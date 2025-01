Nikola Jokić e o boom triplo do bobo: você terá que modelar a NBA novamente?

(Grant Thomas/Yahoo Sports Illustration)

Estamos apenas alguns dias após o prazo comercial da NBA em 6 de fevereiro, que compreensivelmente desviou nossa abordagem coletiva nas fábricas de rumores de transação e questões picantes do Tribunal (obrigado, Jimmy Butler e De’aaron Fox!) Mas há algo que acontece na quadra que merece toda a nossa atenção.

A inflação estatística retornou.

Em janeiro passado, as ações de pontuação de jogadores individuais deixaram as listas. Setenta foi o novo 40. Joel Embiid marcou 70 pontos e Karl-Anthony Towns derramou 62 na mesma noite. Quatro dias depois, Luka Dončić colocou 73 pontos na mesma noite em que Devin Booker marcou 62. Quando as equipes marcaram 150 pontos, não colocamos em consideração.

A pontuação foi delineada tanto que, no meio da temporada, o escritório da liga instruiu seus funcionários, sem as equipes com as quais falei no ano passado, para permitir mais fisicalidade e tornar mais difícil para as ofensas por ofensas colocar a bola na cesta. E nesse ritmo, podemos ir novamente.

A pontuação tem sido carregado ultimamente (você tem visto Os pontos dos pontos do New York Knicks ultimamente?), Mas este ano a inflação das estatísticas foi revelada de uma maneira mais sutil: o triplo-duplo que antes era indescritível é agora comum.

Nikola Jokić tem sido o rosto do aumento estatístico. O MVP de três vezes está recentemente em lágrima, com seis elfos triplos em seus últimos sete jogos, incluindo uma obra -prima absurda de 35 pontos, 22 rebotes e 17 assistentes contra Sacramento. Mas não é apenas Jokić. No total, 27 jogadores registraram um duplo triplo nesta temporada, alguns aparentemente do nada. No sábado, o Amen Thompson de Houston alcançou o feito depois de não contar mais de cinco assistências em nenhum jogo anterior nesta temporada.

Estamos em um ritmo histórico aqui, amigos. Não estamos no intervalo All-Star e houve 86 elfos triplos nesta temporada, colocando a liga na estrada para 155 elfos triplos, o que quebraria o recorde de 142 elfos triplos estabelecidos em 2020-21. Para colocar 86 elfos triplos em perspectiva, a NBA não tinha visto tantos em uma temporada completa até 2016-17, e ainda temos aproximadamente metade da temporada. Na verdade, houve mais elfos triplos Este mês que todo o conselho de 82 jogos em 2009-10. Baseado ainda mais, Josh Hart tem mais elfos triplos nesta meia temporada do que Dwyane Wade em todos os carreira.

Então, o que está acontecendo? Vamos explorar o aumento de uma tendência que não mostra sinais de desaceleração. Especialmente com o grande homem em Denver.

Senhor. Triple-Doble, Nikola Jokic

Em sua primeira temporada jogando ao lado de Russell Westbrook, Jokić tem uma média de 30,0 pontos, 13,1 rebotes e 10,2 assistências por jogo, o que o coloca a caminho de se tornar o primeiro grande homem a alcançar o feito triplo duplo.

Nesse ritmo, Jokić ameaçará o recorde triplo-duplo de Westbrook por uma temporada. Em sua campanha de MVP em 2016-17, Westbrook quebrou o documento com sagrado triplo de Oscar Robertson de 41 jogos com pelo menos dois dígitos em pontos, rebotes e assistências (Westbrook terminou com 42).

Jokić já contou 21 triplos em seus 40 jogos disputados nesta temporada, o que equivale a 52,5 % de seus jogos. Se você jogar em todos os jogos restantes da programação do Nuggets, mantendo seu ritmo atual, Jokić terá registrado 40 elfos triplos nesta temporada, a uma curta distância do recorde de Westbrook.

