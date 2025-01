Nikola Jokic chama Knicks de candidato ao título da NBA depois da noite fora da defesa de Nova York

Cerca de uma hora depois do seu Nuggets foi superado Nas duas extremidades do chão em Madison Square Garden, Nikola Jokic tinha isso a dizer sobre ele Canhões:

“Eles são uma equipe muito boa. Eu acho que eles são os favoritos, não os favoritos, mas acho que eles são os cinco melhores candidatos ao título.

Esse é um grande elogio a um MVP três vezes e um dos melhores jogadores do planeta. E ele diz a você o quão bem os Knicks estão tocando neste momento.

Nova York está em uma sequência de cinco jogos de vitória: as duas últimas equipes enfrentam o número 3 e o número 4 da Conferência Oeste. A vitória antes foi contra um time de Kings que havia vencido 10 de seus últimos 12 jogos.

Na quarta -feira, os Knicks obtiveram uma apresentação brilhante de Jalen Brunson. Ele teve 18 pontos no terceiro trimestre e tinha todos os motivos para continuar atirando na sala. Em vez disso, Brunson usou a atenção de defesa de Denver para estabelecer seus companheiros de equipe.

Ele teve quatro assistências em uma seção de 2:30 no final da sala que viu os Knicks expandirem sua vantagem de quatro a 10.

“Foi apenas especial. Cap é especial. Todo mundo sabe ” Cidades de Karl-Anthony ditado. “Precisávamos marcar hoje à noite, precisávamos fazer o que ele faz de melhor. E ele fez isso. É por isso que é especial. Toda vez que seu nome é chamado no maior momento, ele está pronto.

29 de janeiro de 2025; Nova York, Nova York, EUA; Denver Nuggets Nikola Jokic (15) e o centro de Karl-Anthony Towns (32) em Nova York reagem durante o quarto trimestre em Madison Square Garden. / Brad Penner-IMAGN Imagens

Fora da noite para Nikola

Jokic teve problemas de falta e jogou apenas 90 segundos no primeiro trimestre. Parecia um pouco fora do ritmo o resto da noite, terminando com 17 pontos no tiroteio de 6 por 15.

“É um dos melhores jogadores da NBA. Portanto, é necessário um esforço de equipe e (para) estar disposto a aceitar a competição e tomar o confronto ”, disse Towns sobre a defesa de Knick em Jokic. “E tudo o que posso dizer para mim é que eu queria tornar difícil para ele e fazê -lo (ter) pensar constantemente na pressão que tivemos que aplicar. Quando (guardas) um jogador que é tão especial, você quer fazê -lo o mais difícil possível. E acho que foi isso que nossa equipe fez. Apenas tente fazê -lo pensar, tente fazer isso em segundo lugar, o que é algo que não é longo (porque) é tão talentoso.

Levantamento de defesa

Os Knicks têm a oitava melhor eficiência defensiva na NBA nos últimos 10 dias. Eles têm a melhor qualificação líquida da NBA (+15,6) nesse período e lideram a liga em uma taxa de assistência de rotação. Eles são o quarto em derrotas forçadas e décimas bola na porcentagem de gol de campo do adversário, segundo em pontos de perda de bola e segundo em pontos de interrupção rápida.

“Nós nos entendemos muito mais. Estamos clicando ”, disse Brunson. “Eu amo como estamos tocando. É algo que temos que continuar.