – vencendo o sinal anterior estabelecido por Erling Haaland por cinco.

Luminárias (1430 GMT, a menos que servido)

Sexta-feira

Bavaria de Munique v Werder Bremen (1930)

Sábado

Wolfsburg em Bayer Leverkusen, Hoffenheim, em Union Berlin, Borussia Dortmund, em Stuttgart, Freiburg, em Heidenheim, Mainz, em Augsburg, Borussia Moenchengbach, em Eintracht Frankfurt (1730)

Domingo

Holstein Kiel em Bochum, RB Lipzig em St Pauli (1630)

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).