Mas há razões para acreditar que Jokić liderará a marca Highwater Westbrook antes do que pensamos. Jokić atacou o acelerador em seu ritmo triplo duplo ultimamente, registrando 10 desses jogos em seus últimos 15 partidos, ou dois em cada três jogos. Nessa alta velocidade e assumindo que nenhum dos jogos restantes de Denver está perdido, Jokić terminaria com 45 elfos triplos, superando o recorde de Westbrook com aproximadamente uma semana restante.

O que é realmente louco pela carreira de Jokić é que ele está registrando triplos duplos mesmo antes do início do quarto trimestre. Na verdade, ele ainda lideraria a liga com 12 elfos triplos se eliminássemos as quartas de final e estranhos de seu livro principal. Ao longo de três quartos desta temporada, Jokić tem uma média de 24,2 pontos, 11,0 rebotes e 8,6 assistências, refletindo de alguma forma suas médias completas de jogo durante sua primeira temporada de MVP de 2020-21: 26,4 pontos, 10,8 rebotes, 8,3 assistência.

Embora Westbrook esteja agora ao lado de Jokić, os números apontam para um tipo de tripla de Jokić diferente: Christian Braun.

Com Kentavious Caldwell-Pope fervendo Orlando durante o verão, os Nuggets promoveram por dentro, optando por dar a Braun o local no alinhamento inicial desocupado pelo ex-Laker. Um cortador de elite, Braun recebeu 85 assistências de Jokić nesta temporada, a segunda mais na equipe por trás de Michael Porter Jr., que também foi o objetivo de dez centavos de esgrima de Jokić na última temporada.

Em Braun, Jokić tem um balde fora da bola que não precisa da bola em suas mãos para criar oportunidades de pontuação. Com Braun na quadra, a taxa de assistência de Jokić sobe para 10,5 assistências para 75 posses, a mais alta para qualquer contraparte de Jokić e superior à sua taxa com o KCP no chão na última temporada.

Mas o ritmo histórico de Jokić não é a única razão pela qual os elfos triplos estão em toda a liga. Afinal, uma das máquinas mais prolíficas da dupla da liga, Luka Dončić, perdeu a maior parte da temporada. Há algo mais que está acontecendo aqui.

Não é apenas Jokić

Ainda não vimos nenhum jogo de 70 pontos nesta temporada, mas testemunhamos algumas linhas de estatísticas incríveis, especialmente a variedade tripla-dupla. Em seu núcleo, os elfos triplos são um subproduto natural de um boom de pontuação maior na liga.

Olhe para o New York Knicks. Com as cidades de Karl-Anthony no reclamação, os Knicks saltaram para uma classificação ofensiva de 119,6, a segunda melhor da liga. A ofensiva de Tom Thibodeau excedeu 140 pontos três vezes este mês, mais do que em qualquer um temporada Desde 1978, por seguir -up de stathead.com. Não coincidindo, com a ofensiva dos Knicks em plena inclinação, Hart já contou seis triplos nesta temporada, o quinto mais na liga. Desta vez, no ano passado, Hart não teve um único duplo triplo ao longo de sua carreira.

Assim como Hart e os Knicks, é lógico raciocinar que os dojos triplos aumentam à medida que as equipes criam ofensas prolíficas. Para alcançar um duplo triplo, uma equipe precisa pisar no gás, acertando chutes e bombeando o total de assistência. Não é por acaso que as empregadas triplas quase extinguirem durante a era do Deadball no início dos anos 2000, quando as equipes do andar lutaram para marcar 90 pontos.

De fato, o placar ao longo da liga está aumentando nos últimos dois meses. Depois de marcar cerca de 106 pontos por equipe em torno do Natal, o placar iluminou por toda a NBA em seus níveis atuais, com aproximadamente 115 pontos por equipe. Esse é aproximadamente o mesmo nível de anotação que vimos na última temporada antes da liga intervier. Antes da recessão em torno do All-Star Break, a liga estava vendo as equipes marcar 115,5 pontos por 48 minutos, abaixo do pico de 118 pontos e um carrapato acima de onde estamos atualmente (114,5).

Na última temporada, em torno do intervalo All-Star, A pontuação parecia travar Através da liga. Os jogos de 60 e 70 pontos desapareceram do jogo. Os marcadores começaram a retornar a níveis mais normais. Os dados mostraram que os árbitros não chamaram tantas falhas, permitindo que as defesas obtenham mais do que uma mão alta nos crimes de ataque.

Nos Jogos de Paris, na semana passada, o comissário da NBA, Adam Silver, respondeu a uma pergunta sobre o assunto de muitos triplos. Sobre o assunto, ele fez um leve desvio para mencionar que a NBA pode influenciar a arbitragem da mosca para melhorar a experiência visual.

“Lembro que havia uma época na NBA, em grande parte nos anos 90, onde havia a sensação de que tínhamos removido alguns dos aspectos do jogo; O jogo se tornou muito físico. Talvez tenhamos ido longe demais na outra direção, e fizemos alguns ajustes no ano passado para permitir que as defesas fossem um pouco mais físicas. Os fãs responderam positivamente a isso, e acho que as equipes fizeram.

“Algumas equipes podem ter tido algumas preocupações com exatamente como esse ajuste foi feito, mas acho que o resultado final foi muito positivo do ponto de vista fanático”.

Não está claro como a liga domesticaria ativamente a prevalência de elfos triplos se eu pensasse que era abuso. Ao contrário dos totais de pontuação individuais reforçados por táticas desagradáveis ​​de caça a falta, o apito de um árbitro tem menos impacto na capacidade de um jogador de alcançar, por exemplo, assistências de dois dígitos. Os lances livres não contam para participar do total de qualquer maneira.

A tendência tripla-dupla parece que será muito mais pegajosa devido ao simples fato de que o aumento dos grandes criadores de jogos que operam no espaço tornou os totais de alta assistência muito mais atingíveis. Com pinturas obstruídas, restrições ilegais de defesa e regras de verificação das mãos das gerações anteriores, fazia sentido que os guardas de pontos menores, como John Stockton, Isiah Thomas e Muggsy Bogues, dependiam das ofensas metódicas lideradas pelas calotas de um treinador.

Agora, com ofensas de cinco outs, jogadores mais qualificados e faixas de passes abertos, atletas maiores podem agir funcionalmente da base do navio enquanto continuam a acumular grandes totais de salto. Eles não são apenas Hart e Jokić. O Kings Center Domantas Sabonis tem sete duendes. LeBron James, que é do tamanho de Karl Malone, tem nove duendes. Cade Cunningham, que poderia ter sido um pequeno atacante nas décadas anteriores, tem sete elfos triplos depois de registrar zero na última temporada (em grande parte graças a um elenco de apoio aprimorado que pode, na realidade, você sabe, atirar).

Se o aumento do placar continuar, observe o que o Comitê de Competição da NBA faz na baixa temporada. Há mais posses no jogo de hoje em comparação com o início dos anos 2000 e 1990, o que ajuda os jogadores mais tempo a aumentar as categorias triplas duplas. A liga poderia tentar parar o jogo ou tornar mais difícil para as ofensas alcançarem seus lugares. Defensivo, eliminando três segundos ou endurecendo as regras de liberdade de movimento pode colocar triplos triplos. Mas não contenha o hálito de nenhum ajuste importante na temporada.

Por enquanto, o surgimento do triplo-duplo não parece ser algo que deve ser reinado, mas não estamos longe de alcançar o ponto de ebulição do ano passado. Se a pontuação fora dos graus e as linhas de estatísticas absurdas continuarem através do restante das estrelas, um ajuste poderá estar em cima da mesa. De qualquer forma, as equipes que tentam limitar Nikola Jokić poderiam usar toda a ajuda que podem obter.